“Quando abbiamo introdotto per la prima volta l’AI nel team, abbiamo incontrato molte difficoltà legate a risultati incoerenti e imprecisi. Sembrava di dover ricordare continuamente a un neoassunto la terminologia di riferimento e le fonti dati da usare. Avere un profilo GTM Finance dedicato ha cambiato tutto: oggi il team è in grado di eseguire analisi complesse e ripensare i flussi di lavoro in autonomia, con un supporto tecnico minimo e senza problemi di governance.”

Gayatri Kannan Senior Director of Sales Finance, Snowflake