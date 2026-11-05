Siamo entusiasti di portare Snowflake CoCo, l’agente AI per il coding per i team dati, su due degli strumenti di analisi più utilizzati al mondo: Microsoft Excel e Google Sheets. Queste soluzioni integrano nativamente dati Snowflake governati, semantica e AI all’interno dell’interfaccia del foglio di calcolo che gli analisti già utilizzano. Gli utenti business interagiscono con CoCo in linguaggio naturale per creare workbook con formule, grafici e tabelle pivot nativi, senza doversi preoccupare della banale formattazione delle celle e dell’integrazione dei dati. Man mano che gli agenti AI diventano l’interfaccia per creare fogli di calcolo, gli utenti possono ottenere di più, con maggiore efficienza, utilizzando gli strumenti che già conoscono.
Evita le esportazioni manuali e i connettori
I fogli di calcolo sono l’interfaccia per interagire con i dati da oltre 40 anni. Nonostante questa diffusione, è difficile mantenere dati coerenti tra i vari fogli di calcolo, con nomi di file, commenti ed email usati per indicare versioni e fonti diverse. In genere, gli utenti dei fogli di calcolo hanno tre opzioni per connettere i dati:
- Esportazioni CSV: gli utenti scaricano in locale sul proprio dispositivo i risultati delle query, le tabelle o gli output dei notebook.
- Connettori ODBC: gli utenti chiedono al proprio team dati di configurare i driver ODBC per connettersi ai dati tramite SQL.
- Connettori di terze parti: gli utenti chiedono al proprio team IT di predisporre e gestire un sistema separato per la connessione dei dati.
Le esportazioni manuali generano copie disconnesse dei dati, creando silos di dati. Per i team amministrativi, ciò genera sfide di governance nella proliferazione dei dati. Per gli utenti business, questo si traduce in analisi incoerenti e lavoro isolato.
L’AI è ormai un’aspettativa per il lavoro produttivo
Soprattutto, i limiti dei connettori di dati manuali rendono difficile integrare l’AI nei fogli di calcolo. Prevediamo che gli agenti AI diventeranno la modalità predefinita per lavorare con i fogli di calcolo, in modo simile ad altre interfacce come l’ambiente di sviluppo integrato (IDE) per il coding. L’AI può occuparsi delle attività ripetitive nella creazione di un workbook, come l’estrazione e la pulizia dei dati, la scrittura di formule complesse e la creazione di modelli, liberando l’analista per concentrarsi sull’analisi.
Snowflake, con l’AI, nel tuo foglio di calcolo
Figura 2. CoCo svolge in modo agentico un lavoro finanziario in Excel (a velocità 4x), creando un modello di leveraged buyout con grafici, tabelle pivot e altro ancora, utilizzando dati Snowflake.
Snowflake CoCo per Microsoft Excel e Google Sheets porta Snowflake nel foglio di calcolo in cui gli analisti lavorano ogni giorno, senza richiedere loro di imparare uno strumento completamente nuovo e diverso. CoCo crea ed esegue query sui dati Snowflake con le autorizzazioni dell’utente, eliminando la necessità di connettori tradizionali. CoCo crea poi i workbook, utilizzando le celle come contesto per generare oggetti nativi del foglio di calcolo.
Dati Snowflake live e governati con aggiornamento intelligente
CoCo per Excel e Sheets fornisce dati Snowflake live direttamente nel foglio di calcolo, mantenendo la governance aziendale e il contesto. Dopo l’accesso, CoCo utilizza il ruolo Snowflake selezionato o predefinito dell’utente per limitarne l’accesso. I controlli di accesso Snowflake, il masking e le row access policy si applicano ai risultati scritti nel foglio di calcolo. Queste query sui dati e le query AI beneficiano di tutto il contesto Snowflake, incluse Semantic Views, Business Ontology e Snowflake Cortex Sense, progettati per fornire agli analisti risultati coerenti e accurati: un aspetto fondamentale quando si utilizza l’AI per analisi affidabili.
Dopo che i dati vengono importati nel foglio di calcolo, l’aggiornamento intelligente permette di mantenerli facilmente aggiornati. Quando CoCo esegue le query per importare i dati, salva il testo della query nelle impostazioni del workbook. Quando CoCo aggiorna i dati, può aggiornare in modo intelligente il workbook per tenere conto delle variazioni nelle dimensioni dei risultati. Gli utenti possono attivare l’aggiornamento in due modi:
- Manualmente: tramite un pulsante o la skill
/refresh. È pensato per consentire agli analisti di aggiornare i propri modelli con i dati più recenti.
- Automaticamente: all’apertura del workbook. È pensato per consentire ai dirigenti di aprire un workbook e avere sempre i dati più recenti, senza bisogno di cliccare o configurare nulla. Questa funzionalità è supportata solo da CoCo per Excel.
Se la query cambia, ad esempio per una diversa dimensione dei risultati o un diverso insieme di colonne restituite da un’istruzione SELECT *, CoCo aggiorna il workbook mantenendo intatti i dati, le formule e gli asset esistenti.
Poiché tutte le query vengono salvate nel workbook, gli utenti hanno piena visibilità sui data asset utilizzati per l’analisi. Questo semplifica la riconciliazione di risposte diverse tra i workbook, risolvendo finalmente la domanda su quale numero sia quello giusto.
CoCo nel workbook abilita l’analisi in linguaggio naturale, la manipolazione agentica e le funzioni AI
CoCo introduce flussi di lavoro agentici per manipolare direttamente i fogli di calcolo, andando oltre le integrazioni chatbot e i connettori di dati. Invece di rispondere alle domande in un pannello laterale, CoCo genera output nativamente nel foglio di calcolo con formule e oggetti. In Excel, gli utenti possono richiamare le funzioni Snowflake Cortex AI supportate direttamente nelle celle del foglio di calcolo, come
CORTEX.CLASSIFY e
CORTEX.SUMMARIZE.
Ad esempio, puoi chiedere a CoCo di mostrare i ricavi trimestrali per regione e le proiezioni di crescita sui dati di vendita. In pochi secondi, CoCo trasforma la richiesta in un piano per creare l’analisi, completo di formule e tabelle pivot:
Queste funzionalità agentiche si estendono alla superficie in cui gli analisti lavorano, con gli oggetti analitici principali creati dagli utenti dei fogli di calcolo. Poiché CoCo ha accesso, come contesto, alle tue skill, al tuo workbook e ai tuoi dati, può costruire analisi come farebbe un analista umano:
- Visualizzazioni: CoCo analizza la struttura dei dati per selezionare il tipo di grafico più efficace. I grafici restano completamente live, interattivi e collegati al foglio di calcolo, per una modifica semplice.
- Tabelle pivot: CoCo utilizza il compute Snowflake per gestire il lavoro più intensivo di modellazione e aggregazione dei dati necessario per creare le tabelle pivot, anche per dimensioni dei dati di origine che superano il limite di 1 milione di righe di Excel e quello di 20 milioni di celle di Sheets.
- Formattazione e validazione: CoCo applica automaticamente la formattazione condizionale, formati numerici precisi e regole di validazione dei dati. Possono essere personalizzate con skill specifiche per il tuo flusso di lavoro e le tue pratiche.
The Chefs’ Warehouse ha scoperto che le funzionalità agentiche di CoCo per Excel hanno reso semplice e intuitiva la gestione dei propri dati tabellari complessi:
Le prestazioni e le funzionalità di CoCo for Excel sono impressionanti. I nostri dati comprendono molte tabelle complesse, e CoCo ne comprende le relazioni e la struttura per eseguire i join corretti e creare le cartelle di lavoro. E soprattutto è intuitivo, quindi i nostri analisti possono usarlo senza alcuna formazione.”
Matt Wyman
Vice President of Information Technology, The Chefs’ Warehouse
Integrazione nativa con la piattaforma dati Snowflake, incluso il contesto
CoCo si integra strettamente con il tuo contesto in Snowflake, incluse Semantic Views, Business Ontology e Cortex Sense. Utilizzando il contesto Snowflake, CoCo basa l’analisi sulla Business Ontology della tua azienda per comprendere le relazioni e le definizioni tra entità, e sulle Semantic Views per collegare i concetti ai dati. Inoltre, CoCo si integra con Cortex Sense per coprire automaticamente la coda lunga degli asset di dati, particolarmente utili per le analisi ad hoc. Molti team curano già il contesto per le proprie applicazioni AI e BI, che ora si estende direttamente a Excel e Sheets.
Inoltre, CoCo può delegare calcoli intensivi e complessi ai virtual warehouse scalabili di Snowflake. Tradizionalmente, per le fonti di dati di grandi dimensioni, gli utenti chiedevano al proprio team dati di creare pipeline per curare prodotti dati personalizzati. Con CoCo per Excel e Sheets, le query complesse vengono eseguite all’interno di un warehouse Snowflake, invece che direttamente nell’interfaccia del foglio di calcolo sul client. Questo consente di gestire carichi di lavoro che superano ciò che l’interfaccia del foglio di calcolo può contenere o calcolare.
CoCo è progettato per lavorare sui fogli di calcolo con i dati Snowflake
CoCo è progettato appositamente per un lavoro efficiente sui dati. Abbiamo estesso queste fondamenta a Excel e Sheets con strumenti per ispezionare i workbook, scrivere formule, formattare le celle e creare grafici e tabelle pivot.
Tuttavia, le azioni di modellazione sono solo una parte del flusso di lavoro. Rispondere a una domanda di business richiede anche accesso e comprensione dei dati sottostanti. CoCo combina la discovery degli oggetti Snowflake e l’accesso alle informazioni semantiche con strumenti specifici per il workbook, aiutando gli utenti a passare da una domanda ai dati e all’analisi pertinenti.
Molti strumenti di AI funzionano in un foglio di calcolo, ma CoCo per Excel è pensato per il nostro lavoro e parte direttamente dai nostri dati. Non c’è bisogno di esportare nulla né di passare da uno strumento all’altro: arriva più velocemente alla risposta giusta e i nostri team dedicano meno tempo a ricostruire i report.”
Kate Savina
Head of Data Technology, GTCR LLC
Per valutare il flusso di lavoro end-to-end del foglio di calcolo, abbiamo testato internamente attività comuni in Excel che includevano reasoning, modellazione e importazione di dati Snowflake.[1] Abbiamo misurato le prestazioni su tre dimensioni (accuratezza, latenza e token di output per attività) sia per CoCo per Excel sia per un harness di modelli AI per Excel che utilizza Snowflake MCP, su tre trial. I due add-in hanno mostrato un’accuratezza simile su queste attività, ma CoCo per Excel ha ottenuto una latenza migliore e ha utilizzato meno token di output:
CoCo per Excel è ottimizzato per lavorare con i dati, inclusi discovery degli oggetti, comprensione e scalabilità. CoCo orchestra trasferimenti di dati direct-to-sheet, che trasmettono i risultati delle query direttamente nel workbook senza utilizzare la context window del modello. Questa architettura è progettata per la manipolazione e l’analisi di dati su larga scala, sfruttando le capacità di compute di Snowflake e le integrazioni con gli asset:
Questi risultati interni riflettono l’obiettivo di progettazione di CoCo come agente AI per il coding per i team dati: mantenere l’accuratezza con una latenza migliore e meno token di output per attività. Il contesto dei dati fonda l’analisi, mentre il trasferimento ottimizzato dei dati riduce il lavoro del modello necessario per fornirla.
Usa Snowflake CoCo per Excel e Sheets da oggi
Gli utenti dei fogli di calcolo possono ora scoprire insight più approfonditi e condurre analisi più approfondite con Snowflake CoCo per Microsoft Excel e Google Sheets, un’AI semplice, affidabile ed efficiente per i fogli di calcolo. Entrambi sono ora disponibili in anteprima pubblica. Per iniziare:
- Installa CoCo per Excel o CoCo per Sheets seguendo la nostra documentazione
- Accedi al tuo account Snowflake per iniziare la tua prima analisi
Rimani al corrente delle ultime novità, come l’aggiunta del lineage dei fogli di calcolo a Horizon Catalog, l’esportazione delle visualizzazioni e molto altro.
Questo articolo contiene delle affermazioni riferite al futuro, tra cui offerte future di prodotti, che però non rappresentano un impegno a fornire alcuna offerta di prodotti. Le offerte e i risultati effettivi potrebbero essere diversi ed essere soggetti a incertezze e rischi noti e non noti. Fai riferimento al nostro più recente modulo 10‑Q per ulteriori informazioni.
- I test interni su modelli e harness sono stati eseguiti tra il 26 e il 28 ottobre 2026, utilizzando Excel per il web. I risultati riflettono 25 attività su foglio di calcolo eseguite con Opus 5.5, Sonnet 5.5 e Haiku 5.5 in entrambi gli add-in, su tre trial; la figura 5 mostra la mediana dei secondi per attività nei vari trial. Nella figura 6, le attività non riuscite o scadute per timeout sono mostrate al limite massimo di 900 secondi. ↩