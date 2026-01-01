Recurso
Snowflake Openflow
Conecte seus dados mais importantes e ajuste a escala de suas integrações com confiança, tudo em uma única plataforma confiável.
Crie com extensibilidade avançada
Conecte seus dados mais importantes de forma flexível para atender às demandas de negócios.
Turbine o ELT para IA
Melhore a performance de pipelines de ELT, permitindo agentes de IA a tomar decisões em velocidade de máquina, sem deixar nenhum dado para trás.
Ajuste a escala com facilidade
Crie integrações com escala ajustável e prontas para uso com implementação flexível, observabilidade automatizada e governança unificada.
Melhore a extensibilidade
Conecte dados críticos para potencializar as demandas de negócios
Trabalhe com uma arquitetura aberta e interoperável. Transfira dados para data lakes e lakehouses e adapte sua empresa facilmente aos novos padrões de mercado, como o Apache Iceberg.
Unifique a movimentação de dados estruturados e não estruturados, em lote e de streaming, em uma única plataforma com conectores em SaaS, bancos de dados OLTP, fluxos de eventos, armazenamentos de arquivos e muito mais.
Simplifique as integrações dos principais dados com dezenas de conectores prontos para uso e centenas de processadores.
Crie conectores personalizados capazes de executar de forma contínua na plataforma gerenciada do Snowflake com uma base estruturalmente aberta e extensível.
IA mais forte
Use ELT para implementar IA com rapidez
Trabalhe com dados multimodais diretamente da fonte, incluindo SharePoint, Slack, Box e Google Drive.
Respeite a lista de controle de acesso (access control list, ACL) do sistema de origem e mantenha as permissões de usuário consistentes com a fonte.
Comunique-se quase em tempo real e de modo bidirecional com streaming e movimentação contínua de dados (por meio de ouvintes e publishers de HTTP).
- Os recursos integrados do Snowflake Cortex podem analisar e pré-processar arquivos não estruturados antes de salvá-los no Snowflake, tudo em uma única plataforma.
Operações simplificadas
Ajuste a escala com confiança
Tenha controle total sobre onde seus pipelines de integração são executados com facilidade de uso, governança e transparência.
Você decide onde implementar os pipelines de integração: por meio da infraestrutura gerenciada do Snowflake ou optar pelo método de trazer sua própria nuvem (bring your own cloud, BYOC) dentro de suas próprias nuvens virtuais (virtual private clouds, VPCs), mais perto de onde seus sistemas de origem estão.
Reduza a carga operacional, de qualquer lugar onde o seu pipeline estiver implantado.
Saiba de onde vêm os dados e os pipelines e o que acontece com eles, em cada etapa desse processo, graças à linhagem completa de dados.
Tenha governança de nível corporativo, incluindo RBAC avançado.
Unifique os dados de negócios
Elimine silos de dados com integrações bidirecionais e sem cópia
Use o Snowflake para unificar e compartilhar dados dos principais sistemas de negócios, incluindo SAP, Salesforce e Workday (em breve), praticamente em tempo real, sem precisar movê-los ou duplicá-los.
Integre dados avançados modelados semanticamente aos registros do SAP S/4HANA, interações com clientes do Salesforce e objetos financeiros ou de RH do Workday sem perder qualquer contexto ou lógica.
Elimine o atraso de informações com compartilhamento de dados bidirecional e sem cópia, praticamente em tempo real.
Padronize e ajuste a escala de seus controles de governança mantendo os controles originais do sistema de origem e RBAC.
Visão geral do Snowflake Openflow
Com tecnologia de código aberto
O Openflow potencializa o Apache NiFi com governança, segurança, flexibilidade de implementação e observabilidade prontas para uso.
Conectores do Openflow
Especificamente selecionados, gerenciados, protegidos e governados em relação aos sistemas de origem, é possível estender e personalizar os conectores do Openflow de modo fácil, com os componentes de processador.
API e serviço do Openflow
A API e o serviço do Openflow são executados no Snowflake como um serviço gerenciado, permitindo que você provisione e gerencie pipelines de dados facilmente com uma interface intuitiva de usuário. Alcance uma experiência de usuário unificada com ampla observabilidade, incluindo monitoramento e alertas em tempo real, visualização de DAG e atualização de informações do histórico.
Implementação e ambiente de execução
Execute os conectores e pipelines do Openflow no ambiente. Você pode executar em sua própria VPC por meio da implementação "bring your own cloud" (BYOC) disponível ao público no AWS ou da implementação do Snowflake gerenciada pelo Snowpark Container Services (SPCS), disponível ao público no AWS e no Azure.
Snowflake Openflow
Perguntas frequentes
Veja aqui algumas respostas sobre os recursos do Snowflake Openflow, o Apache NiFi, e como ele pode simplificar seus pipelines de dados.
O Snowflake Openflow é um serviço gerenciado de integração desenvolvido no Apache NiFi. Ele foi projetado para conectar praticamente qualquer fonte de dados a qualquer destino, oferecendo suporte a dados estruturados e não estruturados e sendo executado em seu próprio ambiente de nuvem para controle completo.
O Snowflake Openflow foi desenvolvido com base em Apache NiFi e utiliza seus sólidos recursos de fluxo de dados. Isso significa que é possível usar serviços já conhecidos dos processadores e controladores NiFi junto com componentes específicos do Snowflake. Esses componentes incluem governança e controle avançados, observabilidade e a opção de executar e implementar integrações em sua nuvem ou via Snowflake Deployment com o Snowpark Container Services. Ambos esses serviços são gerenciados pelo Snowflake.
O Openflow foi projetado para lidar com uma ampla variedade de dados, incluindo dados estruturados, semiestruturados e não estruturados (texto, imagens, áudio, vídeo, dados de sensores). Ele oferece conectores para várias plataformas SaaS (por exemplo, Google Ads, Meta Ads, SharePoint, Box), bancos de dados (MySQL, PostgreSQL), serviços de streaming (Kafka, Kinesis) e muito mais.
O Openflow facilita a ingestão quase em tempo real de dados multimodais e não estruturados de fontes como o Google Drive ou o SharePoint. Os conectores fornecem recursos integrados para extrair, pré-processar (usando funções de LLM do Snowflake Cortex), carregar e ativar dados não estruturados diretamente no pipeline ETL. Isso disponibiliza os dados prontamente para processamento e aplicações de IA, como a criação de experiências de "chat with your data" (converse/interaja com os seus dados) usando o Snowflake Cortex AI.
O Snowflake Openflow é um serviço gerenciado que oferece aos clientes opções de realizar a implementação, seja por meio de Bring Your Own Cloud (BYOC) ou via Snowflake Deployment com Snowpark Container Services (SPCS). O modelo BYOC executa a integração dentro do seu próprio ambiente de nuvem, atualmente disponível em regiões comerciais da AWS e implementado em seu Virtual Private Cloud (VPC). Isso dá mais controle sobre os dados e a rede. O Snowflake gerencia o próprio serviço do Openflow, incluindo interface do usuário, observabilidade e APIs para implementação e gerenciamento de ambientes de execução. Com o Snowflake Deployment (disponível ao público em AWS e Azure), todas as implementações e os ambientes de execução são gerenciados pelo Snowflake.
Desde novembro de 2025, o Snowflake Openflow BYOC está disponível ao público em todas as regiões comerciais da AWS, e o Openflow Snowflake Deployment está disponível ao público em todas as implementações AWS e Azure.