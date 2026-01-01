TÉMOIGNAGES CLIENTS
NatWest transforme ses analyses ESG et sa culture data
Grâce à Snowflake, NatWest a réduit ses coûts et son empreinte carbone, et fournit à ses clients des informations sur la responsabilité sociale qui leur facilitent leur transition vers la neutralité carbone.
RÉSULTATS CLÉS :
80 %
de réduction de son coût total de possession et de son empreinte carbone
1
an de migration d’économisé
SecteurFinancial Services
LieuLondon, England
Les nouvelles pressions liées aux données sur le climat favorisent le changement
Fondée en 1658, NatWest est l’une des plus grandes et des plus anciennes banques britanniques destinées aux particuliers et aux entreprises. Son équipe ESG fournit des informations sur la responsabilité environnementale et sociale afin de respecter les réglementations et d’accompagner les clients de NatWest dans la transition vers la neutralité carbone.
En 2019, la Banque d’Angleterre a entrepris de tester la résistance de grands établissements financiers afin de mesurer les conséquences concrètes des risques climatiques sur les investissements et les dettes. En parallèle, les hauts responsables de NatWest ont également commencé à établir des rapports sur les recommandations de la TCFD (Task Force on Climate‑related Financial Disclosures) concernant les émissions de l’ensemble des secteurs.
Le climat étant au cœur des objectifs de la banque à l’horizon 2030, l’équipe en charge des données ESG chez NatWest devait fournir une analyse des données pour un large éventail de scénarios climatiques et de cas d’usage concernant les prêts, les investissements et la conformité. Elle devait également respecter des exigences uniques en matière de découverte dynamique, d’agrégation multi‑niveaux, de contrôles de bout en bout, d’analyses en temps réel et de distribution de données à l’échelle de la banque. Les systèmes on‑premise existants de NatWest n’étaient pas équipés pour faire face à ces exigences et aux grands ensembles de données variées requis dans le cadre du reporting ESG.
De ce fait, NatWest a cherché à instaurer une culture IT orientée vers les solutions cloud. « À l’époque, l’adoption du cloud était très limitée chez NatWest », explique Kaushik Ghosh Dastidar, Head of ESG Cloud Solutions. « Nous savions que nous pouvions l’exploiter davantage en pensant différemment et en expérimentant avec le cloud, mais il n’y avait aucun modèle établi. Il nous a donc fallu démontrer les avantages de notre approche à chaque étape du processus. »
Points forts
Une nouvelle culture de la technologie cloud : NatWest a démontré la valeur de nouveaux cas d’usage du cloud et de la mise en place d’un modèle de migration dans le cloud pour permettre à d’autres équipes d’externaliser leurs systèmes et de réduire leurs dépenses ainsi que leurs émissions de carbone.
Un contrôle et une gouvernance des données améliorés : en collaboration avec les ingénieurs de Snowflake, NatWest a développé de nouveaux environnements visant à améliorer les contrôles de qualité des données et leur gouvernance.
Des analyses plus rapides contribuent à réduire l’empreinte carbone de ses clients : les données ESG étant disponibles plus rapidement, NatWest peut proposer des applications à la pointe du secteur, telles que Carbon Planner, qui aide ses clients dans leur transition vers la neutralité carbone en leur envoyant des informations et des recommandations personnalisées extraites des données.
Le prototypage, la collaboration et le déploiement rapide favorisent l’innovation
L’équipe ESG de NatWest a commencé à évaluer les fournisseurs de cloud afin de mettre en place une solution d’analyse de données ESG sur le long terme. L’entreprise utilisant principalement des technologies Microsoft, son choix s’est porté sur des fournisseurs proposant des plateformes compatibles avec SQL, qui permettraient ainsi aux collaborateurs d’être rapidement opérationnels.
La nouvelle plateforme data dans le cloud devait également assurer un déploiement et des tests rapides, afin que l’équipe ESG puisse rapidement prototyper de nouvelles fonctionnalités pour démontrer la valeur de ses idées et assurer l’adhésion. Une fois déployé, le système devait également offrir un data mesh entre plusieurs clouds, pour permettre à toutes les unités commerciales d’accéder aux données sans avoir à copier des fichiers en continu.
Heureusement, plusieurs fournisseurs de données de NatWest faisaient déjà partie de l’écosystème Snowflake, et les autres ont pu être rapidement intégrés. Désormais, NatWest a instantanément accès aux données actualisées de fournisseurs tiers, tels que FactSet et S&P, dans Snowflake, ce qui pouvait prendre plusieurs mois avec les méthodes traditionnelles telles que SFTP.
Une migration et une désactivation rapides de l’ancien système pour réaliser des économies significatives
Grâce à l’AI Data Cloud de Snowflake, l’équipe ESG de NatWest a pu réaliser des prototypes, effectuer des tests et innover plus rapidement. « Nous n’aurions pas bénéficié d’une telle vitesse avec d’autres fournisseurs », ajoute Kaushik Ghosh Dastidar.
