CDMCは、ベストプラクティスの評価および認定資格フレームワークです。このフレームワークは、100以上の組織から300名以上が参加したCDMCワーキンググループによって開発され、2021年に最初のCDMCコントロールが公開されました。このフレームワークは、内部利用を目的とした無料ライセンスの下で、EDM Councilによって提供されています。

CDMCは、DAMA-DMBOKやDCAMなどのフレームワークとは異なります。DAMA-DMBOKは専門分野としてのデータ管理に関する知識体系ですが、DCAMはより広範なエンタープライズデータ管理機能を評価するものです。CDMCはこれらの基盤が重要であることを前提としていますが、クラウド環境における機密データのガバナンスに必要なコントロールに焦点を絞っています。クラウド環境では、自動化、ポリシーの適用、継続的な証拠収集は、後から追加されるオプションのレイヤーではなく、設計の一部となります。

CDMCの核となるのは、6つの領域に含まれる14の主要なコントロールと自動化です。