Adaptive Compute offre prestazioni elevate che evolvono insieme ai tuoi workload

Il panorama dei dati e dell’AI, in rapida evoluzione, sta cambiando il modo in cui le organizzazioni valutano le proprie capacità di calcolo per l’analisi dei dati e il data engineering. Con workload sempre più diversificati e meno prevedibili, diventa ancora più essenziale bilanciare prestazioni, facilità d’utilizzo e scalabilità per ottenere risultati che fanno avanzare il business.

Snowflake Adaptive Compute (presto in GA) risponde in modo diretto a queste sfide operative chiave offrendo prestazioni elevate senza complessità operativa. I warehouse creati con Adaptive Compute, chiamati Adaptive Warehouses, eliminano l’impegno manuale e la complessità tecnica necessari per configurare, ottimizzare e gestire risorse di capacità di calcolo su larga scala. Così puoi aumentare il throughput, accelerare il time to insight e liberare i team di engineering, che possono concentrarsi sull’innovazione anziché sulla manutenzione delle risorse di capacità di calcolo.

Cosa distingue Adaptive Compute

Adaptive Compute riconosce le caratteristiche dei workload e si adatta dinamicamente a una domanda variabile e imprevedibile, senza richiedere dimensionamento manuale, gestione dei cluster o pianificazione della capacità. È la “punta di diamante” dell’innovazione in termini di prestazioni, hardware e software nel portfolio di capacità di calcolo Snowflake, che include anche: