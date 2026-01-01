ISO/IEC 42001:2023: requisitos, controles y certificación

ISO/IEC 42001 sigue la estructura armonizada que utilizan las normas ISO sobre sistemas de gestión. Las cláusulas 1 a 3 definen el alcance, las referencias normativas y los términos y definiciones; las cláusulas 4 a 10 especifican los requisitos del sistema de gestión que una organización debe implantar y mantener.

Cláusulas 1-3: alcance, referencias y definiciones

Las cláusulas iniciales establecen qué abarca la norma, qué referencias se aplican y cómo se definen los términos clave. Para los programas de gobernanza de la IA, este vocabulario común es importante porque los equipos de negocio, jurídicos, de ciencia de datos, ingeniería y seguridad suelen utilizar las mismas palabras con significados distintos. La norma proporciona a esos equipos un punto de referencia común para el AIMS.

Cláusula 4: contexto de la organización

La cláusula 4 exige que la organización comprenda los factores internos y externos que afectan a su sistema de gestión de la IA. Esto incluye las necesidades de las partes interesadas, las expectativas legales y normativas, los casos de uso de la IA, los límites organizativos y el alcance del AIMS.

En la práctica, una empresa debe saber qué sistemas de IA están incluidos en el AIMS, qué equipos son responsables de ellos, de qué fuentes de datos dependen y qué partes externas se ven afectadas por sus resultados.

Cláusula 5: liderazgo

La cláusula 5 aborda el compromiso de la dirección, la política de IA, los roles, las responsabilidades y la autoridad. Exige que los altos directivos integren la gobernanza de la IA en el sistema de gestión de la organización, en lugar de tratarla como un proceso secundario del que solo se encargan los equipos técnicos.

Esto suele implicar designar responsables, aprobar una política de IA, coordinar las responsabilidades entre los equipos de negocio y técnicos, y garantizar que las personas con obligaciones de gobernanza tengan autoridad para cumplirlas.

Cláusula 6: planificación

La cláusula 6 aborda la planificación, incluida la evaluación de riesgos de la IA, el tratamiento de riesgos de la IA y los objetivos de IA. Las organizaciones deben identificar los riesgos y las oportunidades, decidir cómo abordarlos y definir objetivos medibles para el AIMS.

Una evaluación de riesgos podría examinar la calidad de los datos, el rendimiento del modelo, la explicabilidad, la supervisión humana, la seguridad, la privacidad, el sesgo algorítmico, la resiliencia operativa o el impacto posterior. El plan de tratamiento de riesgos vincula entonces esos riesgos con controles, responsables y pruebas.

Cláusula 7: apoyo

La cláusula 7 se centra en los recursos necesarios para operar el AIMS: competencia, concienciación, comunicación e información documentada. Una política no basta si los responsables de los modelos no saben cuándo realizar una evaluación de impacto, los revisores no pueden encontrar las pruebas necesarias o los usuarios empresariales no comprenden qué usos de la IA son aceptables.

En esta cláusula, las organizaciones definen la formación, las prácticas de documentación, los canales de comunicación y los registros que demuestran la actividad de gobernanza.

Cláusula 8: operación

La cláusula 8 aborda la planificación y el control operativos de los sistemas de IA. Aquí es donde los procesos del ciclo de vida se concretan: requisitos, decisiones de diseño, preparación de datos, verificación y validación, controles de despliegue, operación, supervisión y retirada.

Por ejemplo, una organización puede necesitar un proceso documentado para aprobar un modelo antes de ponerlo en producción, cambiar sus datos de entrada, ampliar su uso a una nueva población o retirarlo cuando deje de cumplir las expectativas de la política o de rendimiento.

Cláusula 9: evaluación del rendimiento

La cláusula 9 exige supervisión, medición, análisis, evaluación, auditorías internas y revisión por parte de la dirección. La organización debe saber si el AIMS funciona y si los controles de gobernanza siguen siendo adecuados para sus sistemas de IA.

Esto puede incluir pruebas de controles, hallazgos de auditoría, resultados de la supervisión de modelos, tendencias de incidentes, estado del tratamiento de riesgos y registros de las revisiones por parte de la dirección.

Cláusula 10: mejora

La cláusula 10 aborda la no conformidad, las medidas correctivas y la mejora continua. Cuando se detecta un hallazgo de auditoría, un incidente, un problema de supervisión o un fallo de proceso, la organización debe responder de forma estructurada.

Esa respuesta suele incluir investigar la incidencia, corregir el problema inmediato, abordar las causas raíz y actualizar el AIMS para reducir la probabilidad de que el mismo fallo vuelva a producirse.