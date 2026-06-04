DCAMとは：Data Management Capability Assessment Model（DCAM）の実践ガイド
DCAMは、データ管理のリーダーに対し、成熟度を評価し、能力のギャップを埋め、データを永続的な組織の資産として構築するための構造化されたアプローチを提供します。本ガイドでは、現在のフレームワーク、8つのコンポーネント領域、およびその運用方法について説明します。
- DCAMフレームワークとは
- DCAMのコンポーネント領域と成熟度レベル
- Snowflakeを使用したDCAMの運用
- コンプライアンスの先へ：戦略的ロードマップとしてのDCAM
- 関連リソース
Data Management Capability Assessment Model（DCAM）は、データ管理のリーダーに対し、自社のプログラムの現状を評価し、どのように発展させる必要があるかを定義するための構造化されたアプローチを提供します。当初は金融サービス機関とのコラボレーションによって作成されたDCAMですが、現在ではヘルスケア、保険、官公庁・公的機関などの規制産業全般に適用されています。
このフレームワークは、8つのコアコンポーネント領域と5つの成熟度レベルを中心に構造化されています。また、意図的に非規範的な設計となっており、組織に必要な機能を定義するものであって、その実装方法を規定するものではありません。多くのプログラムは評価と実行のギャップで停滞しますが、強力なガバナンス機能を備えたモダンデータプラットフォームがこの課題の解決に役立ちます。
DCAMフレームワークとは
DCAMは、データ管理の成熟度を評価および向上させるための、EDM Councilのフレームワークです。ガバナンス構造からデータ品質管理、アーキテクチャに至るまで、組織が規律あるデータ管理プログラムを確立、有効化、維持するために必要な機能を定義しています。現在のバージョンはDCAM v3.1です（2026年4月時点）。
DCAM v3.1では、以前のバージョンからいくつかの重要な構造的アップデートが導入されました。データアーキテクチャとテクノロジーアーキテクチャをより緊密に統合し、統一されたアーキテクチャドメインの下に連携させています。ビジネスデータナレッジを格上げし、ビジネス用語集、メタデータ、タクソノミーに関する機能を正式なものにしています。データ制御環境は、モダンなリスク、セキュリティ、監査の要件に対応するために拡張されました。また、更新されたフレームワークは、クラウドアーキテクチャや高度なアナリティクスのユースケースなど、モダンなデータ環境にもより適切に対応しています。
DCAM v3.1フレームワークは、以下のコンポーネント領域で構成されています。
- データ管理プログラム
- データ管理ポリシーと標準
- データおよびテクノロジーアーキテクチャ
- ビジネスデータナレッジ
- データガバナンス
- データ品質
- データ制御環境
- データオペレーション
DCAMは、同じくEDM Councilが発行しているCloud Data Management Capabilities（CDMC）とは異なります。DCAMは、戦略、ガバナンス、品質、オペレーションにわたる幅広いデータ管理を対象としています。CDMCは、クラウド環境における機密データの保護に焦点を当てたクラウド特化型の評価フレームワークであり、クラウドのデータセキュリティとガバナンスに沿った、定義済みの自動化された統制セットが含まれます。規制産業で事業を展開する組織は、多くの場合、両方を実装しています。
DCAMのコンポーネント領域と成熟度レベル
このフレームワークは、8つのコアコンポーネント領域を中心に構造化されており、それぞれが5つの成熟度レベルで評価される詳細な機能で構成されています。
- 未着手：正式なケイパビリティは存在しない。
- 概念的：ケイパビリティは認識されているが、まだ正式なものにはなっていない。
- 発展途上：取り組みは進行中だが、組織全体でプラクティスが一貫していない。
- 定義済み：ケイパビリティが文書化され、正式なものとなり、一貫して適用されている。
- 高度化：ケイパビリティが最適化され、測定され、継続的に改善されている。
コンポーネントとそれぞれのスコープは以下のとおりです。
|コンポーネント
|範囲
|データ管理プログラム
|データ管理のケイパビリティを確立し維持するために必要な、エンタープライズデータ管理戦略、オペレーティングモデル、ガバナンス構造、資金調達アプローチ、およびエグゼクティブのスポンサーシップに焦点を当てる。
