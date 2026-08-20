Non si tratta di un punto di vista specifico di Observe. In tutto il settore dell’osservabilità, la crescita esponenziale della telemetria creata dai moderni sistemi distribuiti ha generato una sfida comune. I team di engineering non riescono a elaborare gli avvisi e perdono segnali critici; di conseguenza, la risoluzione degli incidenti richiede più tempo. Anche un incidente di media complessità richiede diversi passaggi per individuare il problema e completare il ciclo di analisi.

I motivi per cui l’analisi è diventata più complessa sono strutturali:

Il volume dei dati ha superato le capacità per cui le piattaforme di osservabilità legacy sono state progettate.

Le dipendenze tra i sistemi sono più complesse a causa dell’aumento dei microservizi e dei sistemi interconnessi.

Le competenze sulla causa radice sono concentrate in un numero ridotto di engineer.

Il lavoro effettivo di analisi (la navigazione nelle gerarchie di trace, l’analisi dei log in diverse finestre temporali e la sintesi dei risultati tra i vari servizi) non è facilmente automatizzabile.

La risposta agli incidenti e la gestione delle relative conseguenze possono assorbire una quota consistente della capacità di engineering nelle organizzazioni che gestiscono sistemi complessi. La maggior parte dei team ricorre a un AI SRE come soluzione, ma non tutti gli AI SRE funzionano allo stesso modo.

Un AI SRE deve essere preciso, a bassa latenza ed economicamente efficiente

La capacità di un AI SRE di rispondere a semplici query in linguaggio naturale non basta a determinarne il valore come strumento di osservabilità. La vera questione è se l’infrastruttura dati sia in grado di supportare l’AI SRE implementato per renderlo davvero utile.

Un AI SRE per l’osservabilità deve essere molto più di una semplice funzione di chat sovrapposta ai dati di telemetria o ad altri strumenti di osservabilità. Deve essere abbastanza preciso da potersene fidare, abbastanza veloce da essere usato durante un incidente in corso e abbastanza efficiente da poter essere interrogato senza far lievitare i costi.

La maggior parte degli AI SRE disponibili oggi non è all’altezza perché è stata progettata per fornire risposte rapide a query di base, non per operare in modo autonomo su workload di osservabilità complessi e in rapida evoluzione.

Tre requisiti indispensabili per un AI SRE efficace

Prima di chiederti quale AI SRE utilizzare, determina se disponi dell’infrastruttura dati adeguata per supportarlo:

La telemetria è concentrata in un unico punto o è frammentata in silo tra diversi strumenti?

Il layer di storage è abbastanza conveniente da consentire di conservare i dati necessari per la finestra di retention desiderata senza ricorrere al campionamento?

Il sistema modella le relazioni tra infrastruttura, applicazioni, servizi e dati aziendali?

La maggior parte delle discussioni sugli strumenti di AI SRE comincia dal layer superiore, ma questo è il punto di partenza sbagliato. Un’analisi efficace basata sull’AI richiede l’azione combinata di tre layer, e il layer di AI è preciso solo quanto la struttura su cui si fonda.

Layer 1: storage di telemetria unificato ed economicamente efficiente: più dati il layer di AI ha a disposizione su cui operare, più i risultati saranno precisi. Questo richiede la combinazione di due elementi: uno storage unificato per log, metriche e trace, e uno storage abbastanza accessibile da conservare i dati su scala senza dover scendere a compromessi.

Layer 2: un grafo di contesto che modella le relazioni semantiche: la telemetria grezza può fornire alcuni insight su un incidente, ma un grafo di contesto spiega perché si è verificato e quali altre connessioni presenta. I grafi di contesto modellano le relazioni semantiche tra i vari oggetti dell’ambiente, così quando il layer di AI segue una traccia, ripercorre una mappa di come le diverse entità si collegano tra loro.

Layer 3: un AI SRE in grado di sfruttare i dati sottostanti e la struttura semantica: l’AI SRE si posiziona al di sopra dei Layer 1 e 2 ed è progettato per utilizzare interfacce ottimizzate per gli agenti con contesto e storage unificati. Un agente AI che interroga il sistema tramite interfacce ottimizzate per gli agenti restituisce risultati più precisi, con una latenza inferiore e meno overhead rispetto a un agente che invia query a una piattaforma non progettata per l’accesso all’AI.

Observe by Snowflake è progettato pensando agli agenti

Observe by Snowflake è realizzato combinando tutti e tre i layer. Il data lakehouse archivia log, metriche e trace con un’elevata fedeltà e costi contenuti. Il grafo di contesto struttura tali dati integrando il contesto proveniente da diverse fonti (aziendali, applicative, infrastrutturali e così via). L’AI SRE si posiziona al di sopra di entrambi, progettato fin dall’inizio per operare in sinergia con gli altri layer. Il risultato: diversi clienti di Observe hanno potuto risolvere i problemi fino a 10 volte più velocemente (con una media superiore a 4x).2 Ecco come si traduce tutto questo all’atto pratico.