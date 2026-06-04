¿Qué es el DCAM? Una guía práctica sobre el Data Management Capability Assessment Model
El DCAM ofrece a los responsables de gestión de datos una forma estructurada de evaluar la madurez, subsanar las deficiencias de las capacidades y convertir los datos en un activo empresarial duradero. Esta guía abarca el marco actual, sus ocho áreas de componentes y recomendaciones para hacerlo operativo.
- ¿Qué es el marco DCAM?
- Áreas de componentes y niveles de madurez del DCAM
- Operacionalización del DCAM con Snowflake
- Más allá del cumplimiento: el DCAM como hoja de ruta estratégica
- Recursos
Data Management Capability Assessment Model, o DCAM, ofrece a los responsables de gestión de datos una forma estructurada de evaluar el estado de su propio programa y definir cómo debe desarrollarse. Creado originalmente en colaboración con instituciones de servicios financieros, el DCAM se aplica ahora en todos los sectores regulados, incluidos el sanitario, el de seguros y el sector público.
El marco se estructura en torno a ocho áreas de componentes principales y cinco niveles de madurez, y su diseño es deliberadamente no prescriptivo: define qué capacidades necesitan las organizaciones, no cómo implementarlas. La brecha entre la evaluación y la ejecución es el punto donde muchos programas se estancan, pero una plataforma de datos moderna con funciones sólidas de gobernanza puede ayudar.
¿Qué es el marco DCAM?
El DCAM es el marco del EDM Council para evaluar y mejorar la madurez de la gestión de datos. Define las capacidades que necesita una organización para establecer, habilitar y mantener un programa de gestión de datos riguroso, desde la estructura de gobernanza hasta los controles de calidad de los datos y la arquitectura. El DCAM v3.1 es la versión actual (a fecha de abril de 2026).
El DCAM v3.1 introdujo varias actualizaciones estructurales significativas con respecto a las versiones anteriores. Integra de forma más estrecha la arquitectura de datos y la arquitectura tecnológica, alineándolas bajo un dominio arquitectónico unificado. Potencia el conocimiento de los datos empresariales para formalizar las capacidades en torno al glosario empresarial, los metadatos y la taxonomía. El entorno de control de datos se amplió para abordar los requisitos modernos de riesgo, seguridad y auditoría. El marco actualizado también responde mejor a los entornos de datos modernos, incluidas las arquitecturas en la nube y los casos de uso de analíticas avanzadas.
El marco DCAM v3.1 consta de las siguientes áreas de componentes:
- Programa de gestión de datos
- Políticas y estándares de gestión de datos
- Arquitectura de datos y arquitectura tecnológica
- Conocimiento de los datos empresariales
- Gobernanza de datos
- Calidad de los datos
- Entorno de control de datos
- Operaciones de datos
El DCAM es distinto del marco CDMC (Cloud Data Management Capabilities), publicado también por el EDM Council. El DCAM abarca la gestión de datos a nivel general en relación con la estrategia, la gobernanza, la calidad y las operaciones. El CDMC es un marco de evaluación específico para la nube centrado en la protección de datos confidenciales en entornos de nube, que incluye un conjunto definido de controles automatizados alineados con la seguridad y la gobernanza de los datos en la nube. Las organizaciones que operan en sectores regulados suelen implementar ambos.
Áreas de componentes y niveles de madurez del DCAM
El marco se estructura en torno a ocho áreas de componentes principales, cada una de las cuales consta de capacidades detalladas según cinco niveles de madurez:
- No iniciado: No existe ninguna capacidad formal.
- Conceptual: La capacidad se reconoce, pero aún no se ha formalizado.
- En desarrollo: Se está trabajando en ello, pero las prácticas no son uniformes en toda la organización.
- Definido: La capacidad está documentada, formalizada y se aplica de manera uniforme.
- Optimizado: La capacidad está optimizada, se mide y se mejora continuamente.