« Au vu du temps nécessaire à la migration vers un système cloud comme celui‑ci, je pense que cela nous aurait pris un an de plus si nous avions collaboré avec une autre entreprise que Snowflake. »
Kaushik Ghosh Dastidar
NatWest a également pu réduire ses dépenses sur l’ensemble de ses infrastructures et en formation du personnel. Grâce à Snowflake, les 40 collaborateurs de l’équipe ESG de NatWest ont été opérationnels en seulement deux semaines, un record par rapport aux trois mois habituellement nécessaires avec des solutions alternatives, ce qui équivaut à une économie d’environ 750 000 USD sur les salaires et les dépenses de formation du personnel. L’équipe ESG de NatWest a également pu rapidement désactiver les systèmes on‑premise existants, et ainsi réduire ses dépenses et son empreinte carbone d’environ 80 %.
Les nouvelles fonctionnalités améliorent la gouvernance des données
La question de l’ingestion des données et les défis d’approvisionnement étant désormais réglés, l’équipe ESG étudie de nouvelles opportunités, telles que l’utilisation de Streamlit pour permettre aux cadres supérieurs de réaliser des analyses interactives, ou de SageMaker sur Snowflake pour augmenter la productivité des data scientists et développer des solutions d’analyse en temps quasi réel.
L’équipe a également travaillé avec Snowflake Professional Services et dbt afin de mettre en place le Data Guardian Framework, un mécanisme de contrôle configurable dédié au profilage et à la gestion de la qualité des données. Désormais, NatWest peut évaluer la qualité des données avant leur entrée ou leur sortie de ses systèmes.
L’AI Data Cloud de Snowflake offre également à NatWest un avantage majeur en matière de gouvernance grâce à ses contrôles d’accès granulaires.
Des analyses à la pointe du secteur et une empreinte carbone réduite
Après avoir prouvé l’intérêt de sa nouvelle plateforme de données ESG, l’équipe ESG de NatWest a démontré l’utilité des solutions data dans le cloud et a obtenu un fort taux d’adhésion dans l’ensemble de la banque. « Durant les 18 derniers mois, beaucoup de choses semblaient impossibles », confie Kaushik Ghosh Dastidar. « Aujourd’hui, nous avons démontré le contraire à plusieurs occasions. De plus, notre communauté, qui était autrefois sceptique, a désormais totalement adopté la solution Snowflake. »
Grâce à un engouement plus généralisé envers Snowflake et une meilleure compréhension de sa plateforme, NatWest offre désormais des applications destinées à ses clients, telles que son outil Carbon Planner, qui suggère à ses clients des solutions pertinentes pour réduire leur empreinte carbone en temps quasi réel.
Carbon Planner n’est qu’un élément de la stratégie de NatWest, qui vise à aider ses clients à devenir plus écoresponsables et à réduire leurs coûts. L’équipe ESG et la plateforme Snowflake sont au cœur de cette stratégie aux initiatives multiples.
NatWest aspire à un avenir encore plus efficace, collaboratif et fondé sur les données
L’AI Data Cloud ayant permis d’accroître son efficacité, NatWest est prête à tirer pleinement parti des outils de data science et de collaboration de Snowflake.
L’équipe s’intéresse à Snowpark pour aider les analystes à élaborer des modèles encore plus innovants. Elle attend d’ailleurs avec impatience les mises à jour qui ajouteront la prise en charge des données non structurées. L’équipe compte également intégrer davantage Snowflake à l’infrastructure AWS de la banque, afin que les data scientists puissent alimenter ces modèles de manière fluide avec de nouveaux pipelines de données. Il est également question d’utiliser les outils de collaboration de Snowflake pour mettre en place des data clean rooms dans l’ensemble de l’entreprise NatWest.
Les avantages obtenus par l’équipe ESG se multiplieront sans doute avec le temps. Grâce à la culture et au modèle d’architecture établis pour les données ESG, d’autres unités commerciales de NatWest pourront découvrir à leur tour comment Snowflake peut les aider à atteindre leurs objectifs de migration. Ainsi, les avantages en termes de coûts, d’efficacité et de gouvernance des données continueront de croître pour l’ensemble de NatWest, à mesure que davantage d’équipes adopteront l’AI Data Cloud.
« Snowflake et AWS ont été des partenaires clés de notre stratégie concernant les données climatiques et ESG », souligne Andy Ruocco, Head of Climate Data and Technology chez NatWest. « Ils nous ont aidés à mettre en place une source unique de données ESG entièrement basée sur le cloud pour l’ensemble de la banque, ont soutenu nos initiatives de sensibilisation des clients concernant leur empreinte climatique et nous ont permis de créer des modèles réutilisables qui fournissent des informations de pointe sur le climat et aident les clients de NatWest à réduire leurs émissions de carbone. »