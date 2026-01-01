프롬프트 엔지니어링: 프로덕션 AI를 위한 프롬프트 설계, 테스트 및 최적화 방법

프롬프팅 기법마다 토큰 사용량, 지연 시간, 유지 관리 측면의 트레이드오프가 다릅니다. 좋은 원칙은 평가 세트에서 작업을 안정적으로 수행하는 가장 단순한 프롬프트를 먼저 사용하고, 측정된 실패를 해결해야 할 때 다른 기법을 검토하는 것입니다.

기법 사용 시점 트레이드오프 제로샷 직접적인 지침만으로 대표 입력 전반에서 허용 가능한 결과가 나올 때 프롬프트 오버헤드가 가장 낮지만, 성능은 모델과 작업에 따라 달라짐 퓨샷 모델에 기대되는 서식, 분류 또는 엣지 케이스 동작을 보여 주는 예시가 필요할 때 추가 입력 토큰과 유지 관리가 필요한 예시 사고 연쇄 또는 명시적 추론 지침 중간 추론을 거칠 때 다단계 수학, 논리 또는 기호 추론의 성능이 향상될 때 생성 토큰과 지연 시간 증가 자기 일관성 여러 추론 경로를 샘플링했을 때 반복 추론을 정당화할 만큼 정확도가 향상되는 경우 요청당 여러 번의 모델 호출 구조화된 출력 다운스트림 소프트웨어가 정의된 필드, 유형 또는 기타 기계 판독 가능 구조를 기대하는 경우 스키마 설계 및 검증 로직

제로샷 프롬프팅

제로샷 프롬프팅에서는 모델이 풀이 예시 없이 작업을 전달받습니다. 명확한 명세만으로 해당 작업을 처리할 수 있는 모델이라면 일반적으로 가장 적절한 출발점입니다. 장점은 운영이 단순하다는 데 있습니다. 각 호출에 입력되는 토큰이 적고, 정책, 스키마 또는 비즈니스 정의가 바뀔 때 갱신해야 할 예시도 없습니다.

모델과 작업에 따라 성능 차이가 크므로, 제로샷은 실제 프로덕션에서 실행될 모델을 기준으로 평가해야 합니다. 예를 들어 한 모델에서 안정적으로 작동하던 분류 프롬프트도 모델 변경 후에는 예시를 추가하거나 출력 제약을 더 엄격히 해야 할 수 있습니다.

퓨샷 프롬프팅

퓨샷 프롬프팅은 모델 컨텍스트에 기대 입력과 출력의 예시를 포함합니다. 작업에 형식 규칙, 모호한 범주 또는 설명만으로 표현하기 번거로운 엣지 케이스가 포함될 때 예시가 유용합니다.

청구 오류와 청구 문의를 구분하는 지원 티켓 분류기를 생각해 보겠습니다. 정의만으로는 경계선에 있는 요청이 모호하게 남을 수 있지만, 대표 예시 몇 개는 그 차이를 직접 보여줍니다.

예시 자체도 프로덕션 아티팩트입니다. 비즈니스 규칙이 바뀌었는데 프롬프트가 이전 규칙에 기반한 예시를 계속 포함한다면, 모델은 서로 충돌하는 지시를 받게 됩니다. 따라서 테스트는 기본 지시문의 변경뿐 아니라 예시 변경까지 포괄해야 합니다.

Chain-of-thought 프롬프팅

Chain-of-thought 프롬프팅은 명시적으로 또는 예시를 통해 모델이 중간 추론 단계를 거치도록 요구합니다. Jason Wei 등의 연구에서는 다단계 추론 작업에서 큰 개선 효과가 확인되었습니다. 초등 수학 벤치마크인 GSM8K에서 추론 과정을 보여주는 풀이 예시 8개를 프롬프트에 포함하자 PaLM 540B 모델의 정확도는 17.9%에서 56.9%로 상승했습니다.

같은 연구에서는 더 단순한 작업에서 효과가 훨씬 작았고, 일부 결과는 오히려 하락했습니다. 실무적 시사점은 작업별로 판단해야 한다는 것입니다. 추론 토큰에는 측정 가능한 비용이 따르므로, 이 기법을 애플리케이션 전반에 기본 적용하기보다 해당 작업에서 테스트해야 합니다.

최신 모델도 학습 방식과 추론 동작이 서로 다릅니다. 한 모델 계열에서 관찰된 결과만으로 다른 모델의 파라미터 수 임계값이나 보편적인 프롬프팅 규칙을 정할 수는 없습니다.

자기 일관성

자기 일관성은 여러 추론 경로를 샘플링한 뒤, 일치 여부나 다른 채점 방식에 따라 답을 선택합니다. 단일 실행으로는 놓칠 수 있는 오류가 추론 경로 간 변동에서 드러날 때 유용합니다.

비용 구조는 명확합니다. 한 번이 아니라 여러 번의 추론 호출이 필요합니다. 지연 시간이나 처리량 요구 사항이 엄격한 애플리케이션에서는 측정된 정확도 향상이 그 추가 작업을 정당화할 수 있어야 합니다.

구조화된 출력

모델 응답이 사람이 아니라 소프트웨어로 전달되는 경우, 구조화된 출력은 자유 형식 텍스트보다 더 명확한 계약을 제공하는 경우가 많습니다. `account_id`, `priority`, `recommended_action` 같은 필드를 기대하는 애플리케이션은 응답을 저장하거나 다른 구성 요소로 전달하기 전에 스키마와 대조해 검증할 수 있습니다.

이렇게 하면 실패 처리를 일반적인 애플리케이션 로직으로 옮길 수 있습니다. 누락된 필드, 잘못된 유형, 스키마 위반은 다운스트림 처리가 계속되기 전에 감지할 수 있습니다.