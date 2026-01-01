Che cos’è la data stewardship? Tutto quello che devi sapere
Scopri cos’è la data stewardship e come si differenzia da concetti correlati come data governance e ownership dei dati. Esplora i diversi tipi di data steward, perché il loro lavoro è importante, vari casi d’uso della data stewardship in un’organizzazione e i tipi di piattaforme e strumenti disponibili per la data stewardship.
- Presentazione
- Che cos’è la data stewardship?
- Qual è il ruolo di un data steward?
- Tipi di data steward
- Perché la data stewardship è importante?
- Qual è la differenza tra data governance e data stewardship?
- Sfide della data stewardship
- Casi d’uso della data stewardship
- Strumenti di data stewardship
- Conclusione
- Domande frequenti sulla data stewardship
- Risorse
Presentazione
Scopri cos’è la data stewardship e come si differenzia da concetti correlati come data governance e ownership dei dati. Esplora i diversi tipi di data steward, perché il loro lavoro è importante, vari casi d’uso della data stewardship in un’organizzazione e i tipi di piattaforme e strumenti disponibili per la data stewardship.
Con la quantità senza precedenti di dati che le organizzazioni continuano a raccogliere, la pratica della data stewardship è emersa come essenziale per una moderna gestione dei dati.
I data steward contribuiscono a garantire che i data asset rimangano accessibili, affidabili e sicuri, facendo da tramite fra le policy di data governance di un’organizzazione e la loro implementazione pratica. Un approccio chiaro e strutturato alla gestione della qualità dei dati consente di trasformare i dati grezzi in un asset strategico, promuovendo una maggiore efficienza operativa, processi decisionali più rapidi e una migliore conformità alle normative.
Che cos’è la data stewardship?
La data stewardship è un insieme di pratiche di gestione dei dati che aiutano a supervisionare i data asset di un’organizzazione, garantendo che rimangano accessibili, sicuri e di alta qualità. Le pratiche di data stewardship sono normalmente allineate alle policy di data governance di un’organizzazione e coprono tutti gli aspetti del ciclo di vita dei dati, dalla creazione e dall’uso fino all’archiviazione e all’eliminazione.
Mentre la data governance si occupa di framework di policy di alto livello, la data stewardship è più operativa e riguarda principalmente l’esecuzione di tali policy. Il ruolo dei data steward è implementare la data governance svolgendo attività come la gestione dei metadati, documentare le regole aziendali e la garanzia della conformità. Agiscono come ambasciatori dei dati tra i team tecnici e gli utenti aziendali, contribuendo a promuovere una cultura collaborativa e data‑driven in tutta l’organizzazione.
Qual è il ruolo di un data steward?
In qualità di custodi designati dei dati di un’organizzazione, i data steward sono responsabili della gestione e della protezione dei suoi preziosi data asset. È un ruolo che richiede una combinazione di competenza tecnica e perspicacia aziendale.
Le principali responsabilità di un data steward includono definire e mantenere gli standard di qualità dei dati, stabilire definizioni dei dati coerenti e garantire che i dati vengano usati correttamente in tutta l’organizzazione. Inoltre, gestisce i metadati e i dati di riferimento (ossia i dati sui dati) e documenta il data lineage, le trasformazioni dei dati e il flusso dei dati attraverso l’organizzazione.
Oltre a supervisionare i dati, molti data steward svolgono un ruolo di promotori dei dati all’interno della propria organizzazione, offrendo formazione e mentoring ai colleghi sui principi di data governance e sulla corretta gestione dei dati.
Contribuendo a mantenere livelli elevati di qualità, disponibilità e protezione della privacy dei dati, i data steward consentono alle organizzazioni di sfruttare i propri data asset in modo strategico, riducendo al minimo i rischi reputazionali e normativi.
Tipi di data steward
Esistono diversi tipi di data steward, ciascuno specializzato in un dominio o una funzione specifici:
Data steward aziendali
I data steward aziendali possiedono una profonda esperienza nel settore e sono specializzati nella gestione dei dati all’interno di funzioni aziendali specifiche come vendite, marketing o risorse umane. Collaborano con gli stakeholder di questi dipartimenti per allineare le definizioni dei dati, impostare metriche di qualità e garantire che le operazioni quotidiane siano conformi alle policy di governance applicabili.
Data steward tecnici
I data steward tecnici applicano a questo ruolo le proprie competenze approfondite sui sistemi e le tecnologie dati, nonché la propria esperienza con database e data warehouse, pipeline ETL e piattaforme di integrazione. Implementano controlli tecnici della qualità dei dati, mantengono sistemi e architetture dati e garantiscono il trasferimento sicuro dei dati tra le piattaforme.
Data steward operativi
I data steward operativi gestiscono attività quotidiane come il monitoraggio delle metriche di qualità, l’aggiornamento della documentazione e la risoluzione dei problemi relativi ai dati. Svolgono un ruolo essenziale nell’individuare e risolvere i problemi di qualità dei dati a monte, prima che possano avere un impatto negativo sulle operazioni aziendali.
Metadata steward
I metadata steward sono responsabili della gestione e della manutenzione dei metadati, ossia i dati che descrivono altri dati. Registrano i dettagli della creazione dei metadati, ne valutano la qualità e ne garantiscono l’accuratezza, aiutando gli utenti in tutta l’organizzazione a comprendere i dati con cui lavorano e ad aver fiducia in essi.
Perché la data stewardship è importante?
La data stewardship fornisce valore strategico alle organizzazioni, che hanno sempre più bisogno di dati accurati per le decisioni aziendali e le iniziative di intelligenza artificiale. Il lavoro dei data steward può migliorare sostanzialmente la qualità, l’accuratezza e l’affidabilità dei dati, consentendo alle organizzazioni a ridurre gli errori e migliorare l’efficienza operativa.
I data steward aiutano le organizzazioni a conformarsi alle normative sulla privacy dei dati in continua evoluzione implementando le classificazioni di sicurezza, gestendo i controlli degli accessi e documentando le pratiche di gestione dei dati.
La data stewardship ha anche un effetto benefico sulla cultura dei dati all’interno di un’organizzazione, poiché facilita la comunicazione tra i team tecnici e gli stakeholder non tecnici. Questo contribuisce ad abbattere i silos organizzativi e garantisce che i data asset siano usati in modo appropriato da ogni team.
La data stewardship fornisce una base solida per le iniziative di intelligenza artificiale responsabile, che richiedono enormi quantità di dati di alta qualità. I data steward hanno un ruolo chiave nel garantire che l’AI funzioni in modo efficace e sia conforme alle normative e rispetti gli standard etici.
Qual è la differenza tra data governance e data stewardship?
Data governance e data stewardship non sono la stessa cosa, ma sono strettamente correlate e si completano a vicenda.
La data governance si concentra sullo sviluppo di policy, standard e procedure che guidano la gestione dei dati in un’organizzazione. È una funzione di alto livello che si occupa di supervisione e di definire regole formali su questioni come l’ownership, la sicurezza, la privacy e l’uso accettabile dei dati. Le policy e le decisioni relative alla data governance vengono normalmente formulate a livello di direzione aziendale.
La data stewardship si occupa dell’esecuzione pratica e concreta del framework di governance di un’organizzazione. I data steward garantiscono l’applicazione dei principi del framework di governance implementando le regole, monitorando la conformità e risolvendo i problemi di qualità dei dati.
Entrambe sono essenziali per una gestione efficace dei dati: la data governance fornisce la roadmap e la data stewardship si assicura che l’organizzazione la segua.
Sfide della data stewardship
Lo sviluppo e l’implementazione di un programma di data stewardship possono comportare diverse sfide.
Mancanza di responsabilità chiare
La confusione su chi sia responsabile per determinati dati può portare a pratiche contraddittorie ed errori nella gestione dei dati. L’IT potrebbe credere che le business unit gestiscano internamente i propri dati, mentre gli utenti non tecnici delle stesse business unit immaginano che sia l’IT a gestire tutto; a causa di questa ambiguità, i dati critici possono essere gestiti in modo errato o addirittura trascurati.
Resistenza al cambiamento e all’adozione
L’implementazione di un’iniziativa di data stewardship può diventare un esercizio di change management, poiché l’adozione di nuove policy e responsabilità potrebbe incontrare resistenze interne. Le business unit potrebbero reagire negativamente a quella che considerano una perdita di autonomia sui propri dati, e i dipendenti potrebbero opporsi all’aggiunta di ulteriori mansioni al proprio carico di lavoro. Per superare questa resistenza culturale sono necessari un forte sostegno della leadership e una comunicazione chiara sui vantaggi di un solido programma di data stewardship.
Dati frammentati tra sistemi diversi
I silos di dati sono problematici per qualsiasi organizzazione, ma rappresentano una sfida particolare per i data steward, che devono gestire la complessità dei data asset distribuiti su più sistemi, piattaforme e persino fogli di calcolo. In questa situazione, difficilmente i data steward possono avere una visione unificata dei dati che devono gestire.
Formazione e risorse limitate
I data steward hanno bisogno di una formazione adeguata per svolgere efficacemente il proprio lavoro, ma spesso le organizzazioni sottovalutano il tempo e le risorse necessari per raggiungere questo obiettivo. I data steward devono conoscere bene argomenti come le policy di data governance e i principi di gestione dei dati. Senza una formazione e strumenti adeguati, può essere difficile per i data steward adempiere alle proprie responsabilità, soprattutto se queste sono state aggiunte a un carico di lavoro già esistente.
Casi d’uso della data stewardship
Esistono vari casi d’uso della data stewardship che apportano valore tangibile a qualsiasi azienda.