|データ管理ポリシーと標準
|アカウンタビリティ、コンプライアンスの整合性、施行と遵守のためのメカニズムなど、エンタープライズデータポリシー、標準、およびコントロールフレームワークを含む。
|アーキテクチャ
|データエコシステムをサポートするために必要なデータモデル、統合パターン、プラットフォーム、インフラストラクチャなど、ビジネス、データ、およびテクノロジーのアーキテクチャドメインの定義と整合性に対処する。
|ビジネスデータナレッジ
|共通の理解と効果的なデータ利用を可能にするために、ビジネス用語集、メタデータ、タクソノミー、およびデータ識別を通じて、データのビジネス上の意味とコンテキストを確立することをカバーする。
|データガバナンス
|データをエンタープライズ資産として管理するための、意思決定権、スチュワードシップの役割、課題管理、および部門横断的なガバナンスプロセスに対処する。
|データ品質
|データライフサイクル全体にわたるルール、メトリクス、コントロール、および課題修復プロセスを通じて、データ品質の定義、監視、および改善に焦点を当てる。
|データ制御環境
|プライバシー、セキュリティ、規制コンプライアンス、監査可能性、内部統制など、データ関連リスクの管理をカバーする。
|データオペレーション
|データの移動、変換、リネージ、プロビジョニング、および運用サポートプロセスを含む、エンドツーエンドのデータライフサイクルの管理に対処する。
Snowflakeを使用したDCAMの運用
Snowflakeのプラットフォームは、DCAMのいくつかのコンポーネント領域と連携しており、より高い成熟度レベルを目指す組織の実装の取り組みをサポートします。
アーキテクチャ
Snowflakeのマルチクラスター共有アーキテクチャは、コンピュートとストレージを分離し、AWS、Azure、Google Cloudにわたるスケーラブルでクラウドネイティブなデータ管理をサポートします。
データガバナンス
Horizonカタログは、Snowflakeプラットフォーム全体で、データ、アプリケーション、モデルに対する組み込みのガバナンスとディスカバリを提供します。これらの機能には、統合されたRBACおよびABACアクセス制御、オブジェクトのタグ付け、機密データの自動分類、ダイナミックデータマスキング、行アクセスポリシーが含まれます。また、Apache Icebergテーブルや外部ストレージのガバナンスのサポートを含む、Snowflakeおよび接続されたデータソース全体にわたるエンドツーエンドのデータリネージも提供します。
データ品質
Snowflakeのデータ品質モニタリングは、組み込みおよびカスタムのデータメトリック関数（DMF）を使用しており、これらを使用してデータ品質を継続的に監視できます。DMFは、定義されたスケジュールで実行するか、データの変更をトリガーとして実行でき、その結果は一元化された監視ビューに表示されます。
データオペレーション
Snowpipe（継続的な取り込み）、ストリーム（変更データキャプチャ）、およびタスク（パイプラインオーケストレーション）がデータオペレーションをサポートします。Horizonカタログのエンドツーエンドのリネージ追跡は、Snowflakeネイティブのデータソースと外部データの両方をカバーし、データフロー全体にわたって運用の可視性を拡張します。
データ制御環境
Snowflakeは、SOC 2 Type II、PCI DSS、FedRAMP ModerateおよびHigh、ISO 27001、HITRUST CSFなどの認証を取得しています。これらの認証は、DCAMで言及されている多くの規制およびコントロールの目標をサポートします。また、銀行、資本市場、保険、ヘルスケア業界の組織が、コンプライアンス要件の一部に対処するのに役立ちます。
コンプライアンスの先へ：戦略的ロードマップとしてのDCAM
データガバナンスフレームワークは、コンプライアンス対応の取り組みとして扱われがちです。DCAMは、設計上このような捉え方を避けています。その成熟度モデルは、最小限のしきい値ではなく、継続的な改善を中心に構築されています。高度化レベルの機能は、長期的な最適化と測定に明確に結び付けられています。
規制当局の監視を強める原因となっているデータの課題（一貫性のないデータ品質、断片化したガバナンス、不透明なリネージ）は、アナリティクスを制限し、AIの導入を遅らせ、オペレーショナルリスクを生み出している課題と同じものです。DCAMの価値は、その両方に同時に対処できる点にあります。これは厳格な評価フレームワークであり、データを永続的な組織の資産として構築するための戦略的ロードマップとしても機能します。