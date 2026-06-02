Adaptive Compute bietet hohe Performance, die sich an Ihre Workloads anpasst

Die sich schnell verändernde Daten- und KI-Landschaft verändert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Rechenressourcen für Data Analytics und Engineering bewerten. Da Workloads immer vielfältiger und weniger vorhersehbar werden, ist es umso wichtiger, ein Gleichgewicht zwischen Performance, Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit zu finden, um Ergebnisse zu liefern, die das Unternehmen voranbringen.

Snowflake Adaptive Compute (in Kürze allgemein verfügbar) geht diese zentralen betrieblichen Herausforderungen direkt an, indem es hohe Performance ohne betriebliche Komplexität bietet. Warehouses, die mit Adaptive Compute erstellt wurden, sogenannte Adaptive Warehouses, beseitigen den manuellen Aufwand und die technische Komplexität, die für die Konfiguration, Anpassung und Verwaltung von Rechenressourcen in großem Maßstab erforderlich sind. So können Sie den Durchsatz erhöhen, die Time-to-Insight beschleunigen und Ihre Engineering-Teams entlasten, damit sie sich auf Innovationen konzentrieren können, anstatt Rechenressourcen zu warten.

Was Adaptive Compute so besonders macht

Adaptive Compute ist Workload-basiert und passt sich dynamisch an sich entwickelnde und unvorhersehbare Anforderungen an, ohne dass eine manuelle Größenanpassung, Cluster-Verwaltung oder Kapazitätsplanung erforderlich ist. Es ist die „Speerspitze“ für Performance-, Hardware- und Software-Innovationen innerhalb des Snowflake-Portfolios für Rechenressourcen, das außerdem Folgendes umfasst: