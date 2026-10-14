Por qué la observabilidad necesita un grafo de contexto

La observabilidad moderna genera enormes cantidades de telemetría, pero la telemetría por sí sola no explica cómo se relacionan las distintas partes de un sistema. Cuando se produce un incidente, lo más difícil no suele ser encontrar la alerta, sino entender qué ha ocurrido en los servicios, la infraestructura y las dependencias. El grafo de contexto de observabilidad de Observe by Snowflake cubre esa carencia al transformar la telemetría sin procesar en conjuntos de datos consultables que puedes interconectar. Así, cuando se produce un incidente, los usuarios pueden rastrear por qué ha fallado algo, no solo qué ha fallado.

El grafo de contexto es la capa arquitectónica de Observe que organiza la telemetría en un mapa conectado, lo que permite a los usuarios recorrer con rapidez todo el sistema para obtener información útil en lugar de examinar manualmente cada evento. Permite a los usuarios explorar visualmente las conexiones de sus datos sin procesar para ver qué ocurre en su entorno.

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