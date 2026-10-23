과거 Snowflake 영업 재무팀은 월간 예측을 수립하는 데 일주일 이상이 걸렸습니다. 이제는 몇 시간이면 충분합니다.

달라진 것은 누군가 질문을 입력하기 전부터 AI가 데이터를 얼마나 잘 알고 있느냐였습니다.

이러한 이해는 AI의 효율성도 높였습니다. 분석팀은 AI가 데이터, 용어, 워크플로우에 대한 상시 컨텍스트를 갖도록 프로필을 구축했습니다. 이를 통해 Snowflake CoCo는 절반도 안 되는 단계로 답에 도달하고, 팀이 더 많은 질문을 던지더라도 질문당 비용은 낮아집니다.

이 글에서는 이러한 성과를 가능하게 한 CoCo 프로필, 프로필이 각 답변의 효율을 높이는 이유, 그리고 분석가들이 그 위에 36개의 스킬을 구축한 방법을 살펴봅니다.

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