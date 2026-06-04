Le CDMC est un framework d’évaluation et de certification fondé sur de bonnes pratiques. Il a été développé par le CDMC Working Group, avec la participation de plus de 300 personnes issues de plus de 100 organisations. Les premiers contrôles CDMC ont été publiés en 2021. Il est mis à disposition par l'EDM Council sous licence gratuite pour un usage interne.

Le CDMC se distingue des frameworks tels que DAMA-DMBOK ou DCAM. DAMA-DMBOK constitue un corpus de connaissances sur la gestion des données en tant que discipline, tandis que DCAM évalue les capacités de gestion des données à l’échelle de l’entreprise. Le CDMC reconnaît l’importance de ces fondements, mais recentre l’analyse sur les contrôles nécessaires pour gouverner les données sensibles dans les environnements cloud, où l’automatisation, l’application des politiques et la collecte continue de preuves font partie intégrante de la conception, et non d’une couche optionnelle ajoutée a posteriori.

Dans sa structure fondamentale, le CDMC s’articule autour de 14 contrôles et automatisations clés, répartis en 6 domaines :