ワークロードに合わせて進化するアダプティブコンピュートのハイパフォーマンス

アダプティブコンピュートがもたらすビジネス成果：4つのユースケース

パフォーマンスと使いやすさの強力な組み合わせは、企業全体にメリットをもたらします。アダプティブウェアハウスが測定可能な成果をもたらす4つの例をご紹介します。

混在するアナリティクスワークロード

目標：1日を通して、また週ごとに使用量が変動する、同時実行されるBIダッシュボード、データ探索と分析、アドホッククエリをサポートします。

アダプティブコンピュートの利点：適切なタイミングで適切な量のコンピュートを提供することで、ワークロード全体で一貫したパフォーマンスを維持します。

データロードパイプライン

目標：データ型やソースを問わず、一貫したインジェスト速度を実現します。

アダプティブコンピュートの利点：動的スケジューリングがインジェストの並列処理に適合します。自動的なリソース管理により、手動でのチューニングなしで一貫したパフォーマンスをサポートします。

AIの実験

目標：予測不可能なトレーニングサイクル、特徴量エンジニアリング、モデルのイテレーションを管理します。

アダプティブコンピュートの利点：集中的なコンピュートのバースト時に自動的にスケーリングし、コストを制御してインフラストラクチャのボトルネックを防ぎながら、モデル開発とAIのイテレーションをサポートおよび加速させます。

混在するBIとETLのワークロード

目標：継続的なサイズ変更やトリアージのレイテンシーなしで、多様で複雑かつ予測不可能なワークロードを同時に処理します。

アダプティブコンピュートの利点：クエリごとのスケジューリングにより、静的なサイジングよりも、バースト性のある多様なクエリ形状を適切に処理します。

ストリーミング分析

目標：不正アラートやIoTシグナルなど、リアルタイムイベントやストリーミングデータによって発生するワークロードのスパイクを処理します。

アダプティブコンピュートの利点：コンピュートを動的に調整し、タイムセンシティブなデータの低レイテンシーと高スループットを維持します。

今すぐ始める：アダプティブウェアハウスの作成方法

アダプティブウェアハウスは、Snowsightインターフェイス（UI）、SQL、またはCortex Codeを使用して作成できます。Snowsightを使用してアダプティブウェアハウスを作成するには、次の5つの手順に従います。

Snowsightにサインインする ナビゲーションメニューで、Compute » Warehousesを選択する +Warehouseを選択する Typeドロップダウンで、Adaptiveを選択する オプションでAdvancedを選択し、以下を構成する： Maximum query performance level（デフォルト：XLarge）

Query throughput multiplier（デフォルト：2）

これでウェアハウスの準備が整い、通常どおり使用できるようになります。アダプティブウェアハウスは現在、3つのAWSリージョン（米国、EU、APAC）で利用可能であり、各リージョンでキャパシティの必要性に応じてロールアウトが継続されています。

アダプティブコンピュート：次世代のコンピュート

AIイニシアチブの拡張、エンタープライズアナリティクスの統合、データ駆動型アプリケーションの構築のいずれを行う場合でも、アダプティブコンピュートは、自信を持って迅速に行動するために必要な2つの機能を提供します。

進化するワークロードに動的に適応し、ビジネスの需要に合わせてシームレスに拡張する ハイパフォーマンス 。これにより、システムは一貫したアナリティクスとインサイトを提供し、迅速なアクションと効率の向上を実現します。

リソースを拡張して過剰な支出を回避する、フルマネージドコンピュートサービスによる使いやすさ 。インフラストラクチャの意思決定や手動での最適化を排除し、エンジニアがより戦略的な業務に専念できるようにします。

アダプティブコンピュートが組織にどのようなメリットをもたらすかについて詳しくは、アダプティブコンピュートのページをご覧ください。また、6月3日（水）午後12:30 p.m. PDTに開催されるSnowflake Summit 2026のアダプティブコンピュートセッション にもぜひご参加ください。

このページには、Snowflakeが将来提供する製品に関する記述を含め、将来の見通しに関する記述が含まれていますが、これはいかなる製品の提供も約束するものではありません。実際の結果や提供内容は異なる場合があり、既知および未知のリスクや不確実性の影響を受けます。詳細については、最新の四半期報告書（10-Q）をご覧ください。