Crear más rápido y trabajar de forma más inteligente con agentes y aplicaciones de IA basados en datos

El equipo de investigación de a16z lo expresó claramente en su análisis de marzo de 2026: “Una razón fundamental por la que los agentes no funcionaban bien era la falta de un contexto de datos adecuado”. Un agente que responda a la pregunta “¿cuánto crecieron los ingresos el último trimestre?” puede escribir código SQL correcto sobre una tabla que parezca adecuada y, aun así, devolver cifras erróneas con total seguridad porque nadie le indicó qué campo contiene la definición autorizada de “ingresos”.

El enfoque de Snowflake parte del principio de que los agentes deben heredar el contexto que tu organización ya ha creado: los esquemas, las métricas, la lógica empresarial, las políticas de gobernanza y los permisos que definen cómo funcionan tus datos. Varias capacidades nuevas y mejoradas permiten llevar este principio a la práctica.

Snowflake Cortex Sense (próximamente en vista previa pública) genera automáticamente contexto a partir de tus esquemas, definiciones de métricas y lógica empresarial existentes para que no tengas que dedicar semanas a configurar y definir conexiones. Cortex Sense funciona con tus propios datos, los datos compartidos y los datos que compras a través de Snowflake Marketplace, de modo que los agentes entienden el contexto completo y no solo la parte correspondiente a un equipo.

Cuando los agentes necesitan razonar sobre grandes volúmenes de información no estructurada, Analytical Search (vista previa pública) les permite contar, comparar y detectar tendencias en miles de documentos a la vez, desde contratos y incidencias de soporte hasta informes internos. No se trata de una búsqueda por palabras clave: Analytical Search aplica funciones de IA a colecciones de documentos para responder a preguntas como “¿cuántos contratos contienen una cláusula de incremento de precios?” o “¿qué incidencias de soporte mencionan la misma causa raíz?”. Además, como Cortex Search ahora aplica políticas de acceso a filas y de enmascaramiento en las tablas de origen (vista previa privada), los documentos que puede ver un agente se rigen por las mismas reglas que los datos estructurados que consulta.

A medida que los agentes pasan de buscar documentos a comprenderlos, el nuevo modelo de representaciones vectoriales de Snowflake, Arctic Embed 3S (próximamente con disponibilidad general), mejora la calidad de recuperación respecto a Arctic Embed L-v2.0 en un 3 % en inglés, un 6 % en la recuperación multilingüe y un 23 % en tablas y columnas estructuradas, al tiempo que mantiene el mismo tamaño compacto.

A medida que los modelos de vanguardia se convierten en productos básicos, la ventaja competitiva pasa a depender de lo bien que un modelo comprenda las particularidades de tu empresa. Las organizaciones están recurriendo a modelos fundacionales con pesos abiertos que se personalizan para su ámbito específico mediante métodos de entrenamiento posterior, como el ajuste fino supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Snowflake Cortex Training (vista previa pública) facilita el entrenamiento posterior y la implementación de modelos con pesos abiertos (Qwen, DeepSeek, Mistral, Gemma y otros) con datos propios mediante GPU totalmente gestionadas. Las pruebas comparativas muestran un coste hasta un 61 % menor que el de las ofertas sin servidor de la competencia.1