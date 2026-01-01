Fondée en 1658, NatWest est l’une des plus grandes et des plus anciennes banques britanniques destinées aux particuliers et aux entreprises. Son équipe ESG fournit des informations sur la responsabilité environnementale et sociale afin de respecter les réglementations et d’accompagner les clients de NatWest dans la transition vers la neutralité carbone.

En 2019, la Banque d’Angleterre a entrepris de tester la résistance de grands établissements financiers afin de mesurer les conséquences concrètes des risques climatiques sur les investissements et les dettes. En parallèle, les hauts responsables de NatWest ont également commencé à établir des rapports sur les recommandations de la TCFD (Task Force on Climate‑related Financial Disclosures) concernant les émissions de l’ensemble des secteurs.

Le climat étant au cœur des objectifs de la banque à l’horizon 2030, l’équipe en charge des données ESG chez NatWest devait fournir une analyse des données pour un large éventail de scénarios climatiques et de cas d’usage concernant les prêts, les investissements et la conformité. Elle devait également respecter des exigences uniques en matière de découverte dynamique, d’agrégation multi‑niveaux, de contrôles de bout en bout, d’analyses en temps réel et de distribution de données à l’échelle de la banque. Les systèmes on‑premise existants de NatWest n’étaient pas équipés pour faire face à ces exigences et aux grands ensembles de données variées requis dans le cadre du reporting ESG.

De ce fait, NatWest a cherché à instaurer une culture IT orientée vers les solutions cloud. « À l’époque, l’adoption du cloud était très limitée chez NatWest », explique Kaushik Ghosh Dastidar, Head of ESG Cloud Solutions. « Nous savions que nous pouvions l’exploiter davantage en pensant différemment et en expérimentant avec le cloud, mais il n’y avait aucun modèle établi. Il nous a donc fallu démontrer les avantages de notre approche à chaque étape du processus. »