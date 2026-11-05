ExcelおよびSheets向けCoCoは、エンタープライズガバナンスとコンテキストを維持しながら、ライブSnowflakeデータをスプレッドシートに直接配信します。ユーザーがサインインすると、CoCoは選択された、またはデフォルトのSnowflakeロールを使用してアクセスを制限します。Snowflakeのアクセス制御、マスキング、および行アクセスポリシーが結果に適用され、スプレッドシートに書き込まれます。これらのデータとAIクエリは、セマンティックビュー、ビジネスオントロジー、Snowflake Cortex Senseなど、アナリストに一貫した正確な結果を提供するように設計されたすべてのSnowflakeコンテキストの恩恵を受けます。これは、信頼できる分析にAIを使用する場合に不可欠です。

データがスプレッドシートに抽出された後、インテリジェントなリフレッシュにより、データを簡単に最新の状態に保つことができます。CoCoがデータを抽出するクエリを実行すると、クエリテキストがワークブックの設定に保存されます。CoCoがデータをリフレッシュする際、結果のサイズの変更を考慮してワークブックをインテリジェントに更新できます。ユーザーは2つの方法でリフレッシュをトリガーできます。

手動 ：これは、ボタンまたは /refresh スキルを介して行われます。これは、アナリストが最新のデータでモデルを更新することを目的としています。

：これは、ボタンまたは スキルを介して行われます。これは、アナリストが最新のデータでモデルを更新することを目的としています。 自動：これは、ワークブックを開いたときに行われます。これは、エグゼクティブがワークブックを開いて、クリックや構成を行うことなく常に最新のデータを取得できるようにすることを目的としています。これは、Excel向けCoCoでのみサポートされています。

異なる結果サイズやSELECT *ステートメントから返される異なる列セットなど、クエリが変更された場合、CoCoは既存のデータ、数式、アセットをそのまま維持するようにワークブックを更新します。