Los componentes y sus ámbitos respectivos se definen de la siguiente manera:
|Componente
|Ámbito
|Programa de gestión de datos
|Se centra en la estrategia de gestión de datos empresariales, el modelo operativo, la estructura de gobernanza, el modelo de financiación y el patrocinio ejecutivo necesarios para establecer y mantener una capacidad de gestión de datos.
|Políticas y estándares de gestión de datos
|Incluye las políticas de datos, los estándares y los marcos de control de la empresa, como la responsabilización, la alineación del cumplimiento y los mecanismos para su aplicación y conformidad.
|Arquitectura
|Aborda la definición y alineación de los dominios de arquitectura empresarial, de datos y tecnológica, incluidos los modelos de datos, los patrones de integración, las plataformas y la infraestructura necesarios para respaldar el ecosistema de datos.
|Conocimiento de los datos empresariales
|Abarca la definición del significado empresarial y el contexto de los datos a través de glosarios empresariales, metadatos, taxonomías e identificación de datos para permitir una comprensión compartida y un uso eficaz de los datos.
|Gobernanza de datos
|Aborda los derechos de decisión, los roles de administración de datos, la gestión de problemas y los procesos de gobernanza interfuncionales para gestionar los datos como un activo empresarial.
|Calidad de los datos
|Se centra en definir, supervisar y mejorar la calidad de los datos mediante reglas, métricas, controles y procesos de corrección de problemas a lo largo del ciclo de vida de los datos.
|Entorno de control de datos
|Abarca la gestión de los riesgos relacionados con los datos, incluidos la privacidad, la seguridad, el cumplimiento normativo, la auditabilidad y los controles internos.
|Operaciones de datos
|Aborda la gestión del ciclo de vida integral de los datos, incluidos el movimiento de datos, la transformación, el linaje, el aprovisionamiento y los procesos de asistencia operativa.
Operacionalización del DCAM con Snowflake
La plataforma de Snowflake se alinea con varias áreas de componentes de DCAM, lo que respalda los esfuerzos de implementación de las organizaciones que buscan alcanzar niveles de madurez más altos.
Arquitectura
La arquitectura compartida multiclúster de Snowflake separa el cómputo del almacenamiento, lo que admite una gestión de datos escalable y nativa de la nube en AWS, Azure y Google Cloud.
Gobernanza de datos
Horizon Catalog proporciona gobernanza y descubrimiento integrados para datos, aplicaciones y modelos en toda la plataforma de Snowflake. Estas capacidades incluyen controles de acceso unificados RBAC y ABAC, etiquetado de objetos, clasificación automática de datos confidenciales, enmascaramiento de datos dinámico, políticas de acceso a filas y un linaje integral de datos en Snowflake y fuentes de datos conectadas, incluida la compatibilidad con la gobernanza de tablas de Apache Iceberg y de almacenamiento externo.
Calidad de los datos
La supervisión de la calidad de los datos de Snowflake utiliza funciones de métricas de datos (DMF) integradas y personalizadas, que pueden usarse para supervisar continuamente la calidad de los datos. Las DMF pueden ejecutarse según un calendario definido o activarse ante cambios en los datos, y los resultados se muestran en una vista de supervisión centralizada.
Operaciones de datos
Snowpipe (ingesta continua), Streams (captura de cambios en los datos) y las tareas (orquestación de pipelines) respaldan las operaciones de datos. El seguimiento del linaje integral de Horizon Catalog, que abarca tanto las fuentes de datos nativas de Snowflake como las externas, amplía la visibilidad operativa a todo el flujo de datos.
Entorno de control de datos
Snowflake ha obtenido certificaciones como SOC 2 Type II, PCI DSS, FedRAMP Moderate y High, ISO 27001 e HITRUST CSF. Estas certificaciones respaldan muchos de los objetivos de control y normativos a los que se hace referencia en DCAM y pueden ayudar a las organizaciones de los sectores de banca, mercados de capitales, seguros y sanidad a abordar parte de sus requisitos de cumplimiento.
Más allá del cumplimiento: el DCAM como hoja de ruta estratégica
Es fácil tratar los marcos de gobernanza de datos como meros ejercicios de cumplimiento. DCAM evita este enfoque por diseño. Su modelo de madurez no se basa en umbrales mínimos, sino en la mejora continua, con capacidades de niveles avanzados vinculadas explícitamente a la optimización y la medición a lo largo del tiempo.
Los desafíos de datos que atraen la atención de los reguladores (una calidad de los datos incoherente, una gobernanza fragmentada y un linaje opaco) son los mismos que limitan las analíticas, ralentizan la adopción de la IA y generan riesgos operativos. El valor de DCAM radica en que aborda ambos aspectos de forma simultánea. Se trata de un marco de evaluación riguroso que también sirve como hoja de ruta estratégica para convertir los datos en un activo empresarial duradero.