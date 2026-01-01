Prompt engineering : comment concevoir, tester et optimiser les prompts pour l’IA en production

Les techniques de prompting introduisent différents compromis dans l’utilisation des tokens, la latence et la maintenance. Une bonne ligne directrice consiste à utiliser le prompt le plus simple qui effectue la tâche de manière fiable par rapport à l’ensemble d’évaluation, puis à rechercher d’autres techniques lorsque vous devez remédier à une défaillance mesurée.

Technique Quand l'utiliser Contrepartie Zero-shot Une instruction directe donne des résultats satisfaisants sur des entrées représentatives Surcoût de prompt minimal, mais des performances qui dépendent du modèle et de la tâche Few-shot Le modèle a besoin d'exemples pour le format attendu, les classifications ou le comportement face aux cas limites Des tokens d'entrée supplémentaires et des exemples à maintenir Chain-of-thought ou guidage explicite du raisonnement Un raisonnement mathématique, logique ou symbolique en plusieurs étapes gagne en qualité grâce à des étapes intermédiaires Davantage de tokens générés et une latence accrue Self-consistency (auto-cohérence) Échantillonner plusieurs chemins de raisonnement améliore suffisamment la précision pour justifier des inférences répétées Plusieurs appels au modèle par requête Sortie structurée Le logiciel en aval attend des champs, des types de données ou une autre structure lisible par une machine Conception du schéma et logique de validation

Prompting zero-shot

Avec le prompting zero-shot, le modèle reçoit la tâche sans exemple résolu. C'est généralement le point de départ adapté lorsque le modèle est capable de la réaliser à partir d'une consigne claire. Son principal avantage est la simplicité opérationnelle : chaque appel consomme moins de tokens, et aucun exemple n'est à mettre à jour lorsque les règles, les schémas ou les définitions métier évoluent.

Les performances varient fortement d'un modèle et d'une tâche à l'autre. L'approche zero-shot doit donc être évaluée sur le modèle qui sera utilisé en production. Un prompt de classification qui fonctionne de manière fiable sur un modèle peut, par exemple, nécessiter des exemples ou des contraintes de sortie plus strictes après un changement de modèle.

Prompting few-shot

Le prompting few-shot inclut des exemples d'entrées et de sorties attendues dans le contexte du modèle. Les exemples sont utiles lorsque la tâche comporte des conventions de format, des catégories ambiguës ou des cas limites qu'une simple description aurait du mal à exprimer.

Prenons l'exemple d'un classificateur de tickets de support qui doit distinguer une « erreur de facturation » d'une « question sur la facturation ». Une simple définition peut laisser planer le doute sur les demandes à la frontière entre les deux catégories, alors que quelques exemples représentatifs rendent la distinction immédiatement visible.

Les exemples sont eux-mêmes des éléments de production à part entière. Si une règle métier change alors que le prompt contient toujours des exemples fondés sur l'ancienne règle, le modèle recevra des instructions contradictoires. Pour cette raison, les tests doivent couvrir les modifications apportées aux exemples ainsi que les modifications apportées à l’instruction principale.

Prompting chain-of-thought

Le prompting chain-of-thought demande à un modèle de passer par des étapes de raisonnement intermédiaires, soit explicitement, soit par le biais d’exemples. Les recherches de Jason Wei et al. ont révélé d’importantes améliorations sur les tâches de raisonnement à plusieurs étapes. Sur GSM8K, un benchmark de mathématiques de niveau primaire, la précision du modèle PaLM 540B est passée de 17,9 % à 56,9 % lorsque le prompt incluait huit exemples résolus montrant le processus de raisonnement.

La même recherche a montré un avantage beaucoup plus faible sur des tâches plus simples, avec certains résultats en baisse. Concrètement, tout dépend de la tâche : les tokens de raisonnement ont un coût mesurable, et la technique doit être testée sur chaque tâche plutôt qu'appliquée par défaut à l'ensemble d'une application.

Les modèles modernes diffèrent également dans leur comportement d’entraînement et de raisonnement. Les résultats observés sur une famille de modèles ne permettent d'en déduire ni un seuil de nombre de paramètres, ni une règle de prompting universelle valable pour une autre famille.

Self-consistency (auto-cohérence)

La self-consistency (auto-cohérence) consiste à échantillonner plusieurs chemins de raisonnement, puis à retenir la réponse la plus consensuelle ou celle désignée par une autre méthode de notation. Elle est utile lorsque les écarts entre les différents raisonnements révèlent des erreurs qu'une seule passe ne permettrait pas de détecter.

Le coût est simple : plusieurs appels d’inférence sont nécessaires au lieu d’un seul. Pour une application soumise à de fortes contraintes de latence ou de débit, le gain de précision mesuré doit justifier ce travail supplémentaire.

Sortie structurée

Lorsqu’une réponse de modèle alimente un logiciel plutôt qu’une personne, la sortie structurée fournit souvent un contrat d’interface plus explicite que le texte libre. Une application qui attend des champs tels que account_id, priority et recommended_action peut valider la réponse par rapport à un schéma avant de la stocker ou de la transmettre à un autre composant.

La gestion des erreurs relève ainsi de la logique applicative classique. Les champs manquants, les types non valides et les violations de schéma sont détectables avant que le traitement en aval ne se poursuive.