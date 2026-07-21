Snowflake CoCo: progettato per scalare l’enterprise AI con fiducia

Figura 1: prevenire le sorprese di budget configurando le quote CoCo per utente in Snowsight

Più risultati per ogni euro speso, con la stessa qualità. Nell’utilizzo intensivo interno di CoCo CLI, abbiamo recentemente ridotto il costo per prompt di circa il 28% sullo stesso modello e sugli stessi task, senza alcuna degradazione della qualità. Questi miglioramenti derivano da una serie di ottimizzazioni dell’efficienza: tool calling basato su Read-Eval-Print Loop (REPL), output degli strumenti bash e SQL più compatto (o persino scaricato) per mantenere il contesto snello, caricamento di skill e strumenti meno comuni solo quando necessario, subagenti più leggeri e un routing dei modelli generalmente più intelligente. Analizzando l’utilizzo di CoCo da parte dei clienti, stiamo osservando la stessa tendenza: il costo medio per prompt è sceso di circa il 20% nelle ultime settimane, grazie al progressivo rilascio di questi miglioramenti. Investiamo costantemente nell’efficienza dei token e nel completamento più rapido dei task, mantenendo un elevato standard qualitativo, affinché le aziende possano scalare CoCo senza scalare i costi in modo proporzionale. (I dettagli tecnici di queste ottimizzazioni saranno condivisi in un post di approfondimento ingegneristico.)

L’utilizzo dell’AI da parte delle organizzazioni può ora poggiare sullo stesso fondamento di fiducia e governance che hanno costruito con Snowflake. Agent Settings (ora in Public Preview) estende questo framework di governance direttamente all’esperienza degli sviluppatori. Gli amministratori possono creare un’unica configurazione e distribuirla a tutti gli utenti. Per questa release, supportiamo i modelli di default, una delle richieste più frequenti per aiutare gli amministratori a scegliere il modello ottimale da applicare a tutti gli utenti. In futuro, questo sarà il modo per supportare skill preinstallate e altri strumenti utilizzati dai team, applicandoli a ogni utente senza richiedere alcuna configurazione individuale. Poiché Agent Settings è supportato dagli stessi controlli di accesso basati sui ruoli che governano il resto dell’ambiente Snowflake, team diversi possono ricevere configurazioni diverse in base ai loro ruoli.

L’enterprise AI deve funzionare ovunque lavorino i tuoi team

Forte del successo di CoCo in CLI e Snowsight, oggi rispondiamo a una delle richieste più frequenti dei clienti: un’esperienza desktop nativa. CoCo Desktop, ora in GA per macOS e Windows, è l’ambiente di sviluppo AI più completo di Snowflake. In quanto applicazione desktop nativa, offre agli sviluppatori uno spazio di lavoro dedicato con accesso integrato a file locali, repository, terminali e Snowflake, il tutto radicato in una conoscenza profonda e nativa del loro ambiente Snowflake. Con browser agentici e notebook integrati, CoCo Desktop è progettato appositamente per lo sviluppo dati moderno. A differenza degli strumenti AI generici per la scrittura di codice, viene fornito con l’ambiente Snowflake già caricato: nessun avvio a freddo, nessuna rispiegazione del modello dati, nessuna lacuna di governance.

Immagina un data engineer che inizia a lavorare su un nuovo progetto. Con uno strumento AI generico, la prima ora è tutta configurazione: spiegare gli schema, ricostruire le relazioni tra le tabelle, ricaricare le policy di governance. Con CoCo Desktop, ora in GA, quel contesto è già disponibile. Apre l’applicazione, il catalogo Snowflake è caricato, i ruoli RBAC sono attivi e in pochi minuti dal primo avvio sta già scrivendo una pipeline. Non è un passaggio di configurazione. È l’esperienza di default.