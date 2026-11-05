Per valutare il flusso di lavoro end-to-end del foglio di calcolo, abbiamo testato internamente attività comuni in Excel che includevano reasoning, modellazione e importazione di dati Snowflake. Abbiamo misurato le prestazioni su tre dimensioni (accuratezza, latenza e token di output per attività) sia per CoCo per Excel sia per un harness di modelli AI per Excel che utilizza Snowflake MCP, su tre trial. I due add-in hanno mostrato un’accuratezza simile su queste attività, ma CoCo per Excel ha ottenuto una latenza migliore e ha utilizzato meno token di output: