オブザーバビリティにコンテキストグラフが必要な理由

モダンなオブザーバビリティは膨大な量のテレメトリを生成しますが、テレメトリだけではシステムの各部分がどのように関連しているかを説明できません。インシデントが発生した際、通常最も困難なのはアラートを見つけることではなく、サービス、インフラストラクチャ、依存関係全体で何が起きたかを理解することです。Observe by Snowflakeのオブザーバビリティコンテキストグラフは、生のテレメトリを相互にリンク可能なクエリ可能なデータセットに変換することで、そのギャップを埋めます。そのため、インシデントが発生した際、ユーザーは「何が」壊れたかだけでなく、「なぜ」壊れたかを追跡できます。

コンテキストグラフは、テレメトリを接続されたマップに整理するObserveのアーキテクチャレイヤーであり、ユーザーが個々のイベントを手動で掘り下げる代わりに、システム全体を迅速にナビゲートしてインサイトを得ることを可能にします。これにより、ユーザーは生データのつながりを視覚的に探索し、環境内で何が起きているかを確認できます。

Observe by Snowflakeの詳細と、テレメトリをインサイトに迅速に変換する方法をご確認ください。