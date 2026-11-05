CoCo pour Excel et Sheets fournit des données Snowflake en temps réel directement dans votre feuille de calcul, tout en préservant la gouvernance d’entreprise et le contexte. Une fois les utilisateurs connectés, CoCo limite leurs accès selon le rôle Snowflake sélectionné ou défini par défaut. Les contrôles d’accès Snowflake, le masquage et les politiques d’accès aux lignes s’appliquent aux résultats inscrits dans votre feuille de calcul. Ces requêtes de données et d’IA bénéficient de tout votre contexte Snowflake, notamment Semantic Views, Business Ontology et Snowflake Cortex Sense. Ces fonctionnalités sont conçues pour fournir aux analystes des résultats concordants et précis, une condition essentielle pour produire des analyses fiables avec l’IA.

Une fois les données importées dans une feuille de calcul, l’actualisation intelligente permet de les maintenir simplement à jour. Lorsque CoCo exécute des requêtes pour extraire des données, il enregistre le texte de la requête dans les paramètres du classeur. Lors de l’actualisation des données, CoCo peut mettre intelligemment à jour le classeur afin de tenir compte des variations de taille des résultats. Les utilisateurs peuvent lancer l’actualisation de deux façons :

Manuellement : à l’aide d’un bouton ou de la commande /refresh . Les analystes peuvent ainsi mettre à jour leurs modèles avec les données les plus récentes.

: à l’aide d’un bouton ou de la commande . Les analystes peuvent ainsi mettre à jour leurs modèles avec les données les plus récentes. Automatiquement : à l’ouverture du classeur. Les dirigeants peuvent ainsi ouvrir un classeur et disposer systématiquement des données les plus récentes, sans avoir à cliquer ni à configurer quoi que ce soit. Cette option est uniquement prise en charge dans CoCo pour Excel.

Si la requête change, par exemple en raison d’une taille de résultat différente ou d’un nouvel ensemble de colonnes renvoyé par une instruction SELECT *, CoCo met à jour le classeur tout en préservant les données, formules et ressources existantes.