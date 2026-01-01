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Snowflake World Tour Paris | 15 Octobre 2026

Découvrez comment les équipes dirigeantes déploient les agents à grande échelle.

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Data Engineering
Vue d’ensemble
Présentation de la connectivitéOpenflowStreaming et batch (EN)SAP et Snowflake (EN)
Présentation des pipelines de donnéesSnowparkSnowpark Connect (EN)Dynamic Tables (EN)dbt Projects (EN)
Présentation de Lakehouse (EN)Lakehouse AnalyticsIcebergPolarisHorizon Catalog
Migration (EN)
BIENTÔT EN PRIVATE PREVIEW

Snowflake Datastream

Le protocole Kafka que vous maîtrisez. La simplicité Snowflake, en toute confiance.

intéressé

Vidéo :

un aperçu de Snowflake Datastream (EN)

Consolidez votre data stack

Travaillez en toute confiance sur une copie unique de vos données, quel que soit le moteur utilisé, sans dépendre d'un fournisseur. Toutes les sources Kafka alimentent des tables Iceberg ouvertes et des tables natives Snowflake.

Gouvernez le flux

Sécurisez vos données, au repos comme en transit, à l'intérieur comme à l'extérieur de votre périmètre de sécurité. Gérez nativement les droits d'accès aux topics grâce au contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) et gouvernez vos tables avec Snowflake Horizon.

Simplifiez les flux de travail dès la conception

Développez plus rapidement vos flux Kafka grâce à l'assistance IA intégrée, à Snowflake CoCo et à une architecture pensée pour les équipes data.

SNOWFLAKE DATASTREAM

Questions fréquentes

Vous avez des questions sur Snowflake Datastream ? Retrouvez les réponses aux questions les plus fréquentes pour en découvrir le fonctionnement et vous lancer rapidement.

Qu’est-ce que Snowflake Datastream ?

Snowflake Datastream est un service de streaming natif Snowflake, compatible Apache Kafka, conçu pour permettre aux équipes de prendre des décisions éclairées à partir de données actualisées en permanence. Il prend en charge l'intégralité du protocole Kafka, ce qui permet à vos producteurs et consommateurs de se connecter en modifiant simplement leur configuration. Les topics sont ensuite matérialisés sous forme de tables Snowflake ou Apache Iceberg™, gouvernées au sein du périmètre de sécurité et de gouvernance de Snowflake.

À qui s’adresse Datastream ?

Datastream s'adresse aux équipes qui utilisent déjà Apache Kafka et souhaitent simplifier leur infrastructure de streaming en la rapprochant de Snowflake. Si vous vous reconnaissez dans ce profil, remplissez le formulaire ci-dessus.

Comment m’inscrire ?

Snowflake Datastream sera bientôt disponible en Private Preview. Nous collaborons avec un nombre limité de clients pionniers pour faire évoluer le produit au plus près de leurs besoins. Si vous souhaitez participer à cette phase, remplissez le formulaire ci-dessus. Notre équipe vous contactera pour mieux comprendre votre cas d'usage et échanger avec vous afin de déterminer si Datastream répond à vos besoins actuels.

* Private preview, † Public preview, ‡ Bientôt disponible