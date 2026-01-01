La confidentialité des données fournit aux entreprises des règles claires pour une utilisation responsable des données, tout en protégeant les individus contre tout accès non autorisé, utilisation abusive ou divulgation de leurs informations personnelles. Dans un environnement de données d’entreprise, la confidentialité des données dépend à la fois des politiques et de leur application. Une politique de confidentialité peut définir la manière dont les données des clients, des collaborateurs ou des patients doivent être gérées, mais ces exigences n’ont de valeur que si elles se déclinent en contrôles à l’échelle des systèmes où les données sont stockées, interrogées, partagées et traitées.

C’est pourquoi la gouvernance des données est fondamentale pour la confidentialité des données. La gouvernance des données couvre l’ensemble du modèle opérationnel des données : qualité, propriété, traçabilité, accès, gestion du cycle de vie et application des politiques à l’échelle du patrimoine de données. Les pratiques de gouvernance aident les entreprises à répondre à des questions concrètes sur la confidentialité des données : Où se trouvent les données personnelles ? Qui peut y accéder ? Quels usages sont autorisés ? Quelle est leur durée de conservation ? Que se passe-t-il lorsqu’une demande d’effacement est reçue ?

Un catalogue de données peut indiquer à une équipe où se trouve une colonne d'e-mails clients et quels tableaux de bord l’exploitent. Les contrôles de confidentialité des données vont plus loin en déterminant si cette colonne peut être utilisée à des fins marketing, si le consentement couvre cet usage, qui peut voir les valeurs brutes, quelle est la durée de conservation des données et ce qui se passe lorsqu’une demande d’effacement est reçue. Il est important de bien définir le périmètre de la gouvernance de la confidentialité des données, car elle doit généralement respecter les réglementations applicables telles que le RGPD, le CCPA, la loi HIPAA, et la certification HDS (Hébergement de Données de Santé) pour les acteurs de la santé) selon la juridiction et le cas d’usage.