Apprentissage ensembliste : combiner les modèles ML pour de meilleures prédictions

L’apprentissage ensembliste comprend plusieurs grandes stratégies, chacune offrant une manière différente de créer de la diversité entre les modèles et de combiner les prédictions. Les trois principales sont le bagging, le boosting et le stacking, le vote et la moyenne étant souvent utilisés comme méthodes d'agrégation plus simples.

Bagging

Le bagging (abréviation de « bootstrap aggregating ») entraîne plusieurs versions d’un modèle sur différents échantillons aléatoires des données d’entraînement. Chaque échantillon est créé par échantillonnage bootstrap, ce qui signifie que les exemples sont sélectionnés avec remise. Certaines lignes peuvent apparaître plusieurs fois dans un même sous-ensemble d’entraînement, tandis que d’autres peuvent être exclues.

Une fois les modèles entraînés, leurs prédictions sont agrégées. Pour les problèmes de classification, l’ensemble peut utiliser le vote majoritaire. Pour les problèmes de régression, il peut faire la moyenne des valeurs prédites.

Le bagging est particulièrement utile pour réduire la variance. Un simple arbre de décision, par exemple, peut être extrêmement sensible aux données exactes qu’il analyse lors de l’entraînement. De légères modifications des données d’entraînement peuvent produire un arbre très différent. Une forêt aléatoire résout ce problème en entraînant de nombreux arbres de décision sur différents échantillons et sous-ensembles de caractéristiques, puis en combinant leurs prédictions. Le résultat est généralement plus stable que celui d’un simple arbre de décision.

Le bagging est également relativement simple à paralléliser, car chaque modèle peut être entraîné de manière indépendante. C’est donc un choix pratique lorsque les équipes souhaitent obtenir un modèle plus performant sans introduire les dépendances séquentielles propres au boosting.

Boosting

Le boosting entraîne les modèles de manière séquentielle. Chaque nouveau modèle se concentre davantage sur les exemples pour lesquels les modèles précédents ont obtenu de mauvais résultats, de sorte que l'ensemble apprend progressivement là où ses prédictions initiales étaient faibles.

Les premiers modèles d'une séquence de boosting peuvent être simples. Chaque apprenant suivant apporte une puissance corrective supplémentaire, améliorant la capacité de l'ensemble à capturer les régularités difficiles. C’est pourquoi le boosting est souvent utilisé pour réduire le biais, et peut également réduire la variance selon la mise en œuvre : Il peut transformer un ensemble d'apprenants faibles en un apprenant performant, tout en améliorant les performances sur des données complexes.

Les algorithmes de boosting courants comprennent AdaBoost, le gradient boosting, XGBoost, LightGBM et CatBoost. Ces méthodes sont largement utilisées pour les données structurées et tabulaires, car elles obtiennent souvent de bonnes performances sur les problèmes de prédiction métier, notamment la modélisation de l'attrition, la détection des fraudes, l'évaluation des risques et la prévision.

Le boosting est puissant, mais il nécessite un réglage minutieux. Comme chaque modèle apprend des erreurs précédentes, le boosting peut conduire à un surapprentissage lorsque les données d’entraînement contiennent du bruit, des exemples mal étiquetés ou des schémas instables. Les paramètres tels que le taux d’apprentissage, la profondeur de l’arbre, le nombre d’estimateurs et la régularisation sont essentiels, car ils influencent l’agressivité avec laquelle l’ensemble s’adapte aux cas difficiles.

Stacking

Le stacking, ou généralisation empilée, combine plusieurs modèles de base en entraînant un autre modèle à apprendre comment leurs prédictions doivent être utilisées. Ce modèle de second niveau est appelé un méta-apprenant.

Un ensemble par stacking peut inclure une forêt aléatoire, un modèle de gradient boosting et un réseau de neurones comme modèles de base. Chaque modèle de base génère des prédictions. Le méta-apprenant utilise ensuite ces prédictions comme entrées et apprend à les combiner pour obtenir le résultat final.

Le stacking est flexible, car il permet de combiner des types de modèles très différents. Il peut également apprendre des relations que le simple vote ou la moyenne ne saurait déceler. Par exemple, le méta-apprenant peut découvrir qu’un modèle est plus fiable pour un segment de données spécifique, tandis qu’un autre est plus performant pour un segment différent.

Cette flexibilité s’accompagne toutefois d’une plus grande complexité. Le stacking nécessite un fractionnement minutieux des données pour éviter les fuites, car le méta-apprenant doit être entraîné sur des prédictions qui reflètent la performance des modèles de base sur des données qu’ils n’ont pas utilisées pour leur entraînement. Si le processus d'entraînement du modèle n'est pas structuré correctement, le modèle empilé peut sembler performant lors des tests mais ne pas généraliser en production.

Vote et moyenne

Le vote et la moyenne sont des stratégies d’ensemble plus simples. En classification, le vote majoritaire sélectionne la classe prédite par la majorité des modèles. Le vote pondéré accorde plus d’influence aux modèles qui se sont révélés les plus fiables. En régression, la moyenne combine des prédictions numériques, tandis que la moyenne pondérée ajuste la contribution de chaque modèle.

Ces approches sont plus faciles à mettre en œuvre que le stacking, car elles ne nécessitent pas de méta-modèle entraîné. Elles sont utiles lorsque les équipes disposent de plusieurs modèles relativement performants et souhaitent les combiner de manière transparente. Bien qu’elles ne capturent pas forcément les relations complexes entre les sorties des modèles, elles permettent d’améliorer la stabilité à moindres frais opérationnels.

Comparatif des stratégies ensemblistes

Chaque méthode ensembliste présente des atouts différents :

Méthode Fonctionnement Idéal pour : Principal compromis Bagging Entraîne des modèles de manière indépendante sur des échantillons aléatoires, puis agrège les prédictions Réduire la variance et stabiliser les modèles instables Risque de ne pas assez réduire le biais si les modèles de base sont trop simples Boosting Entraîne les modèles de manière séquentielle afin que chaque apprenant se concentre sur les erreurs précédentes Améliorer les performances prédictives sur des données structurées complexes Risque de surapprentissage sur des données bruitées et nécessite plus de réglages Stacking Entraîne un méta-apprenant à combiner les prédictions des modèles de base Combiner différents types de modèles et apprendre des relations complexes Augmente la complexité de l’entraînement et nécessite une validation rigoureuse Vote ou moyenne Combine les prédictions par vote majoritaire, moyenne ou agrégation pondérée Combinaison de modèles simple et transparente Risque de ne pas déceler les régularités dans les interactions entre prédictions des modèles

La bonne stratégie dépend du problème de prédiction, des données, de l'objectif de performance et des contraintes liées à l'interprétabilité, à la latence et au coût.