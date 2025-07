Valmet: otimizando o processo industrial com tecnologia Snowflake AI Data Cloud

Após uma avaliação detalhada de várias soluções de plataforma de dados no mercado, a Valmet escolheu o Snowflake AI Data Cloud. De acordo com Sirkka, "Snowflake foi a melhor opção. A plataforma é segura e oferece acesso governado a todos os dados. Ela oferece compartilhamento de dados seguro e governado. Outro grande fator foi a simultaneidade e a escalabilidade. Podemos dimensionar automaticamente durante as horas de carga máxima".

Dados de vários sistemas de automação são carregados no Amazon S3. Depois disso, os dados são ingeridos do S3 no Snowflake. Os dados são movidos de uma área de preparação para uma área de dados brutos. As regras de negócios são aplicadas para transformar os dados, com ajuda do aprendizado de máquina. Os dados transformados são movidos para uma área de dados selecionados, que envia os dados das aplicações para os apps de usuário final.