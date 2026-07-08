La pianificazione a lungo termine è una delle attività più importanti per un team finance, ma anche una delle più difficili da scalare.

In Snowflake dovevamo elaborare previsioni a 10 anni per un’azienda diventata molto più complessa: oltre 40 entità, ciascuna con più di 100 centri di costo e centinaia di categorie di spesa sottostanti. Ci serviva quel livello di dettaglio perché il piano a lungo termine non era solo un documento finanziario. Era diventato un data set su cui facevano affidamento altri team.

Il team fiscale, ad esempio, non ha bisogno soltanto di una previsione di spesa ad alto livello. Può aver bisogno di comprendere la ripartizione tra beni e servizi, entità legali, giurisdizioni e altri dettagli operativi rilevanti per la pianificazione. Il team di tesoreria necessita di una visione sulla liquidità. La pianificazione della forza lavoro richiede ipotesi sull’organico. I dirigenti devono comprendere i compromessi strategici tra crescita, margine, investimenti e free cash flow.

Il modello di pianificazione doveva supportare tutto questo.

Così, come molte aziende, abbiamo fatto ciò che i team finance fanno spesso quando il business supera le capacità degli strumenti: abbiamo creato un gigantesco modello Excel.

E con il tempo è diventato ciò che quasi tutti i grandi modelli finanziari finiscono per diventare. Funzionava, ma sembrava il mostro di Frankenstein. Sono state aggiunte nuove schede. Sono state innestate nuove formule. Nuova logica si è sovrapposta a quella vecchia per adattarsi a un business in continua evoluzione. Il modello è diventato incredibilmente prezioso, ma anche sempre più difficile da mantenere, governare e scalare.

È stato questo il primo problema che ci siamo proposti di risolvere.

Dal modello al foglio di calcolo alla piattaforma di pianificazione

Oltre un anno fa abbiamo ricostruito il modello di pianificazione a lungo termine in Snowflake e utilizzato Streamlit come livello di interfaccia per consentire ad analisti e dirigenti di interagire con le previsioni.

È nato così Snowplan, la nostra applicazione interna per la pianificazione a lungo termine.

L’obiettivo non era creare una dashboard. Era creare una piattaforma di pianificazione. Volevamo un’esperienza che risultasse ancora intuitiva per gli utenti finance, ma con alla base la scalabilità, la governance e la capacità di calcolo di Snowflake.

In Snowplan gli analisti possono aggiornare le ipotesi tramite un’interfaccia Streamlit modificabile. Le modifiche vengono scritte direttamente in Snowflake, dove il modello viene eseguito, e i risultati aggiornati riappaiono immediatamente nell’app. Nessuna formula compromessa. Nessun salvataggio di file. Nessun dubbio su quale versione del modello sia la fonte di verità.

Questa architettura ha cambiato il processo di pianificazione.

Invece di gestire un enorme foglio di lavoro offline, ora disponevamo di un’applicazione governata e connessa alle fonti di dati grezzi che già alimentano il business. I dati effettivi potevano confluire nel modello senza che qualcuno passasse ore ad aggiornare file. Le ipotesi potevano essere versionate. Gli scenari potevano essere confrontati. Utenti diversi potevano interagire con la stessa piattaforma di pianificazione al giusto livello di dettaglio in base al proprio ruolo.

Per i singoli collaboratori e gli associate, Snowplan offre pagine di input granulari, gestione delle ipotesi, creazione di scenari e controllo delle versioni. Per director e manager, offre visibilità sulle modifiche a logica e ipotesi per la revisione e l’approvazione. Per i dirigenti, offre una visione consolidata del conto economico, del free cash flow e degli scenari chiave.

Questo è importante perché la pianificazione a lungo termine non è solo un esercizio di modellazione. È un esercizio di allineamento. Più tempo il team finance dedica alla manutenzione del modello, meno ne resta per mettere alla prova la strategia insieme al business.