CoCo für Excel und Sheets liefert Live-Snowflake-Daten direkt in Ihre Tabellenkalkulation und behält dabei die Enterprise-Governance und den Kontext bei. Nachdem sich Nutzer:innen angemeldet haben, verwendet CoCo ihre ausgewählte oder standardmäßige Snowflake-Rolle, um ihren Zugriff einzuschränken. Snowflake-Zugriffskontrollen, Maskierung und Row Access Policies gelten für die Ergebnisse, die in Ihre Tabellenkalkulation geschrieben werden. Diese Daten- und KI-Abfragen profitieren von Ihrem gesamten Snowflake-Kontext, einschließlich Semantic Views, Business Ontology und Snowflake Cortex Sense, die darauf ausgelegt sind, Analyst:innen konsistente, genaue Ergebnisse zu liefern – entscheidend bei der Verwendung von KI für vertrauenswürdige Analysen.

Nachdem Daten in eine Tabellenkalkulation abgerufen wurden, macht es die intelligente Aktualisierung einfach, die Daten auf dem neuesten Stand zu halten. Wenn CoCo Abfragen zum Abrufen von Daten ausführt, speichert es den Abfragetext in den Einstellungen der Workbooks. Wenn CoCo Daten aktualisiert, kann es das Workbook intelligent aktualisieren, um sich ändernde Ergebnisgrößen zu berücksichtigen. Nutzer:innen können die Aktualisierung auf zwei Arten auslösen:

Manuell : Dies geschieht über eine Schaltfläche oder den Skill /refresh . Dies ist für Analyst:innen gedacht, um ihre Modelle mit den neuesten Daten zu aktualisieren.

: Dies geschieht über eine Schaltfläche oder den Skill . Dies ist für Analyst:innen gedacht, um ihre Modelle mit den neuesten Daten zu aktualisieren. Automatisch: Dies geschieht, wenn das Workbook geöffnet wird. Dies ist für Führungskräfte gedacht, die ein Workbook öffnen und immer über die neuesten Daten verfügen möchten, ohne etwas anklicken oder konfigurieren zu müssen. Dies wird nur für CoCo für Excel unterstützt.

Wenn sich die Abfrage ändert, z. B. bei einer anderen Ergebnisgröße oder einer anderen Gruppe von Spalten, die von einer SELECT *-Anweisung zurückgegeben werden, aktualisiert CoCo das Workbook, um vorhandene Daten, Formeln und Assets intakt zu halten.