Ensemble Learning: Kombination von ML-Modellen für bessere Vorhersagen

Ensemble Learning umfasst mehrere grundlegende Strategien, die jeweils unterschiedliche Methoden zur Schaffung von Modellvielfalt und zur Kombination von Vorhersagen nutzen. Die drei wichtigsten sind Bagging, Boosting und Stacking, wobei Voting und Averaging oft als einfachere Aggregationsmethoden verwendet werden.

Bagging

Bagging, kurz für Bootstrap Aggregating, trainiert mehrere Versionen eines Modells mit verschiedenen Zufallsstichproben der Trainingsdaten. Jede Stichprobe wird durch Bootstrap Sampling erstellt. Das bedeutet, dass Beispiele mit Zurücklegen ausgewählt werden. Einige Zeilen können in einer Trainings-Teilmenge mehrmals vorkommen, während andere möglicherweise weggelassen werden.

Nachdem die Modelle trainiert wurden, werden ihre Vorhersagen aggregiert. Bei Klassifizierungsproblemen kann das Ensemble Majority Voting verwenden. Bei Regressionsproblemen kann es den Durchschnitt der vorhergesagten Werte bilden.

Bagging ist besonders nützlich zur Reduzierung der Varianz. Ein einzelner Entscheidungsbaum kann beispielsweise sehr empfindlich auf die genauen Daten reagieren, die er während des Trainings sieht. Kleine Änderungen in den Trainingsdaten können zu einem völlig anderen Baum führen. Ein Random Forest löst dieses Problem, indem er viele Entscheidungsbäume mit verschiedenen Stichproben und Feature-Teilmengen trainiert und dann ihre Vorhersagen kombiniert. Das Ergebnis ist in der Regel stabiler als ein einzelner Entscheidungsbaum.

Bagging ist zudem relativ einfach zu parallelisieren, da jedes Modell unabhängig trainiert werden kann. Das macht es zu einer praktischen Wahl, wenn Teams ein stärkeres Modell wünschen, ohne die sequenziellen Abhängigkeiten einzuführen, die mit Boosting einhergehen.

Boosting

Boosting trainiert Modelle sequenziell. Jedes neue Modell konzentriert sich stärker auf Beispiele, die von früheren Modellen schlecht verarbeitet wurden, sodass das Ensemble nach und nach lernt, wo seine früheren Vorhersagen schwach waren.

Die ersten Modelle in einer Boosting-Sequenz können einfach sein. Jeder nachfolgende Learner steuert eine korrigierende Wirkung bei, wodurch das Ensemble immer besser in der Lage ist, auch hochkomplexe Muster präzise zu erfassen. Aus diesem Grund wird Boosting oft verwendet, um den Bias zu reduzieren, und kann je nach Implementierung auch die Varianz verringern: Es kann eine Gruppe schwacher Learner in einen starken Learner verwandeln und gleichzeitig die Performance bei komplexen Daten verbessern.

Zu den gängigen Boosting-Algorithmen gehören AdaBoost, Gradient Boosting, XGBoost, LightGBM und CatBoost. Diese Methoden werden häufig für strukturierte und tabellarische Daten verwendet, da sie bei geschäftlichen Vorhersageproblemen wie Churn-Modellierung, Betrugserkennung, Risikobewertung und Prognosen oft gut abschneiden.

Boosting ist leistungsstark, erfordert aber eine sorgfältige Tuning. Da jedes Modell aus früheren Fehlern lernt, kann Boosting zu Overfitting führen, wenn die Trainingsdaten Rauschen, falsch gekennzeichnete Beispiele oder instabile Muster enthalten. Parameter wie Lernrate, Baumtiefe, Anzahl der Schätzer und Regularisierung sind wichtig, da sie beeinflussen, wie aggressiv sich das Ensemble an schwierige Fälle anpasst.

