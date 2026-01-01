Qu’est-ce que Snowflake Datastream ?

Snowflake Datastream est un service de streaming natif Snowflake, compatible Apache Kafka, conçu pour permettre aux équipes de prendre des décisions éclairées à partir de données actualisées en permanence. Il prend en charge l'intégralité du protocole Kafka, ce qui permet à vos producteurs et consommateurs de se connecter en modifiant simplement leur configuration. Les topics sont ensuite matérialisés sous forme de tables Snowflake ou Apache Iceberg™, gouvernées au sein du périmètre de sécurité et de gouvernance de Snowflake.