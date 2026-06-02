Adaptive Compute offre prestazioni elevate che evolvono insieme ai tuoi workload

Il panorama dei dati e dell’AI, in rapida evoluzione, sta cambiando il modo in cui le organizzazioni valutano le proprie capacità di calcolo per l’analisi dei dati e il data engineering. Con workload sempre più diversificati e meno prevedibili, diventa ancora più essenziale bilanciare prestazioni, facilità d’utilizzo e scalabilità per ottenere risultati che fanno avanzare il business.
Snowflake Adaptive Compute (presto in GA) risponde in modo diretto a queste sfide operative chiave offrendo prestazioni elevate senza complessità operativa. I warehouse creati con Adaptive Compute, chiamati Adaptive Warehouses, eliminano l’impegno manuale e la complessità tecnica necessari per configurare, ottimizzare e gestire risorse di capacità di calcolo su larga scala. Così puoi aumentare il throughput, accelerare il time to insight e liberare i team di engineering, che possono concentrarsi sull’innovazione anziché sulla manutenzione delle risorse di capacità di calcolo.
Cosa distingue Adaptive Compute
Adaptive Compute riconosce le caratteristiche dei workload e si adatta dinamicamente a una domanda variabile e imprevedibile, senza richiedere dimensionamento manuale, gestione dei cluster o pianificazione della capacità. È la “punta di diamante” dell’innovazione in termini di prestazioni, hardware e software nel portfolio di capacità di calcolo Snowflake, che include anche:
Gen2 Warehouses: Offrono un’esecuzione prevedibile e dalle prestazioni elevate per workload di analisi dei dati stabili e di produzione, con taglie e controlli multi‑cluster familiari.
Interactive Warehouses: Progettati per casi d’uso analitici in tempo reale con latenza inferiore al secondo e alta concorrenza, come dashboard in tempo reale e API basate sui dati.
Snowpark-Optimized Warehouses: Offrono capacità di calcolo a uso intensivo della memoria per il training ML, trasformazioni su larga scala e workload di data science.
La migrazione da un warehouse classico a un Adaptive Warehouse avviene senza tempo di inattività. Un Adaptive Warehouse offre lo stesso raggruppamento logico delle query, ma con meno parametri. Le impostazioni predefinite di sistema ti aiutano a partire rapidamente senza troppe regolazioni; gli strumenti operativi restano invariati e continuano a funzionare come previsto, per una transizione fluida.
Adaptive Compute è progettato per offrire prestazioni eccezionali e massima facilità d’utilizzo. Ti basta creare un warehouse e indirizzarvi i workload; Snowflake gestisce l’allocazione delle risorse, lo scaling e il routing delle query verso un pool condiviso di capacità di calcolo nel tuo account, e valuta continuamente le prestazioni per migliorare velocità delle query e throughput. L’Adaptive Warehouse può adattarsi alle tue query in tempo reale, determinando e allocando al volo le risorse di capacità di calcolo e software necessarie a ciascuna query.
Il risultato è un’esperienza unificata e completamente gestita per i team che puntano a prestazioni e throughput superiori con overhead operativo ridotto rispetto ad altre opzioni di capacità di calcolo:
I warehouse hyperscaler-native offrono un ecosistema ampio, ma spesso le organizzazioni scoprono che i workload misti richiedono servizi aggiuntivi e una configurazione più complessa per utilizzare e gestire in modo efficace la capacità di calcolo.
Gli stack lakehouse custom-built offrono flessibilità, ma possono richiedere investimenti significativi in engineering, tuning continuo e manutenzione operativa.
I motori specializzati offrono prestazioni elevate per singoli workload (ad esempio ML o analisi dei dati in tempo reale), ma possono introdurre architetture frammentate, movimento dei dati e overhead operativo legato alla governance.
