데이터 관리 역량 평가 모델(Data Management Capability Assessment Model, DCAM)은 데이터 관리 리더가 현재 프로그램의 수준을 체계적으로 진단하고 향후 역량 개발 방향을 수립할 수 있도록 지원합니다. DCAM은 금융 서비스 기관과의 협력을 통해 개발되었으며, 현재는 헬스케어, 보험, 공공 부문 등 규제 요구사항이 높은 산업 전반에 적용되고 있습니다.

이 프레임워크는 8개의 핵심 구성 영역과 5단계 성숙도 수준을 중심으로 구성되어 있으며, 의도적으로 규범적 접근을 취하지 않습니다. 즉, 조직에 필요한 역량이 무엇인지는 정의하지만 이를 어떻게 구현해야 하는지는 규정하지 않습니다. 평가와 실행 사이의 간극은 많은 데이터 관리 프로그램이 정체되는 지점이지만, 강력한 거버넌스 기능을 제공하는 최신 데이터 플랫폼은 이러한 간극을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.