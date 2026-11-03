Solo l'11% delle organizzazioni ha agenti AI in produzione, nonostante il 38% li stia testando in fase pilota, secondo il Deloitte 2026 Tech Trends Report. Osserviamo questo scarto tra i progetti pilota e le implementazioni in produzione in settori e aziende di ogni dimensione: I team sviluppano una demo convincente e la implementano su dati reali, solo per vederla restituire con sicurezza un numero di fatturato errato o ignorare un vincolo di policy che un analista junior avrebbe individuato.

Il problema è la mancanza di contesto. Gli agenti AI devono sapere quale definizione di metrica è quella autorevole, quali dati sono aggiornati, quali permessi detiene ciascun utente e cosa è accaduto nell’ultima conversazione. Senza questo ancoraggio, anche il modello più capace finisce per procedere a intuito. E anche quando gli agenti AI trovano la risposta corretta, può essere difficile condividere questi insight con il resto dell’azienda.

A Expedition 2026, Snowflake annuncia funzionalità lungo tre dimensioni che rafforzano il modo in cui agenti AI e app operano insieme ai tuoi dati, con governance e contesto completi: