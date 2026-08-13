Gli agenti hanno una comprensione sofisticata dei tuoi dati operativi. Gli assistenti di coding possono ora analizzare gli errori prima che un engineer apra un ticket e gli AI SRE possono correlare i guasti tra i servizi senza bisogno di essere allertati. In questo scenario in continua evoluzione, le persone potrebbero non essere più i principali lettori dei tuoi dati di telemetria.

Questo impone nuovi requisiti alle piattaforme di observability, perché l’observability deve funzionare sia per le persone sia per gli agenti. La telemetria deve essere facilmente accessibile, non solo tramite una UI, ma attraverso interfacce che gli agenti possono richiamare e automatizzare: API, model context protocol (MCP) e command line interface (CLI).

Per contribuire a garantire che l’observability funzioni sia per le persone sia per le macchine che interagiscono con i dati, siamo orgogliosi di annunciare la general availability del server MCP Observe by Snowflake riprogettato e di una nuova CLI Observe con parità completa di funzionalità rispetto all’MCP (la general availability è in fase di rollout su tutti i cluster; eu-2 e ca-1 seguiranno a breve). Questo significa che ogni operazione che il server MCP mette a disposizione degli agenti è disponibile anche come comando CLI.

Questi due strumenti sono pensati per la crescente community di engineer che vogliono collegare i propri agenti AI a Observe, o semplicemente aggirare la UI esistente per interagire con la piattaforma Observe. Gli engineer utilizzano il server MCP e la CLI per sviluppare agenti personalizzati di triage degli alert, che interrogano automaticamente Observe quando scatta un alert ed estraggono la telemetria di produzione per dare contesto al debugging, e copilot che affiancano le persone durante le indagini sugli incidenti, oltre ad altre funzionalità.

Con il server MCP riprogettato e la nuova CLI, gli agenti che devono ragionare sull’ambiente di produzione possono ora interrogare Observe direttamente, con maggiore velocità ed efficienza.