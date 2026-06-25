Qu’est-ce que le DCAM ? Guide pratique du Data Management Capability Assessment Model
Le DCAM offre aux responsables de la gestion des données une méthode structurée pour évaluer la maturité, combler les lacunes en matière de capacités et faire des données un atout durable pour l’entreprise. Ce guide couvre le framework actuel, ses huit domaines de composants et la manière de l’opérationnaliser.
- Qu’est-ce que le framework DCAM ?
- Domaines de composants et niveaux de maturité du DCAM
- Opérationnaliser le DCAM avec Snowflake
- Au-delà de la conformité : le DCAM comme feuille de route stratégique
- Ressources
Le Data Management Capability Assessment Model, ou DCAM ou encore Modèle d'évaluation des capacités de gestion des données, offre aux responsables de la gestion des données une méthode structurée pour évaluer l’état de leur programme et définir de quelle manière le développer. Créé à l’origine en collaboration avec des institutions de services financiers, le DCAM s’applique désormais à tous les secteurs réglementés, notamment la santé, l’assurance et le secteur public.
Ce framework s’articule autour de huit domaines de composants principaux et de cinq niveaux de maturité. Sa conception est délibérément non prescriptive : il définit les capacités dont les entreprises ont besoin, et non la manière de les mettre en œuvre. L’écart entre l’évaluation et l’exécution est le point de blocage de nombreux programmes. Cependant, une plateforme data moderne dotée de bonnes fonctionnalités de gouvernance peut vous aider.
Qu’est-ce que le framework DCAM ?
Le DCAM est le framework de l’EDM Council qui permet d’évaluer et d’améliorer la maturité de la gestion des données. Il définit les capacités dont une entreprise a besoin pour établir, activer et maintenir un programme rigoureux de gestion des données, notamment la structure de gouvernance, les contrôles de la qualité des données et l’architecture. Le DCAM v3.1 est la version actuelle (en date d’avril 2026).
Le DCAM v3.1 a introduit plusieurs mises à jour structurelles importantes par rapport aux versions précédentes. Il rapproche l'architecture de données et l'architecture technologique en les inscrivant dans un cadre architectural unique. Il met en avant la connaissance des données métier pour formaliser les capacités autour du glossaire d’entreprise, des métadonnées et de la taxonomie. L’environnement de contrôle des données a été élargi pour répondre aux exigences modernes en matière de risques, de sécurité et d’audit. Le framework mis à jour répond également mieux aux environnements de données modernes, y compris les architectures cloud et les cas d’usage d’analytique avancée.
Le framework DCAM v3.1 comprend les domaines de composants suivants :
- Programme de gestion des données
- Politique et normes de gestion des données
- Architecture de données et technologique
- Connaissance des données métier
- Gouvernance des données
- Qualité des données
- Environnement de contrôle des données
- Opérations sur les données
Le DCAM se distingue du CDMC (Cloud Data Management Capabilities), également publié par l’EDM Council. Le DCAM couvre la gestion globale des données à travers la stratégie, la gouvernance, la qualité et les opérations. Le CDMC est un framework d’évaluation spécifique au cloud axé sur la protection des données sensibles dans les environnements cloud. Il inclut un ensemble défini de contrôles automatisés alignés sur la sécurité et la gouvernance des données cloud. Les entreprises opérant dans des secteurs réglementés mettent souvent les deux en œuvre.
Domaines de composants et niveaux de maturité du DCAM
Le framework s’articule autour de huit domaines de composants principaux, chacun composé de capacités détaillées évaluées sur cinq niveaux de maturité :
- Non initié : aucune capacité formelle n’existe.
- En conception : la capacité est reconnue, mais pas encore formalisée.
- En déploiement : des travaux sont en cours, mais les pratiques manquent de cohérence à l’échelle de l’organisation.
- Défini : la capacité est documentée, formalisée et appliquée de manière cohérente.
- Optimisé : la capacité est optimisée, mesurée et améliorée en continu.
Les composants et leurs périmètres respectifs sont définis comme suit :
|Composant
|Portée
|Programme de gestion des données
|Se concentre sur la stratégie de gestion des données de l’entreprise, le modèle opérationnel, la structure de gouvernance, l’approche de financement et le parrainage de la direction nécessaires pour établir et pérenniser une capacité de gestion des données.
|Politique et normes de gestion des données
|Comprend les politiques, les normes et les frameworks de contrôle des données de l’entreprise, tels que la responsabilité, l’alignement sur la conformité et les mécanismes d’application et d’adhésion.
|Architecture
|Concerne la définition et l’alignement des domaines d’architecture métier, des données et technologique, y compris les modèles de données, les schémas d’intégration, les plateformes et l’infrastructure nécessaires pour prendre en charge l’écosystème des données.
|Connaissance des données métier
|Couvre la définition de la signification métier et du contexte des données au moyen de glossaires métier, de métadonnées, de taxonomies et de mécanismes d'identification des données, afin de favoriser une compréhension partagée et une utilisation efficace des données.
|Gouvernance des données
|Concerne les droits de décision, les rôles de data steward, la gestion des problèmes et les processus de gouvernance interfonctionnels pour gérer les données en tant qu’actif de l’entreprise.
|Qualité des données
|Se concentre sur la définition, la surveillance et l’amélioration de la qualité des données par le biais de règles, de métriques, de contrôles et de processus de résolution des problèmes tout au long du cycle de vie des données.
|Environnement de contrôle des données
|Couvre la gestion des risques liés aux données, y compris la confidentialité, la sécurité, la conformité réglementaire, l’auditabilité et les contrôles internes.
|Opérations sur les données
|Concerne la gestion du cycle de vie des données de bout en bout, y compris le déplacement des données, la transformation, la traçabilité des données, le provisionnement et les processus de support opérationnel
Opérationnaliser le DCAM avec Snowflake
La plateforme de Snowflake s’aligne sur plusieurs domaines de composants du DCAM, favorisant ainsi la mise en œuvre pour les organisations qui visent des niveaux de maturité plus élevés.
Architecture
L’architecture partagée multi-cluster de Snowflake sépare le calcul du stockage, ce qui permet une gestion des données évolutive et cloud-native sur AWS, Azure et Google Cloud.
Gouvernance des données
Horizon Catalog offre une gouvernance et une découverte intégrées pour les données, les applications et les modèles sur l’ensemble de la plateforme Snowflake. Ses capacités comprennent notamment des contrôles d’accès unifiés RBAC et ABAC, la fonctionnalité Object Tagging, la classification automatique des données sensibles, la fonctionnalité Dynamic Data Masking, les Row Access Policies et la traçabilité des données de bout en bout dans Snowflake et les sources de données connectées, y compris la prise en charge de la gouvernance des Apache Iceberg Tables et du stockage externe.
Qualité des données
La surveillance de la qualité des données de Snowflake utilise des fonctions de métriques de données (DMF) intégrées et personnalisées, qui permettent de surveiller la qualité des données en continu. Les DMF peuvent s’exécuter selon une planification définie ou se déclencher lors d’une modification des données, les résultats s’affichant dans une vue de surveillance centralisée.
Opérations sur les données
Snowpipe (ingestion continue), Streams (capture des données modifiées) et Tasks (orchestration de pipeline) prennent en charge les opérations sur les données. La gestion de la traçabilité des données de bout en bout proposée par Horizon Catalog, qui couvre à la fois les sources de données natives de Snowflake et externes, étend la visibilité opérationnelle sur l’ensemble du flux de données.
Environnement de contrôle des données
Snowflake a obtenu plusieurs certifications, notamment SOC 2 Type II, PCI DSS, FedRAMP Moderate et High, ISO 27001 et HITRUST CSF. Ces certifications soutiennent un grand nombre d’objectifs réglementaires et de contrôle référencés dans le DCAM et peuvent aider les organisations des secteurs de la banque, des marchés des capitaux, de l’assurance et de la santé à répondre à une partie de leurs exigences de conformité.
Au-delà de la conformité : le DCAM comme feuille de route stratégique
Les frameworks de gouvernance des données sont simples à assimiler à des exercices de conformité. Le DCAM s’oppose à cette vision par conception. Son modèle de maturité ne s’articule pas autour de seuils minimaux, mais plutôt d’une amélioration continue, les capacités de niveau amélioré étant explicitement liées à l’optimisation et à la mesure au fil du temps.
Certains défis liés à la gestion et à la valorisation des données. Qualité des données inégale, gouvernance fragmentée ou manque de transparence dans la traçabilité, ces mêmes difficultés freinent les analyses, ralentissent le déploiement de l’IA et augmentent les risques opérationnels. Toute la valeur du DCAM réside dans sa capacité à traiter ces deux aspects simultanément. Il s’agit d’un framework d’évaluation rigoureux qui sert également de feuille de route stratégique pour faire des données un atout organisationnel durable.