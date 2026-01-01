O Snowflake Openflow é um serviço gerenciado que oferece aos clientes opções de realizar a implementação, seja por meio de Bring Your Own Cloud (BYOC) ou via Snowflake Deployment com Snowpark Container Services (SPCS). O modelo BYOC executa a integração dentro do seu próprio ambiente de nuvem, atualmente disponível em regiões comerciais da AWS e implementado em seu Virtual Private Cloud (VPC). Isso dá mais controle sobre os dados e a rede. O Snowflake gerencia o próprio serviço do Openflow, incluindo interface do usuário, observabilidade e APIs para implementação e gerenciamento de ambientes de execução. Com o Snowflake Deployment (disponível ao público em AWS e Azure), todas as implementações e os ambientes de execução são gerenciados pelo Snowflake.