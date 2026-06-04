CDMC es un marco de evaluación y certificación basado en prácticas recomendadas. El marco fue desarrollado por el CDMC Working Group con la participación de más de 300 personas de más de 100 organizaciones, y los primeros controles CDMC se publicaron en 2021. El marco está disponible a través del EDM Council bajo una licencia gratuita para uso interno.

El CDMC es distinto de marcos como DAMA-DMBOK o DCAM. DAMA-DMBOK es un corpus de conocimiento para la gestión de datos como disciplina, mientras que DCAM evalúa capacidades más amplias de gestión de datos empresariales. CDMC asume que estos fundamentos son importantes, pero centra el foco en los controles necesarios para gobernar datos confidenciales en entornos de nube, donde la automatización, la aplicación de políticas y la recopilación continua de evidencias forman parte del diseño en lugar de ser una capa opcional añadida posteriormente.

En esencia, CDMC se organiza en torno a 14 controles y automatizaciones clave que se agrupan en seis dominios: