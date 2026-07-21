Snowflake CoCo: progettato per scalare l’enterprise AI con fiducia

L’AI sta evolvendo da strumento di produttività individuale a piattaforma enterprise, e le opportunità che si aprono sono enormi. Ma scalare l’AI in un’organizzazione pone sfide che i singoli strumenti AI non sono stati progettati per affrontare.
I team finanziari hanno bisogno di visibilità sulla spesa AI prima che diventi una sorpresa a fine mese. I team di piattaforma hanno bisogno della certezza che l’AI operi nel rispetto delle policy di governance esistenti. Gli sviluppatori hanno bisogno di agenti AI che si integrino con gli strumenti e i workflow già in uso. Questi aspetti sollevano questioni di fiducia, governance e costi.
È da questa realtà che nascono gli annunci di oggi su Snowflake CoCo. Per i developer, CoCo Desktop è ora in GA su macOS e Windows, mentre Cloud Agents porta tutta la potenza di CoCo in Snowsight senza richiedere un’installazione locale. Per i team di piattaforma e gli amministratori, le nuove funzionalità di AI cost governance offrono visibilità in tempo reale sulla spesa AI con controlli per singolo utente, mentre Agent Settings consente agli amministratori di configurare l’esperienza CoCo una sola volta e distribuirla a tutti i team. E per il lavoro in mobilità, CoCo Mobile (iOS e Android) è ora in private preview, portando l’AI affidabile sui dispositivi già utilizzati dai team.
Nel complesso, questi annunci semplificano la governance dei costi AI, radicano l’AI nel contesto enterprise e la portano nei luoghi in cui il lavoro avviene già.
Disponibili oggi con Snowflake CoCo:
- AI cost governance (quota per utente e applicazione quote): ora in public preview
- Agent Settings, incluso selettore modello di default: ora in public preview
- CoCo Desktop: in GA per macOS e Windows
- Cloud Agents: in GA in Snowsight, public preview a breve tramite Cortex Agents REST API
- App CoCo Mobile per Android e iOS: ora in private preview
- Condivisione di skill e plugin: public preview a breve
Governare l’AI inizia dalla conoscenza dei costi
Ogni grande piattaforma tecnologica raggiunge un punto in cui la governance diventa importante quanto l’innovazione, e l’AI è ora a quella svolta. Man mano che le organizzazioni scalano l’adozione dell’AI, hanno bisogno di visibilità sull’utilizzo, costi prevedibili e i giusti guardrail per innovare senza sorprese finanziarie. Per questo la governance dei costi AI è diventata un elemento fondante dell’enterprise AI.
Per questo la governance dei costi AI è parte integrante di CoCo, non una feature amministrativa aggiunta dopo il deployment. Gli stessi controlli di accesso basati sui ruoli che già governano il tuo ambiente Snowflake governano CoCo: nessun nuovo modello di sicurezza da configurare, nessun livello di identità parallelo da gestire. Da questa base, il nostro approccio estende i fondamenti con tre principi che rispecchiano il modo in cui le organizzazioni gestiscono già qualsiasi altro investimento tecnologico strategico.
- Visibilità: gli amministratori devono capire come l’AI viene utilizzata tra utenti, team e workload mentre l’adozione è in corso, non settimane dopo quando arrivano le fatture.
- Ottimizzazione: utilizzando il framework di tagging nativo di Snowflake, le organizzazioni possono attribuire il consumo AI a team, centri di costo o business unit, rendendo chargeback e showback molto più semplici; le nuove impostazioni del modello di default aiutano inoltre a bilanciare capacità e costi senza richiedere che ogni singolo sviluppatore prenda quelle decisioni manualmente.
- Controllo: le quote per utente e le notifiche automatiche, entrambe nuove funzionalità di questa release, consentono agli amministratori di definire guardrail prima che i costi diventino sorprese, così gli sviluppatori continuano a lavorare liberamente mentre i team di piattaforma e finanziari acquisiscono la certezza che l’adozione rimanga prevedibile man mano che scala.