Prestazioni elevate, senza andare per tentativi
Adaptive Compute integra le più recenti innovazioni hardware e miglioramenti delle prestazioni, con aumenti significativi delle prestazioni (basati su TPC-DS e benchmark interni) rispetto alla capacità di calcolo Snowflake standard, sia Gen1 sia Gen2, in diversi workload:
- Fino a 1,6 volte più veloce per workload analitici, come analisi dei dati esplorativa, data science e analisi dei dati ad hoc
- Throughput fino a 2,2 volte superiore (query/ora) per workload operativi di analisi dei dati ad alta concorrenza
- Esecuzione fino a 3,5 volte più veloce per workload a uso intensivo di DML, come trasformazioni dei dati, ingestion e pipeline di dati
Adaptive Compute sostituisce un motore di capacità di calcolo fisso con uno che risponde dinamicamente al livello di prestazioni effettivamente richiesto dai tuoi workload. Mantieni comunque parametri di gestione che forniscono guardrail al sistema per soddisfare i requisiti di workload, prestazioni e pricing.
Questo scaling intelligente è particolarmente importante negli ambienti misti con workload variabili. Adaptive Compute accelera il passaggio all’azione per i team tecnici e di business:
Supporta l’innovazione rapida e l’esplorazione di nuovi casi d’uso riducendo vincoli di capacità di calcolo e compromessi sulle prestazioni
Facilita la monetizzazione delle iniziative sui dati e sull’AI con prestazioni che scalano in base alla domanda aziendale, senza aumentare il rischio operativo
In combinazione con un modello di fatturazione basato sulle query e il rilascio continuo dei più recenti miglioramenti hardware e software, Adaptive Warehouses consente di eseguire un numero significativamente maggiore di query a un costo analogo a quello di Gen2.
Eccezionale facilità d’utilizzo
Ogni decisione manuale sulla configurazione della capacità di calcolo comporta un rischio. Qual è la taglia ottimale del warehouse per il mio progetto? Le policy multi‑cluster che funzionavano lo scorso trimestre saranno adatte al mix di workload di questo trimestre? Quanto monitoraggio servirà per mantenere efficaci le impostazioni di accelerazione delle query?
Adaptive Compute solleva il tuo team di engineering da queste decisioni. Gli utenti devono solo impostare due parametri (Maximum Query Performance Level and Query Throughput Multiplier) e Snowflake si occupa di trovare la configurazione di capacità di calcolo migliore per ogni query. Anche la governance dei costi funziona come previsto, con budget, resource monitor e meccanismi di showback/chargeback simili a quelli dei warehouse standard. Mantieni piena visibilità e controllo sulla spesa, mentre Snowflake ottimizza il modo in cui quella spesa si traduce in prestazioni e capacità di calcolo sottostante.
“Observe by Snowflake gestisce un ampio parco di oltre mille warehouse Snowflake di diverse dimensioni per individuare il modo più conveniente ed efficiente di eseguire le query dei clienti. Abbiamo sviluppato un sistema di orchestrazione estremamente sofisticato per gestire questi warehouse e garantire prestazioni ed efficienza elevate, mantenendo al minimo la latenza delle query interattive. I nostri test hanno dimostrato che, con appena una manciata di Adaptive Warehouses, possiamo ottenere prestazioni significativamente migliori, con una riduzione della latenza delle query fino al 30%, a fronte di costi comparabili. Siamo entusiasti di affidare a Snowflake la gestione della complessa logica di scheduling e stiamo adottando attivamente Adaptive Warehouses per concentrarci sullo sviluppo di soluzioni di osservabilità per i nostri clienti.”
Gabriel Tavridis
Adaptive Compute genera risultati di business: 4 casi d’uso
La combinazione vincente di prestazioni e facilità d’utilizzo offre vantaggi a tutta l’organizzazione. Ecco quattro esempi di come gli Adaptive Warehouses possono generare risultati misurabili.
Workload misti di analisi dei dati
Obiettivo: Supportare dashboard di BI concorrenti, esplorazione e analisi dei dati e query ad hoc, con un utilizzo che varia nell’arco della giornata e di settimana in settimana.
Il vantaggio di Adaptive Compute: Mantiene prestazioni costanti tra i diversi workload offrendo la giusta quantità di capacità di calcolo al momento giusto.
Pipeline di caricamento dati
Obiettivo: Velocità di ingestion costanti tra tipi e fonti di dati.
Il vantaggio di Adaptive Compute: La pianificazione dinamica si adegua al parallelismo dell’ingestion; la gestione automatica delle risorse garantisce prestazioni costanti senza tuning manuale.
Sperimentazione con l’AI
Obiettivo: Gestire cicli di training imprevedibili, feature engineering e iterazione dei modelli.
Il vantaggio di Adaptive Compute: Scala automaticamente durante i picchi di calcolo intensivi per supportare e accelerare lo sviluppo dei modelli e l’iterazione dell’AI, controllando i costi e prevenendo i colli di bottiglia dell’infrastruttura.
Workload misti di BI ed ETL
Obiettivo: Gestire simultaneamente workload diversi, complessi e imprevedibili senza continui ridimensionamenti o latenze di triage.
Il vantaggio di Adaptive Compute: La pianificazione per singola query gestisce profili di query irregolari e variabili meglio del dimensionamento statico.
Analisi in streaming
Obiettivo: Elaborare picchi di workload generati da eventi in tempo reale e dati streaming, come avvisi di frode e segnali dell’Internet of Things (IoT).
Il vantaggio di Adaptive Compute: Adatta dinamicamente la capacità di calcolo per mantenere bassa latenza e throughput elevato per i dati time-sensitive.
Inizia subito: come creare un Adaptive Warehouse
Puoi creare un Adaptive Warehouse utilizzando l’interfaccia Snowsight (UI), SQL o Cortex Code. Per creare un Adaptive Warehouse con Snowsight, segui questi cinque passaggi:
Accedi a Snowsight
Nel menu di navigazione, seleziona Compute » Warehouses
Seleziona +Warehouse
Nel menu a discesa Type, seleziona Adaptive
Facoltativamente, seleziona Advanced e configura:
Maximum query performance level (default: XLarge)
Query throughput multiplier (default: 2)
-
Il warehouse è ora pronto e può essere utilizzato normalmente. L’Adaptive Warehouse è attualmente disponibile in tre region AWS (Stati Uniti, UE e APAC), con un rollout che prosegue man mano che si rende necessaria capacità nelle diverse region.
Adaptive Compute: la prossima generazione di capacità di calcolo
Che tu stia scalando iniziative di AI, consolidando l’analisi dei dati aziendale o creando app basate sui dati, Adaptive Compute offre le due capacità di cui hai bisogno per muoverti più velocemente con sicurezza:
Prestazioni elevate che si adattano dinamicamente all’evoluzione dei workload e scalano senza interruzioni con la domanda di business, consentendo ai sistemi di offrire analisi e insight coerenti per agire più rapidamente e migliorare l’efficienza
Facilità d’uso grazie a un servizio di calcolo completamente gestito che scala le risorse per evitare spese eccessive ed elimina le decisioni sull’infrastruttura e l’ottimizzazione manuale, liberando gli ingegneri per attività più strategiche
Scopri di più sui vantaggi per la tua organizzazione visitando la pagina di Adaptive Compute e partecipando alla sessione su Adaptive Compute allo Snowflake Summit 2026 mercoledì 3 giugno alle 12:30 p.m. PDT.
Questo contenuto comprende dichiarazioni previsionali, anche relative alle nostre future offerte di prodotto, che non costituiscono impegni a fornire alcuna offerta di prodotto. I risultati e le offerte effettivi possono variare e sono soggetti a rischi e incertezze noti e ignoti. Per maggiori informazioni, consulta il nostro più recente modulo 10-Q.