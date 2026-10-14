Perché l’osservabilità ha bisogno di un grafo di contesto

L’AI SRE utilizza queste connessioni per trovare dati rilevanti e aiutare i team a indagare su perché qualcosa si è rotto, non solo su cosa si è rotto. Perché il servizio di pagamento si è interrotto alle 3 a.m.? In che modo l’ultimo deployment ha influito sui clienti a valle? Dobbiamo aumentare il numero di nodi dopo aver implementato l’ultima funzionalità? L’Observability Context Graph fornisce il contesto necessario per indagare su queste domande, riducendo il lavoro che i team dovrebbero altrimenti svolgere correlando manualmente eventi e risorse.