Stacking

Stacking, oder Stacked Generalization, kombiniert mehrere Basismodelle, indem ein weiteres Modell trainiert wird, um zu lernen, wie deren Vorhersagen verwendet werden sollten. Dieses Modell der zweiten Ebene wird als Meta-Learner bezeichnet.

Ein Stacking-Ensemble könnte einen Random Forest, ein Gradient-Boosting-Modell und ein neuronales Netzwerk als Base Learner umfassen. Jedes Basismodell generiert Vorhersagen. Der Meta-Learner verwendet diese Vorhersagen dann als Eingaben und lernt, wie er sie für die finale Ausgabe kombinieren kann.

Stacking ist flexibel, da es sehr unterschiedliche Arten von Modellen kombinieren kann. Es kann auch Beziehungen erlernen, die bei einfachem Voting oder Averaging übersehen würden. Beispielsweise kann der Meta-Learner herausfinden, dass ein Modell für ein bestimmtes Datensegment zuverlässiger ist, während ein anderes für ein anderes Segment besser abschneidet.

Diese Flexibilität geht mit einer höheren Komplexität einher. Stacking erfordert eine sorgfältige Datenaufteilung, um Leakage zu vermeiden, da der Meta-Learner mit Vorhersagen trainiert werden muss, die widerspiegeln, wie die Basismodelle bei Daten abschneiden, mit denen sie nicht trainiert wurden. Wenn der Modelltrainingsprozess nicht richtig strukturiert ist, kann das Stacked Model in der Testphase stark erscheinen, aber in der Produktion nicht generalisieren.

Voting und Averaging

Voting und Averaging sind einfachere Ensemble-Strategien. Bei der Klassifizierung wählt die Majority Voting die Klasse aus, die von den meisten Modellen vorhergesagt wird. Beim gewichteten Voting erhalten Modelle, die sich als zuverlässiger erwiesen haben, mehr Einfluss. Bei der Regression kombiniert die Mittelwertbildung numerische Vorhersagen, während die gewichtete Mittelwertbildung den Beitrag jedes Modells anpasst.

Diese Ansätze sind einfacher zu implementieren als Stacking, da sie kein erlerntes Meta-Modell erfordern. Sie sind nützlich, wenn Teams über mehrere recht starke Modelle verfügen und diese auf transparente Weise kombinieren möchten. Sie erfassen möglicherweise keine komplexen Beziehungen zwischen den Modellausgaben, können aber die Stabilität bei geringerem betrieblichem Aufwand verbessern.

Ensemble-Strategien im Vergleich

Jede Ensemble-Methode hat unterschiedliche Stärken:

Methode Funktionsweise Optimal geeignet für Zentraler Trade-off Bagging Trainiert Modelle unabhängig voneinander anhand von Zufallsstichproben und aggregiert dann die Vorhersagen Reduzierung der Varianz und Stabilisierung instabiler Modelle Reduziert den Bias möglicherweise nicht ausreichend, wenn die Basismodelle zu einfach sind Boosting Trainiert Modelle sequenziell, sodass sich jeder Learner auf vorherige Fehler konzentriert Verbesserung der prädiktiven Performance bei komplexen strukturierten Daten Kann bei verrauschten Daten zu Overfitting führen und erfordert mehr Anpassung Stacking Trainiert einen Meta-Learner, um die Vorhersagen der Basismodelle zu kombinieren Kombination verschiedener Modelltypen und Erlernen komplexer Beziehungen Erhöht die Trainingskomplexität und erfordert eine sorgfältige Validierung Voting oder Averaging Kombiniert Vorhersagen durch Mehrheitsabstimmung, Mittelwertbildung oder gewichtete Aggregation Einfache, transparente Modellkombination Übersieht möglicherweise Muster in der Interaktion von Modellvorhersagen

Die richtige Strategie hängt vom Vorhersageproblem, den Daten, dem Performance-Ziel und den Einschränkungen hinsichtlich Interpretierbarkeit, Latenz und Kosten ab.