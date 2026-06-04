CDMC는 모범 사례 기반의 평가 및 인증 프레임워크입니다. 이 프레임워크는 100개 이상의 조직에서 300명 이상이 참여한 CDMC Working Group에 의해 개발되었으며, 최초의 CDMC 통제 항목은 2021년에 발표되었습니다. 이 프레임워크는 EDM Council이 내부 사용을 위한 무료 라이선스로 제공합니다.

CDMC는 프레임워크인 DAMA-DMBOK나 DCAM과는 다릅니다. DAMA-DMBOK는 데이터 관리를 하나의 전문 분야로 다루는 지식 체계인 반면, DCAM은 더 광범위한 엔터프라이즈 데이터 관리 역량을 평가합니다. CDMC는 이러한 기반의 중요성을 인정하면서도, 자동화, 정책 집행 및 지속적인 증거 수집이 사후에 추가되는 선택적 기능이 아니라 설계의 일부인 클라우드 환경에서 민감 데이터를 관리하기 위해 필요한 통제 항목에 초점을 맞춥니다.

CDMC는 핵심적으로 6개 영역에 걸쳐 구성된 14개의 주요 통제 및 자동화 항목을 중심으로 구성되어 있습니다.