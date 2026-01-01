Fonctionnalité
Snowflake Openflow
Connectez vos données stratégiques et faites évoluer vos intégrations en toute confiance, sur une plateforme unique et fiable.
Une extensibilité puissante pour créer
Connectez en souplesse vos données stratégiques pour répondre aux exigences de votre entreprise.
L’ELT boosté pour l’IA
Déverrouillez des pipelines ELT pour que vos agents d’IA puissent prendre des décisions à grande vitesse, avec toutes les données à disposition.
Une évolutivité en toute simplicité
Créez des intégrations évolutives pour l’entreprise avec un déploiement flexible, une observabilité automatisée et une gouvernance unifiée.
DÉPLOYEZ VOS CONNECTEURS FACILEMENT
Connectez vos sources de données plus vite et plus intelligemment avec Cortex Code
Cortex Code simplifie l’installation, la gestion et le dépannage de vos connecteurs Openflow, sans expertise approfondie. Mettez vos données en mouvement vers Snowflake plus vite, avec moins d’erreurs.
Connectez à Snowflake les données issues de sources clés, sans avoir à gérer vous-même chaque paramètre ou configuration.
Gardez le contrôle de votre pipeline pour ne jamais vous laisser ralentir par les tâches courantes, comme le démarrage, l’arrêt ou la rotation des identifiants.
Visualisez précisément les connecteurs déployés et l’activité de chacun à tout moment.
Cartographiez automatiquement votre parc de données afin de toujours savoir ce qui est connecté et où résident vos données.
Une meilleure extensibilité
Connectez vos données stratégiques pour répondre aux exigences de votre entreprise
Facilitez une architecture ouverte et interopérable. Déplacez vos données vers des data lakes et des lakehouses et adaptez-vous facilement aux nouvelles normes du secteur, telles qu’Apache Iceberg.
Unifiez les déplacements de vos données structurées et non structurées, par batch et en streaming, sur une seule plateforme avec des connecteurs pour SaaS, les bases de données OLTP, les flux d’événements, le stockage de fichiers et bien plus encore.
Simplifiez les intégrations de données clés grâce à des dizaines de connecteurs prêts à l’emploi et à des centaines de processeurs.
Créez des connecteurs personnalisés et fluides sur la plateforme gérée de Snowflake grâce à un socle intrinsèquement ouvert et extensible.
Accès à l’IA
Accélérez le déploiement de l’IA avec l’ELT
Travaillez avec des données multimodales directement à partir de la source, y compris SharePoint, Slack, Box et Google Drive.
Respectez la liste de contrôle d’accès au système source (ACL) et maintenez des autorisations utilisateur cohérentes.
Communiquez en temps quasi réel et de manière bidirectionnelle grâce au streaming et au déplacement continu des données (via les auditeurs et publieurs HTTP).
- Les fonctionnalités intégrées de Snowflake Cortex peuvent analyser et prétraiter les fichiers non structurés avant d’écrire sur Snowflake, sur une plateforme unique.
Simplification des opérations
Développez votre activité en toute confiance
Contrôlez pleinement l’exécution de vos pipelines d’intégration, grâce à des fonctionnalités de gouvernance et de transparence d’une grande simplicité d’utilisation.
Vous décidez où déployer les pipelines d’intégration : via l’infrastructure gérée par Snowflake ou au plus près de vos systèmes sources via une approche Bring Your Own Cloud (BYOC) au sein de votre VPC (Virtual Private Cloud).
Réduisez la charge opérationnelle, où que soit déployé votre pipeline.
Grâce à la traçabilité complète des données, vous savez d’où viennent vos données et vos pipelines, et ce qu’ils deviennent, à chaque étape.
Bénéficiez d’une gouvernance de niveau entreprise, avec un contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) avancé.
Snowflake Présentation d’Openflow
Basé sur l’open source
Openflow booste Apache NiFi grâce à une gouvernance, une sécurité, une flexibilité de déploiement et une observabilité adaptées aux entreprises.
Connecteurs Openflow
Soigneusement sélectionnés, gérés, sécurisés et gouvernés par rapport aux systèmes sources, les connecteurs Openflow sont facilement extensibles et personnalisables avec des composants de traitement.
Service et API Openflow
Le service et l’API Openflow s’exécutent dans Snowflake en tant que service géré, vous permettant de provisionner et de gérer facilement les pipelines de données avec une interface utilisateur intuitive. Bénéficiez d’une expérience utilisateur unifiée et d’une observabilité approfondie via le Connector Dashboard, avec surveillance et alertes en temps réel, visualisation des DAG et informations sur l’historique des actualisations.
Déploiement et exécution
Exécutez les connecteurs et les pipelines Openflow dans l’environnement. Vous pouvez les exécuter dans votre propre VPC via un déploiement BYOC (Bring Your Own Cloud), disponible pour tous nos clients sur AWS, ou via un déploiement Snowflake géré avec Snowpark Container Services (SPCS), disponible pour tous nos clients sur AWS, Azure et GCP.
« Snowflake Openflow Connector for Kafka nous permettra d’établir l’infrastructure avancée de traitement de données nécessaire pour effectuer des transformations sophistiquées à la volée sur des données à grande vitesse et pour acheminer dynamiquement les événements vers différentes tables Snowflake. »
Venkat Kotla
Chief Technology Officer, Securonix
Snowflake Openflow
Questions fréquentes
Vous trouverez ici des réponses sur les fonctionnalités Snowflake Openflow et Apache NiFi et sur la manière de simplifier vos pipelines de données.
Snowflake Openflow est un service d’intégration géré basé sur Apache NiFi. Il est conçu pour connecter les sources de données stratégiques et prendre en charge les données structurées et non structurées. Exécutez Openflow dans votre propre environnement cloud pour garder le contrôle, ou choisissez un déploiement géré par Snowflake afin de réduire la charge opérationnelle.
Snowflake Openflow est construit sur Apache NiFi et tire parti de la fiabilité de sa capacité de gestion des flux de données. Cela signifie que vous pouvez utiliser les processeurs NiFi et les services de contrôleur que vous connaissez déjà, ainsi que les composants spécifiques à Snowflake. Ces composants incluent la gouvernance et le contrôle avancés, l’observabilité et la possibilité d’exécuter et de déployer des intégrations dans votre cloud ou via un déploiement Snowflake avec Snowpark Container Services. Ces deux services sont gérés par Snowflake.
Openflow est conçu pour gérer un large éventail de données, y compris les données structurées, semi-structurées et non structurées (textes, images, audio, vidéo, données de capteurs). Il offre des connecteurs pour différentes plateformes SaaS (e.g., Google Ads, Meta Ads, SharePoint, Box), bases de données (MySQL, PostgreSQL), services de streaming (Kafka, Kinesis), et plus encore.
Openflow facilite l’ingestion en temps quasi réel de données multimodales et non structurées provenant de sources telles que Google Drive ou SharePoint. Les connecteurs offrent des fonctionnalités intégrées pour extraire, prétraiter (à l’aide des fonctions LLM de Snowflake Cortex), charger et activer les données non structurées directement dans le pipeline ETL. Ainsi, les données sont facilement disponibles pour le traitement et les applications d’IA, par exemple pour parler à vos données en utilisant Snowflake Cortex AI.
Snowflake Openflow est un service géré qui offre aux clients la possibilité d’exécuter leur déploiement via BYOC (Bring Your Own Cloud) ou via un déploiement Snowflake. L’approche BYOC exécute l’intégration dans votre propre environnement cloud (actuellement disponible dans les régions commerciales AWS et déployé dans votre cloud privé virtuel ou VPC). Vous bénéficiez ainsi d’un contrôle accru sur vos données et votre réseau. Snowflake gère le service Openflow lui-même, notamment l’interface utilisateur, l’observabilité et les API nécessaires au déploiement et à la gestion des environnements d’exécution. Avec le déploiement Snowflake (disponible pour tous nos clients sur AWS, Azure et GCP), tous les déploiements et environnements d’exécution sont gérés par Snowflake.
Snowflake Openflow BYOC est disponible pour tous nos clients dans toutes les régions commerciales AWS, et le déploiement Snowflake Openflow est disponible pour tous nos clients sur tous les déploiements commerciaux AWS, Azure et GCP.