Che cos’è la data stewardship? Tutto quello che devi sapere

Scopri cos’è la data stewardship e come si differenzia da concetti correlati come data governance e ownership dei dati. Esplora i diversi tipi di data steward, perché il loro lavoro è importante, vari casi d’uso della data stewardship in un’organizzazione e i tipi di piattaforme e strumenti disponibili per la data stewardship.

Con la quantità senza precedenti di dati che le organizzazioni continuano a raccogliere, la pratica della data stewardship è emersa come essenziale per una moderna gestione dei dati.

I data steward contribuiscono a garantire che i data asset rimangano accessibili, affidabili e sicuri, facendo da tramite fra le policy di data governance di un’organizzazione e la loro implementazione pratica. Un approccio chiaro e strutturato alla gestione della qualità dei dati consente di trasformare i dati grezzi in un asset strategico, promuovendo una maggiore efficienza operativa, processi decisionali più rapidi e una migliore conformità alle normative.