Warum Observability einen Context Graph benötigt

Moderne Observability generiert enorme Mengen an Telemetriedaten, aber Telemetrie allein erklärt nicht, wie die Teile eines Systems zusammenhängen. Wenn ein Vorfall auftritt, ist der schwierigste Teil in der Regel nicht das Finden der Warnung – es ist das Verständnis dessen, was über Services, Infrastruktur und Abhängigkeiten hinweg passiert ist. Der Observability Context Graph in Observe by Snowflake schließt diese Lücke, indem er rohe Telemetriedaten in abfragbare Datasets verwandelt, die Sie miteinander verknüpfen können. Wenn also ein Vorfall auftritt, können Nutzer:innen nachvollziehen, warum etwas kaputtgegangen ist, und nicht nur, was kaputtgegangen ist.

Der Context Graph ist die Architekturschicht in Observe, die Telemetriedaten in einer verbundenen Karte organisiert und es Nutzer:innen ermöglicht, schnell durch ihr gesamtes System zu navigieren, um Erkenntnisse zu gewinnen, anstatt sich manuell durch einzelne Ereignisse zu graben. Er ermöglicht es Nutzer:innen, Verbindungen in ihren Rohdaten visuell zu erkunden, um zu sehen, was in ihrer Umgebung passiert.

Erfahren Sie mehr über Observe by Snowflake und wie es Telemetriedaten in Erkenntnisse verwandelt – und zwar schnell.