Figura 1: prevenire le sorprese di budget configurando le quote CoCo per utente in Snowsight
Più risultati per ogni euro speso, con la stessa qualità. Nell’utilizzo intensivo interno di CoCo CLI, abbiamo recentemente ridotto il costo per prompt di circa il 28% sullo stesso modello e sugli stessi task, senza alcuna degradazione della qualità. Questi miglioramenti derivano da una serie di ottimizzazioni dell’efficienza: tool calling basato su Read-Eval-Print Loop (REPL), output degli strumenti bash e SQL più compatto (o persino scaricato) per mantenere il contesto snello, caricamento di skill e strumenti meno comuni solo quando necessario, subagenti più leggeri e un routing dei modelli generalmente più intelligente. Analizzando l’utilizzo di CoCo da parte dei clienti, stiamo osservando la stessa tendenza: il costo medio per prompt è sceso di circa il 20% nelle ultime settimane, grazie al progressivo rilascio di questi miglioramenti. Investiamo costantemente nell’efficienza dei token e nel completamento più rapido dei task, mantenendo un elevato standard qualitativo, affinché le aziende possano scalare CoCo senza scalare i costi in modo proporzionale. (I dettagli tecnici di queste ottimizzazioni saranno condivisi in un post di approfondimento ingegneristico.)
L’utilizzo dell’AI da parte delle organizzazioni può ora poggiare sullo stesso fondamento di fiducia e governance che hanno costruito con Snowflake. Agent Settings (ora in Public Preview) estende questo framework di governance direttamente all’esperienza degli sviluppatori. Gli amministratori possono creare un’unica configurazione e distribuirla a tutti gli utenti. Per questa release, supportiamo i modelli di default, una delle richieste più frequenti per aiutare gli amministratori a scegliere il modello ottimale da applicare a tutti gli utenti. In futuro, questo sarà il modo per supportare skill preinstallate e altri strumenti utilizzati dai team, applicandoli a ogni utente senza richiedere alcuna configurazione individuale. Poiché Agent Settings è supportato dagli stessi controlli di accesso basati sui ruoli che governano il resto dell’ambiente Snowflake, team diversi possono ricevere configurazioni diverse in base ai loro ruoli.
L’enterprise AI deve funzionare ovunque lavorino i tuoi team
Forte del successo di CoCo in CLI e Snowsight, oggi rispondiamo a una delle richieste più frequenti dei clienti: un’esperienza desktop nativa. CoCo Desktop, ora in GA per macOS e Windows, è l’ambiente di sviluppo AI più completo di Snowflake. In quanto applicazione desktop nativa, offre agli sviluppatori uno spazio di lavoro dedicato con accesso integrato a file locali, repository, terminali e Snowflake, il tutto radicato in una conoscenza profonda e nativa del loro ambiente Snowflake. Con browser agentici e notebook integrati, CoCo Desktop è progettato appositamente per lo sviluppo dati moderno. A differenza degli strumenti AI generici per la scrittura di codice, viene fornito con l’ambiente Snowflake già caricato: nessun avvio a freddo, nessuna rispiegazione del modello dati, nessuna lacuna di governance.
Immagina un data engineer che inizia a lavorare su un nuovo progetto. Con uno strumento AI generico, la prima ora è tutta configurazione: spiegare gli schema, ricostruire le relazioni tra le tabelle, ricaricare le policy di governance. Con CoCo Desktop, ora in GA, quel contesto è già disponibile. Apre l’applicazione, il catalogo Snowflake è caricato, i ruoli RBAC sono attivi e in pochi minuti dal primo avvio sta già scrivendo una pipeline. Non è un passaggio di configurazione. È l’esperienza di default.
Figura 2: accelerare lo sviluppo di app intelligenti e governate con il contesto nativo Snowflake in CoCo Desktop
Cloud Agents (in GA) sono l’esperienza CoCo standard in Snowsight. Ogni sessione CoCo in Snowsight viene ora eseguita all’interno di un container isolato e gestito da Snowflake, offrendo a ogni utente ricerca web, esecuzione di comandi shell e piena esecuzione di script Python di default. Nessuna installazione locale richiesta. Stesso modello di sicurezza, stessa governance, nessuna nuova configurazione.
In pratica, questo significa che ora puoi fare nel browser ciò che prima richiedeva un’installazione locale. Cerca sul web nell’ambito di un task, esegui uno script shell, lancia un file Python, installa una dipendenza, tutto senza uscire da Snowsight. Se hai utilizzato CoCo nel browser sentendo una limitazione rispetto all’esperienza CLI, ora le due esperienze sono allineate. Per i team che sviluppano applicazioni proprie, le funzionalità di coding di CoCo saranno disponibili anche tramite Cortex Agents REST API in public preview a breve.
CoCo Mobile, in private preview, estende queste funzionalità ovunque si svolga il lavoro. L’interfaccia si adatta al contesto in cui le persone lavorano. Il modello di governance rimane esattamente lo stesso.
CoCo ti raggiunge dove lavori.
Dai workflow individuali alla conoscenza condivisa del team
I team dati si trovano ad affrontare due versioni del costo del contesto. La prima è l’overhead per sessione che ogni developer conosce bene: spiegare gli schema, ricostruire le relazioni tra le tabelle e ricaricare le policy di governance prima di poter iniziare il lavoro vero e proprio. CoCo riduce significativamente questa frizione, perché è costruito per Snowflake: catalogo, policy di governance e modelli semantici sono già caricati dal primo prompt.
La seconda versione è più difficile da vedere ma altrettanto costosa: la conoscenza istituzionale che non lascia mai lo spazio di lavoro in cui è stata creata. Uno sviluppatore trova il modo ottimale per strutturare una pipeline ricorrente. Un altro crea una skill che automatizza un task tedioso ma importante. Quella conoscenza esiste, ma rimane in silos, e chi ne ha bisogno in seguito riparte da zero.
Figura 3: skill e plugin possono essere condivisi. Sfoglia il catalogo della tua organizzazione, certifica i workflow affidabili e invocali direttamente in Cortex Code.
I team possono anche raccogliere la conoscenza istituzionale in skill e plugin condivisibili (public preview a breve) attraverso un catalogo governato. Invece di lasciare workflow preziosi isolati nei singoli spazi di lavoro, le organizzazioni possono pubblicarli, scoprirli e condividerli in modo sicuro tra i team. I controlli di accesso integrati e la certificazione opzionale contribuiscono a garantire che la conoscenza riutilizzabile rimanga governata man mano che scala.
Il prossimo capitolo dell’enterprise AI
Con CoCo Desktop e Cloud Agents in GA, AI cost governance e Agent Settings in public preview, e la condivisione di skill e plugin presto in public preview, queste funzionalità sono progettate per aiutare le aziende a scalare l’AI dall’utilizzo individuale all’adozione su scala organizzativa.
Gli sviluppatori ottengono una piattaforma AI che parte già dal contesto in cui lavorano. I team di piattaforma acquisiscono i controlli di governance e configurazione necessari per distribuire le funzionalità in modo responsabile su tutti gli utenti. I responsabili finanziari ottengono la visibilità necessaria per gestire l’AI come un investimento strategico, non come una spesa imprevedibile. E man mano che i team sviluppano e condividono workflow collaudati attraverso un catalogo di skill, il valore di CoCo si moltiplica in tutta l’organizzazione nel tempo.
L’enterprise AI non dovrebbe costringere le organizzazioni a scegliere tra innovazione e governance. CoCo esiste perché non debbano mai farlo.
Inizia subito
- Scarica CoCo Desktop per macOS o Windows.
- Guarda questo video per iniziare e connettiti al tuo ambiente Snowflake in meno di cinque minuti.
- Configura la tua prima quota di costo AI per utente consultando questa pagina della documentazione.