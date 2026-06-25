Le DCAM est le framework de l’EDM Council qui permet d’évaluer et d’améliorer la maturité de la gestion des données. Il définit les capacités dont une entreprise a besoin pour établir, activer et maintenir un programme rigoureux de gestion des données, notamment la structure de gouvernance, les contrôles de la qualité des données et l’architecture. Le DCAM v3.1 est la version actuelle (en date d’avril 2026).

Le DCAM v3.1 a introduit plusieurs mises à jour structurelles importantes par rapport aux versions précédentes. Il rapproche l'architecture de données et l'architecture technologique en les inscrivant dans un cadre architectural unique. Il met en avant la connaissance des données métier pour formaliser les capacités autour du glossaire d’entreprise, des métadonnées et de la taxonomie. L’environnement de contrôle des données a été élargi pour répondre aux exigences modernes en matière de risques, de sécurité et d’audit. Le framework mis à jour répond également mieux aux environnements de données modernes, y compris les architectures cloud et les cas d’usage d’analytique avancée.

Le framework DCAM v3.1 comprend les domaines de composants suivants :