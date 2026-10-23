Snowflakeのセールスファイナンスチームでは、以前は月次予測の作成に1週間以上費やしていました。現在では、数時間で完了します。

変化したのは、誰かが質問を入力する前に、AIが当社のデータについてどれだけのことを知っているかということです。

その知識により、AIの効率も向上しました。アナリティクスチームは、データ、用語、ワークフローに関する定常的なコンテキストをAIに提供するプロファイルを構築しました。これにより、Snowflake CoCoは半分以下のステップで回答に到達できるようになり、チームがより多くの質問をしても、各質問のコストは削減されます。

本記事では、これらの結果の背後にあるCoCoプロファイル、それが各回答をより効率的にする理由、そしてアナリストがその上に36のスキルをどのように構築したかについて説明します。

重要なポイント