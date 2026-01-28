広告、メディア、エンターテインメント業界は、2026年という真の転換点の最中にあります。オーディエンスのフラグメンテーションは加速し続け、コンテンツコストは依然として圧迫されています。さらに、ストリーミング、コマース、変化する消費者の期待、そしてAIチャットという新たなメディアエンゲージメントチャネルによって、収益化モデルが変革されています。同時に、人工知能は重要なしきい値を超えました。つまり、AIはビジネスクリティカルなツールとなりつつあり、オーディエンスがコンテンツを発見する方法、ブランドが意思決定にどのように影響するか、そして最終的に価値を捉える場所が変わります。実験から始まったことが、業務遂行へと変化し、組織はテクノロジースタックだけでなく、業務そのもののあり方も見直す必要に迫られています。

こうしたダイナミクスは、SnowflakeがAdweekと共同で開催した2026 Forecast for Data and AIウェビナーでも取り上げられています。Snowflakeのメディア、マーケティング、エンターテイメントテクノロジー担当グローバルヘッドであるDennis Buchheimと、マーケターと広告主向けの市場進出リードであるErin Foxworthyが登壇しました。その中で、エコシステムを一気に再構築する3つの力、すなわちエージェント型AIの台頭、コンポーザブルテクノロジーアーキテクチャの必要性の高まり、そして統合、改革、パワーダイナミクスの転換によって定義される市場の混乱期について取り上げました。

SnowflakeのSnowflake AI + Data Predictions 2026年の展望では、メディアおよびエンターテイメント業界のリーダーにとってのAI + データの活用が具体的にどのような意味を持つのかを説明しています。これからの課題は、単にAIの能力やプラットフォームの選択ではありません。自律性が高まり、変化が絶えない環境での運用に必要な、組織の柔軟性、信頼性、データファウンデーションの構築方法です。

予測その1：エージェント型AIは「オーケストレーションレイヤー」として、メディアバリューチェーン全体でインサイトから実行へと役割を変化させる

2026年には、エージェント型AIは分析やレコメンデーションに限定されなくなります。代わりに、プランニング、実行、イテレーションを行える自律型システムは、メディアおよびエンターテイメントのエコシステム全体にわたって有意義な運用責任を担うようになります。マーケティングスタック全体にわたってオーケストレーションレイヤーとして機能することも多くなります。「現在、広告エージェンシーは『自分は人間にマーケティングしているのか、それともAIエージェントにマーケティングしているのか』という疑問を持っています」とFoxworthyはコメントしました。

この変化は、人間をプロセスから排除するのではなく、役割を再定義することによって、仕事の進め方に根本的な変化をもたらしています。

「エージェントはエコシステム全体のオーケストレーションレイヤーになります」と、Buccheimは言います。この変化は、プログラマティックなインフラストラクチャの進化にすでに表れています。インサイトを明らかにするだけでなく、自律的な最適化や、時間の経過とともに計画、実行、効果測定の方法を変えるエージェント間ワークフローのサポートにもつながっています。

エージェントは、孤立したプロンプトに応答するのではなく、マルチステップのワークフローを管理して継続的に適応できるようになりました。メディア組織にとって、この進化はスピードと規模の新たなレベルをもたらします。また同時に、信頼、監視、アカウンタビリティに関する新たな疑問も提起します。

買い付けサイドでは、エージェンシーやブランドチームはすでに、メディアプランニング、オーディエンス作成、クリエイティブテスト、最適化などのコア機能をエージェント型システムで自動化できる方法に気づき始めています。これまでは手作業による継続的な介入が必要だったタスクを、人間の監督下で実行されるAIエージェントが処理することも多くなっています。結果として、焦点を手作業による実行から、戦略、ガバナンス、業績評価に移し、重要な成果だけでなく、チームは、成果を提供するシステムにどの程度の自律性を付与するかを決定する必要があります。

パブリッシャーやプラットフォームにとって、エージェント型AIは同様の機会と圧力をもたらします。自律型歩留まり、およびコンテンツおよびオーディエンスのパッケージ化を行う自律型エージェントは、在庫や広告商品の特定と動的な価格設定を可能にします。さらに、需要、オーディエンスの行動、供給の制約に基づいて、パーソナライズされた消費者体験をリアルタイムかつオンデマンドで提供できます。たとえば、AdExchangerによると、NBCUはポートフォリオ全体でキャンペーンをアクティベートするために、自動的に買い付けを実行するエージェント型システムをテストしています。この変化は、パブリッシャーが直接的なオーディエンスの減少やAIドリブンな仲介業者への依存の高まりに直面し、収益化モデルや流通戦略を再考する圧力が高まっていることから生じています。パブリッシャーは、定期的な調整を行うのではなく、継続的な最適化ループで運用できます。つまり、ブランドセーフティ、価格戦略、ユーザー体験の制御を維持しながら、市況にほぼ即座に対応できます。

しかし、エージェント型AIの台頭は、規律のない自律性がすぐにリスクにつながることも明らかにしています。Snowflake AI + Data Predictions 2026年の展望レポートが強調するように、エージェントの有効性はモデル自体ではなく、モデルをサポートするデータ基盤に依存しています。エージェントには、一貫したセマンティクス、機密データへのガバナンスの確保されたアクセス、人間による監視がどこから始まり、どこで終わるのかを明確に定義するルールが必要です。一元的なデータ戦略と可観測性がなければ、組織は迅速に動きながら盲目的に動作するシステムを作成するリスクがあります。また、エージェント間のインタラクションが増えるにつれて、透明性と監査可能性が、大規模な信頼の維持にとって不可欠になっています。

2026年末までに、メディア・エンターテイメント業界の差別化要因は、組織がAIエージェントを展開するかどうかではなく、責任をもって展開できるかどうかになります。エージェント型AIをポイントソリューションではなく運用モデルシフトとして扱うリーダーは、信頼、制御、戦略的な明確性を維持しながらAIの価値を引き出せる最適な位置につくことが可能です。

予測その2：コンポーザビリティがメディアスタックの基盤となる

エージェント型AIが運用責任を担うようになるにつれて、メディア・エンターテイメント組織は自律性が柔軟性にかかっていることに気づき始めています。硬直したモノリシックなテクノロジースタックは、変化するプライバシールール、進化するID基準、急速に変化するチャネルに追従することに苦労しています。2026年には、コンポーザビリティはアーキテクチャ上の優先事項から実用的な必須事項へと移行します。これは、もはや差別化要素ではありません。チャネル、標準、AI機能が変化し続ける環境で運用するためのベースライン要件となります。

上記のウェビナーで、Buchheimはこのような変化を簡潔にまとめています。「コンポーザブルアーキテクチャは、目新しさではなく、できて当然というような期待となりました。企業が所有するデータのコンポーザビリティ、データに基づいて動作するアプリケーション、そしてそれらをつなぐワークフローこそが、すべてを可能にします」

業界では、特にIDに関して、スタックの組み立て方法が見直されています。2025年にBuccheimは「組織は、あらゆるユースケースを解決するために無秩序で間に合わせにつぎ合わせたスタックやシングルプラットフォームに頼るのではなく、戦略的なコアを定義し、それを相互運用可能なモジュラー型サービスを周囲に配置するようになっています」と述べています。このアプローチにより、チームは要件の変化に適応する能力を維持しながら、適切な場所に統合できます。

この変化はすでに、IDインフラストラクチャの評価方法にも表れています。IDインフラストラクチャを統合する際の重要な出発点はカバレッジですが、それだけでは十分ではありません。要件が変化するにつれて、組織はより広範なシステムにクリーンに統合され、スタックを再構築することなく進化できるID機能の必要性をますます高めています。

パブリッシャーにとって、コンポーザビリティはIDサービス、クリーンルーム、予測および効果測定サービスを、密結合システムではなく個別のコンポーネントとして機能させることを可能にします。これにより、コアインフラストラクチャを再構築することなく、規制変更への対応、新しい収益化モデルのサポート、パートナーとのコラボレーションが可能になります。認証されたオーディエンスとデータコラボレーションの重要性が高まっている環境では、モジュラー設計は競争優位性をもたらします。

各機関も同様の圧力に直面しています。標準が変化し、顧客のニーズが多様化するなかで、コンポーザブルなAPIファーストの運用モデルによって、長期ロックインを回避しながらベストオブブリードのツールを組み合わせられます。プランニング、アクティベーション、効果測定、クリエイティブの各システムは、共有のデータファウンデーションを通じて相互運用できるため、市場の進化に合わせてコンポーネントを簡単に交換できます。

最終的に、コンポーザビリティはイノベーションであると同時に、リスク低減としても有用です。モジュラー型スタックは、短期的な実行と長期的なレジリエンスの両方をサポートするため、最初から再び開始することなく進化できます。2026年、コンポーザブルアーキテクチャに投資しているメディアおよびエンターテイメント業界のリーダーは、不確実性が継続するなかで、変化を吸収し、エージェント型システムをスケーリングし、自信を持って業務を遂行する立場につくことができます。

予測その3：市場ダイナミクスの変化がメディアエコシステムを再構築する

エージェント型AIとコンポーザビリティは、メディア組織の業務のあり方を再定義します。しかし、刻々と変化する市場ダイナミクスによって、2026年の最終的な利益と適応の可否が決まります。プライバシーへの期待が変化し、プラットフォームが統合され、運用モデルが進化を余儀なくされるなかで、広告テクノロジー、マーケティングテクノロジー、出版、買い付けのさまざまな側面において、長年の前提が崩れつつあります。

この不安定さの主な要因は、AIがコンテンツの発見と配信を急速に変化させていることです。Dennis Buchheimはウェビナーで「これは（パブリッシャーが）収益や歩留まりを管理する方法やデータを収集する方法など、すべてに課題をもたらしています。なぜなら、長年にわたって依存してきた検索からのクリックスルーがないと、自社のファーストパーティデータの蓄積も危うくなるからです」と警告しています。言い換えれば、パブリッシャーは収益化、オーディエンスとの関係性、競争に不可欠なデータに対しても同時にプレッシャーを感じています。

広告テクノロジーとマーケティングテクノロジーでは、プライバシーに関する不確実性がランドスケープの決定的な特徴として残っています。GoogleはもはやサードパーティCookieの廃止には踏み込まず、フィンガープリントに対する姿勢を見直す必要に迫られています。規制は進化し続け、強制力はリージョンごとに異なり、かつては決定打と思われたID戦略も、現在は継続的な見直しが求められています。この環境では、適応性（とコンポーザビリティ）が単一の技術的アプローチよりも重要です。

エージェンシーの世界では、AI投資、データインフラストラクチャ、コマースのケイパビリティが高額化し、パフォーマンスの中心となるにつれて、スケールは競争優位性と見なされるようになっています。「コンテンツの作成からパッケージ化、販売に至るまで、すべてが再考されています」と、Buccheimは言います。そして、このことがエコシステム全体の統合を促進しています。

この変化の最も明確な兆候の一つは、先日のOmnicom GroupによるInterpublic Group（IPG）の買収です。同買収は世界最大の広告持株会社を生み出し、スケールの新たなベンチマークを確立しています。Business Insiderが報じたところによれば、Omnicomの経営陣はこの買収を「規模の拡大、効率の向上、そしてAI主導の広告市場における競争力の強化」のための手段と位置づけています。その一方で、統合後の新会社では、組織統合の一環として重複する数千人規模の役職（ポジション）を削減する動きも進められています。

