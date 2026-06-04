El DCAM es el marco del EDM Council para evaluar y mejorar la madurez de la gestión de datos. Define las capacidades que necesita una organización para establecer, habilitar y mantener un programa de gestión de datos riguroso, desde la estructura de gobernanza hasta los controles de calidad de los datos y la arquitectura. El DCAM v3.1 es la versión actual (a fecha de abril de 2026).

El DCAM v3.1 introdujo varias actualizaciones estructurales significativas con respecto a las versiones anteriores. Integra de forma más estrecha la arquitectura de datos y la arquitectura tecnológica, alineándolas bajo un dominio arquitectónico unificado. Potencia el conocimiento de los datos empresariales para formalizar las capacidades en torno al glosario empresarial, los metadatos y la taxonomía. El entorno de control de datos se amplió para abordar los requisitos modernos de riesgo, seguridad y auditoría. El marco actualizado también responde mejor a los entornos de datos modernos, incluidas las arquitecturas en la nube y los casos de uso de analíticas avanzadas.

El marco DCAM v3.1 consta de las siguientes áreas de componentes: