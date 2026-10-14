옵저버빌리티에 컨텍스트 그래프가 필요한 이유

현대적인 옵저버빌리티 환경은 막대한 양의 텔레메트리를 생성하지만, 텔레메트리만으로는 시스템을 구성하는 요소들이 서로 어떻게 연결되는지 설명하기 어렵습니다. 인시던트가 발생했을 때 가장 어려운 일은 대개 알림을 찾는 것이 아니라 서비스, 인프라, 종속성 전반에서 어떤 일이 일어났는지 이해하는 것입니다. Observe by Snowflake의 Observability Context Graph는 원시 텔레메트리를 서로 연결해 쿼리할 수 있는 데이터 세트로 전환함으로써 이 간극을 해소합니다. 따라서 인시던트가 발생하면 사용자는 무엇에 문제가 생겼는지뿐 아니라, 왜 문제가 생겼는지도 추적할 수 있습니다.

컨텍스트 그래프는 Observe에서 텔레메트리를 연결된 맵으로 구성하는 아키텍처 레이어입니다. 사용자는 개별 이벤트를 수작업으로 파고드는 대신 전체 시스템을 빠르게 탐색하며 인사이트를 얻을 수 있습니다. 또한 원시 데이터의 연결 관계를 시각적으로 탐색해 환경 내부에서 어떤 일이 일어나고 있는지 파악할 수 있습니다.

Observe by Snowflake를 통해 텔레메트리를 인사이트로 빠르게 전환하는 방식을 확인해 보세요.