Conformità alle normative e preparazione agli audit
I data steward aiutano le organizzazioni a ridurre i rischi di conformità e a farsi trovare pronte per un potenziale audit. Sono infatti loro che determinano le protezioni di sicurezza appropriate per i data set e documentano il modo in cui i dati vengono gestiti. Tracciano inoltre il data lineage per fornire un quadro chiaro dell’origine dei dati, delle trasformazioni che hanno subito e di come sono stati protetti.
Master data management
I data steward hanno un ruolo importante nel successo delle iniziative di master data management (MDM), in cui le organizzazioni sviluppano e stabiliscono un’unica fonte di riferimento integrando dati provenienti da numerose fonti. Definiscono i domini di dati, stabiliscono le regole di qualità dei dati, risolvono le incoerenze tra i sistemi e garantiscono che i record per i tipi di dati critici, come i dati dei clienti, siano accurati e completi.
Iniziative di miglioramento della qualità dei dati
I data steward monitorano i problemi di qualità dei dati, come valori mancanti, record duplicati e incongruenze nella formattazione. Quando vengono identificati dei problemi, coordinano la risoluzione stabilendo chiare definizioni dei dati, progettando metriche di qualità, impostando regole di convalida, supervisionando la pulizia dei dati e implementando misure di sicurezza per prevenire problemi simili in futuro.
Business intelligence e analisi dei dati
La data stewardship garantisce che analisti e utenti aziendali abbiano accesso a dati affidabili per il reporting e l’analisi. Metadati ben gestiti e cataloghi di dati attentamente mantenuti consentono agli utenti di scoprire informazioni pertinenti, comprenderne il contesto e usarle in modo appropriato per sviluppare insight accurati.
Migrazione al cloud e integrazione dei dati
I data steward contribuiscono a garantire gli standard di governance e qualità dei dati durante la migrazione al cloud o i progetti di integrazione dei dati. Mappano i dati tra i sistemi, verificano che le trasformazioni preservino l’integrità dei dati, eliminano eventuali incoerenze e aggiornano la documentazione come necessario.
Strumenti di data stewardship
Esistono diverse tecnologie utili per supportare e semplificare le attività di data stewardship.
Catalogazione dei dati e gestione dei metadati
I cataloghi di dati sono librerie di data asset aziendali ricercabili che consentono agli utenti di scoprire e comprendere rapidamente tutti i dati disponibili. Questi strumenti si affidano ai metadati per consentire la ricerca dei dati e per fornire il contesto di ogni data set. Cataloghi di dati più sofisticati usano l’AI per arricchire automaticamente i metadati e suggerire relazioni tra i data set.
Monitoraggio e profilazione della qualità dei dati
Gli strumenti e le piattaforme per la qualità dei dati aiutano a verificare la coerenza, l’accuratezza e la validità dei dati. Possono individuare anomalie, convalidare i dati in base alle regole aziendali, analizzare i data set e generare report sulle metriche di qualità dei dati. Alcuni strumenti per i dati più recenti usano l’intelligenza artificiale per trovare schemi, prevedere e segnalare potenziali problemi e suggerire le azioni appropriate per risolverli.
Gestione dei flussi di lavoro e dei task
Gli strumenti e le piattaforme per i flussi di lavoro aiutano i data steward a coordinare l’assegnazione delle responsabilità per i problemi di qualità dei dati e il loro monitoraggio dalla scoperta alla risoluzione. Inoltre offrono visibilità sull’avanzamento delle iniziative di data stewardship in tutta l’organizzazione.
Funzionalità di collaboration e accesso basato sui ruoli
Le piattaforme di data stewardship tipicamente includono il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC), per garantire che gli utenti possano accedere solo alle informazioni e alle funzionalità appropriate per il loro ruolo. Queste piattaforme facilitano la collaborazione interfunzionale tra i data steward e i data owner, gli esperti in materia e gli utenti finali.
Conclusione
La data stewardship è diventata una componente vitale della moderna gestione dei dati aziendali. Il lavoro dei data steward, che stabiliscono e supervisionano i ruoli, le responsabilità e i processi per la gestione della qualità e della conformità dei dati, consente alle organizzazioni di realizzare il pieno valore dei propri dati.
Il ruolo di data steward acquisterà un’importanza sempre maggiore con l’aumento delle quantità di dati, e le organizzazioni dipenderanno sempre più da questo ruolo per l’AI e l’analisi dei dati. In un mondo sempre più data‑driven, chi investe in un programma di data stewardship ben progettato si troverà nella posizione migliore per gestire il rischio, mantenere la conformità alle normative e ottenere un vantaggio competitivo.
Qual è la differenza tra un data owner e un custode dei dati?
Quali sono le competenze necessarie per diventare un data steward?
In che modo la data stewardship migliora la qualità dei dati?
Che cos’è la data stewardship nel settore Healthcare?