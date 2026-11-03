データにグラウンディングされたAIエージェントとアプリで構築を迅速化し、よりスマートに作業する

Snowflake Expedition 2026でのエージェント関連の発表の概要

主な発表には、SnowsightのCoCoモード、自律型コーディングワークフロー向けのCloud Agents、チーム固有のエージェントルーティング向けのCoWorkプロファイル、CoWorkのSnowflakeダッシュボード、オープンウェイトモデルをカスタマイズするためのCortexトレーニング、サーバーレスコンピュートを備えたAppランタイム、組織的な再利用のためのスキルおよびプラグインの共有、対話型データ調達のためのAgenticマーケットプレイスDiscoveryが含まれます。

SnowflakeによるAIエージェントの信頼性向上の仕組み

Snowflakeは、スキーマ、メトリクス、ビジネスロジックからコンテキストを自動構築するCortex Senseを通じて、ガバナンスの効いたデータにエージェントをグラウンディングさせます。エージェントは既存の権限、行アクセスポリシー、およびマスキングルールを継承するため、推測ではなく信頼できる定義に基づいて回答できます。エージェントのアクションは、ユーザーまたは所有者のSnowflake権限の下で実行され、監査可能です。

Cortex Senseとは？

Cortex Sense（まもなくパブリックプレビュー）は、既存のスキーマ、メトリクス定義、ビジネスロジックからビジネスコンテキストを自動的に構築します。エージェントにデータを理解させるために通常必要となる何週間もの手動プロンプトエンジニアリングを排除するように設計されており、自社のデータ、共有データ、およびマーケットプレイスデータ全体で機能します。

CoCo Agent Modeとは？

CoCo Agent Modeは、Snowflakeのコーディングエージェントに、クラウドコンテナに裏打ちされたフルスクリーンワークスペースを提供します。データエンジニアは、長時間の移行、ビルド、または分析を開始し、ノートパソコンを閉じて、完了した結果に戻ることができます。セッションは、追加の制御のために制限されたセッションスコープを使用して、ユーザーのSnowflake権限の下で実行されます。

CoWorkプロファイルとは？

CoWorkプロファイル（パブリックプレビュー）により、管理者は利用可能なエージェント、スキル、コネクタ、および指示を指定することで、各チームに合わせたエージェントエクスペリエンスを構成できます。同じ質問が、データアクセスを広げることなく、適切な専門知識に自動的にルーティングされます。

Snowflakeのアプリ開発プラットフォームの有無

はい、引き続きデータアナリストの存在は不可欠です。データ探索アプリ、フルスタックWebアプリ、社外向けデータプロダクトなど、エンタープライズグレードのアプリをSnowflake上で構築して提供できます。Streamlit in Snowflakeは、データダッシュボードや視覚化、探索的アナリティクス、軽量ワークフローなど、社内向けのPythonベースのデータアプリを構築するために使用されます。Snowflakeアプリランタイムを使用すると、高度なデータ探索アプリ、複雑なワークフローアプリ、AIアプリ/エージェントなど、カスタムUIを備えたフルスタックアプリを構築できます。Snowflakeネイティブアプリフレームワークは、社外向けの収益化可能なデータプロダクトを構築するためのものであり、Snowflakeマーケットプレイスにリストして配布できます。

AppランタイムとStreamlit in Snowflakeの違い

Streamlit in SnowflakeはPythonファーストであり、データダッシュボードや視覚化、探索的アナリティクス、軽量ワークフロー向けに設計されています。AppランタイムはフルスタックWebアプリ向けであり、高度なデータ探索、複雑なワークフロー、およびカスタムUIとUX、専用のJavaScriptライブラリ、カスタマイズされたナビゲーション、またはAPIエンドポイントを必要とするAIアプリとエージェントに対応します。どちらもSnowflakeアカウント内で実行され、そのガバナンスフレームワークを継承します。