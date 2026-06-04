Data Management Capability Assessment Model（DCAM）は、データ管理のリーダーに対し、自社のプログラムの現状を評価し、どのように発展させる必要があるかを定義するための構造化されたアプローチを提供します。当初は金融サービス機関とのコラボレーションによって作成されたDCAMですが、現在ではヘルスケア、保険、官公庁・公的機関などの規制産業全般に適用されています。

このフレームワークは、8つのコアコンポーネント領域と5つの成熟度レベルを中心に構造化されています。また、意図的に非規範的な設計となっており、組織に必要な機能を定義するものであって、その実装方法を規定するものではありません。多くのプログラムは評価と実行のギャップで停滞しますが、強力なガバナンス機能を備えたモダンデータプラットフォームがこの課題の解決に役立ちます。