「エージェンシーが対応スピードを上げているのは、そうせざるを得ない状況にあるからです。ブランド側は、この変化に対してどう応じているのか、即座に回答を求めていますから」と、Foxworthyは語ります。

レガシーブランドの統合と代理店ネットワークのフラット化というこの変化は、メディアワークの調達、実施、評価方法の広範な再構成を反映しています。データコラボレーションは、差別化要素ではなく生き残りのスキルとなります。

同時にパブリッシャーもプレッシャーに直面しています。ストリーミング、コネクテッドTV、デジタルの各プラットフォームでは、オーディエンスと広告費の競争は依然として分断の度合いが大きく、小規模のプレイヤーは、規模と認証されたオーディエンスを提供できる戦略的提携やデータパートナーシップを結んでいます。この環境では、統合は運用コストだけではありません。将来的な収益化を支えるデータ、IDインフラストラクチャ、相互運用可能な効果測定フレームワークへのアクセスも重要です。

エージェンシーと買い付け側の立場では、市場の混乱はビジネスモデルそのものを再構築しています。合併、再編、プラットフォーム統合によって、エージェンシーは従来のサービスから、AIを活用したコマース、アナリティクス、テクノロジードリブンなソリューションへと進化することを余儀なくされています。自動化が加速し、手動のワークフローが減少するなかで、多くの企業は競争力を維持するために、テクノロジー機能の獲得や成果ベースのパフォーマンスモデルの方向転換を進めています。

これらの要因は、明確な市場予測に集約されます。統合は、AIと小売メディアのスケーリングとともに加速します。プラットフォームは、ID、効果測定、コマースにまたがる機能を統合して、統合されたソリューションを提供します。エージェンシーやパブリッシャーは、より少数の戦略的な関係を中心に再編成されます。「テクノロジーは急速に進化していますが、成功を決定づけるのは、起きていることを制御、管理、監査できるかどうかです」と、Buccheimは言います。

2026年におけるメディア・エンターテイメント業界のリーダーの優先事項

メディア・エンターテイメント業界のリーダーたちは現在、かつてないほどミスの許されない状況に直面しています。問題はもはや、変化が起きているかどうかではなく、組織が変化を受け入れる構造的な準備ができているかどうかです。

各チームが2026年を計画する際には、主な優先事項がいくつか挙げられます。

御社のAIイニシアチブは、人間による監視を失うことなく自律性を高めるように設計されていますか？ エージェント型システムの責任が増すにつれて、リーダーは監視がどこから始まり、どこで終わるのかという範囲を定義し、アカウンタビリティを自動化とともに拡大する必要があります。

テクノロジースタックは、プラットフォームを再構築することなく再構成できますか？

ID基準、プライバシーの不確実性、プラットフォーム統合の変化によって形成される環境において、コンポーザビリティは組織が最初からやり直すことなく迅速に適応できるかどうかを決定します。



自社の枠を超えたコラボレーション戦略はありますか？

パブリッシャー、プラットフォーム、小売メディアネットワーク、クリーンルームにまたがるより深いパートナーシップは、規模と認証されたオーディエンスによって価値が促進されるなかで不可欠になっています。



不確実な未来の選択肢を残せるような構築をしていますか？それとも、たった一つの結果に賭けていますか？

ID、規制、チャネルの優位性に関する硬直した前提に縛られることなく、複数のシナリオを計画する組織を市場は高く評価します。

これらは、テクノロジーに関する質問だけではありません。レジリエンス、信頼、長期競争力を形成するモデル意思決定を運用しています。

予測から準備まで

これらのテーマは、Snowflake AI + Data Predictions 2026年の展望レポートと業界全体に広がる幅広い話題の中心となっています。エコシステムが進化し続けるなかで、予測から準備へと移行する組織は、混乱を永続的なメリットに変えるための最適な位置につくことができます。