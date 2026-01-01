Snowflake Openflow est un service géré qui offre aux clients la possibilité d’exécuter leur déploiement via BYOC (Bring Your Own Cloud) ou via un déploiement Snowflake. L’approche BYOC exécute l’intégration dans votre propre environnement cloud (actuellement disponible dans les régions commerciales AWS et déployé dans votre cloud privé virtuel ou VPC). Vous bénéficiez ainsi d’un contrôle accru sur vos données et votre réseau. Snowflake gère le service Openflow lui-même, notamment l’interface utilisateur, l’observabilité et les API nécessaires au déploiement et à la gestion des environnements d’exécution. Avec le déploiement Snowflake (disponible pour tous nos clients sur AWS, Azure et GCP), tous les déploiements et environnements d’exécution sont gérés par Snowflake.