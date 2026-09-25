Un incidente inizia con dei sintomi: un picco di errori 500, un peggioramento della latenza o un calo delle conversioni, ad esempio. Le prime domande arrivano velocemente: cosa ha smesso di funzionare, e qual è l’impatto sui clienti?

L’osservabilità tradizionale inizia dal livello del servizio, non dall’impatto sul cliente. Le dashboard diventano rosse, gli alert si attivano e i team lavorano partendo dai segnali dell’infrastruttura e delle applicazioni per stimare contemporaneamente l’impatto sui clienti e isolare la causa principale. Questa traduzione dai segnali infrastrutturali all’impatto sul business dipende spesso dalla conoscenza istituzionale: Quali servizi alimentano il checkout o si trovano dietro il riepilogo dell’account? Per rispondere a una semplice domanda dei dirigenti come “quante persone non possono accedere?”, un team deve riunirsi in una breakout room per stimare l’impatto, per poi riconciliare tale stima durante il post mortem.

Capital One affronta direttamente questa lacuna nel suo blog post "Observability with Automated Customer Journey Graphs.” Il suo approccio ribalta l’indagine: Si parte dal livello delle interazioni con il cliente, per poi scendere nei livelli di servizio e infrastruttura. Quando un’indagine inizia con l’interazione di business già definita, l’impatto è chiaro e il percorso verso la mitigazione e la causa principale diventa l’unico obiettivo.

Per farlo, Capital One ha creato grafi di customer journey in cui i nodi rappresentano le interazioni con i clienti e gli archi mostrano come gli utenti si muovono lungo l’esperienza. I segnali di stato e il traffico vengono sovrapposti al grafo, trasformandolo in una superficie operativa per aggregare l’impatto prima di analizzare i dettagli a livello di servizio.

Capital One ha implementato questo approccio in Observe by Snowflake utilizzando la telemetria acquisita nel data lake di Observe, inclusi i log di real user monitoring (RUM), i dati di clickstream e i log di accesso alle API. In Observe, Capital One ha modellato e arricchito i dati con interazioni e servizi dopo l’ingestion, senza strumentazione a livello applicativo. Questo contesto di business viene definito una sola volta e applicato automaticamente per il consumo e la collaborazione da parte di qualsiasi persona coinvolta nel troubleshooting.