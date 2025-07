Optimisation du processus de fabrication de Valmet grâce au Data Cloud Snowflake

Valmet est le plus grand développeur et fournisseur mondial de technologies de transformation, de solutions d’automatisation et de services pour l’industrie papetière et le secteur de l’énergie. L’histoire industrielle de l’entreprise remonte à plus de 200 ans. Valmet Industrial Internet est un ensemble de services axés sur les données qui combinent des applications avancées de surveillance et de prédiction, des contrôles de processus avancés (APC, Advanced Process Controls), des simulateurs de processus dynamiques et les services à distance de Valmet Performance Center au sein de solutions complètes.

Antti Sirkka, Chief Data Architect chez Valmet, a récemment présenté une réussite de l’entreprise à l’occasion du Data Innovation Summit, en Suède. Il y a expliqué comment Valmet Industrial Internet peut fournir de la valeur à ses clients en connectant des données issues de différents systèmes d’automatisation des processus et niveaux de production. Les clients peuvent ainsi évoluer vers des papeteries et usines autonomes. Ils bénéficient ainsi d’une utilisation plus efficace des ressources, d’opérations plus flexibles et d’un fonctionnement propre, sécurisé et moins dépendant du site d’exploitation.

Valmet Industrial Internet est essentiellement composé d’applications de l’Internet industriel, de Valmet Performance Center et de Valmet Customer Portal. En outre, un écosystème de solutions réunit des acteurs majeurs de l’industrie et des start-ups afin qu’ils créent ensemble de nouvelles solutions axées sur les données.