L’équipe de recherche d’a16z le résume clairement dans son analyse de mars 2026 : « L’une des principales raisons pour lesquelles les agents ne fonctionnaient pas correctement était l’absence de contexte adéquat sur les données. » Un agent chargé de répondre à la question « Quelle a été la croissance du chiffre d’affaires au dernier trimestre ? » peut écrire une requête SQL parfaitement valide sur une table apparemment pertinente, tout en renvoyant avec aplomb des chiffres erronés, simplement parce que personne ne lui a indiqué quel champ contient la définition de référence du « chiffre d’affaires ».

L’approche de Snowflake repose sur un principe : les agents doivent hériter du contexte déjà mis en place par votre organisation. Cela comprend les schémas, les indicateurs, la logique business, les politiques de gouvernance et les autorisations qui définissent le fonctionnement de vos données. Plusieurs fonctionnalités nouvelles ou améliorées concrétisent ce principe.

Snowflake Cortex Sense (bientôt en public preview) crée automatiquement le contexte à partir de vos schémas, de vos définitions d’indicateurs et de votre logique business existants. Vous évitez ainsi de consacrer des semaines à configurer et à définir des connexions. Cortex Sense fonctionne avec vos propres données, les données partagées et celles que vous achetez sur la Marketplace Snowflake : les agents disposent ainsi d’une vue d’ensemble, et non de la vision parcellaire d’une seule équipe.

Lorsque les agents doivent raisonner sur de grands volumes d’informations non structurées, la recherche analytique (en public preview) leur permet de dénombrer des éléments, d’effectuer des comparaisons et de dégager des tendances dans des milliers de documents à la fois, qu’il s’agisse de contrats, de tickets d’assistance ou de rapports internes. Il ne s’agit pas d’une recherche par mots-clés : la recherche analytique applique des fonctions d’IA à des collections de documents pour répondre à des questions telles que « Combien de contrats contiennent une clause d’indexation des prix ? » ou « Quels tickets d’assistance mentionnent la même cause première ? » Et puisque Cortex Search applique désormais les politiques d’accès aux lignes et les politiques de masquage aux tables sources (en private preview), les documents accessibles à un agent obéissent aux mêmes règles que les données structurées qu’il interroge.

À mesure que les agents passent de la recherche à la compréhension des documents, le nouveau modèle d’embedding de Snowflake, Arctic Embed 3S (bientôt disponible pour tous nos clients), améliore la qualité de la récupération par rapport à Arctic Embed L-v2.0 de 3 % en anglais, de 6 % pour la recherche multilingue et de 23 % pour les tables et colonnes structurées, tout en conservant le même format compact.

À mesure que les modèles de pointe se banalisent, l’avantage concurrentiel dépend de leur capacité à comprendre vos enjeux stratégiques spécifiques. Les entreprises se tournent vers des modèles de fondation à poids ouverts, adaptés à leur domaine au moyen de méthodes de post-entraînement telles que le fine-tuning supervisé et l’apprentissage par renforcement. Snowflake Cortex Training (en public preview) permet de post-entraîner et de déployer simplement des modèles à poids ouverts, comme Qwen, DeepSeek, Mistral ou Gemma, sur des données propriétaires à l’aide de GPU entièrement gérés. Les benchmarks révèlent un coût jusqu’à 61 % inférieur à celui des offres serverless concurrentes.1