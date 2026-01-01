BIENTÔT EN PRIVATE PREVIEW
Snowflake Datastream
Le protocole Kafka que vous maîtrisez. La simplicité Snowflake, en toute confiance.
Consolidez votre data stack
Travaillez en toute confiance sur une copie unique de vos données, quel que soit le moteur utilisé, sans dépendre d'un fournisseur. Toutes les sources Kafka alimentent des tables Iceberg ouvertes et des tables natives Snowflake.
Gouvernez le flux
Sécurisez vos données, au repos comme en transit, à l'intérieur comme à l'extérieur de votre périmètre de sécurité. Gérez nativement les droits d'accès aux topics grâce au contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) et gouvernez vos tables avec Snowflake Horizon.
Simplifiez les flux de travail dès la conception
Développez plus rapidement vos flux Kafka grâce à l'assistance IA intégrée, à Snowflake CoCo et à une architecture pensée pour les équipes data.
SNOWFLAKE DATASTREAM
Questions fréquentes
Vous avez des questions sur Snowflake Datastream ? Retrouvez les réponses aux questions les plus fréquentes pour en découvrir le fonctionnement et vous lancer rapidement.
Qu’est-ce que Snowflake Datastream ?
Snowflake Datastream est un service de streaming natif Snowflake, compatible Apache Kafka, conçu pour permettre aux équipes de prendre des décisions éclairées à partir de données actualisées en permanence. Il prend en charge l'intégralité du protocole Kafka, ce qui permet à vos producteurs et consommateurs de se connecter en modifiant simplement leur configuration. Les topics sont ensuite matérialisés sous forme de tables Snowflake ou Apache Iceberg™, gouvernées au sein du périmètre de sécurité et de gouvernance de Snowflake.
À qui s’adresse Datastream ?
Datastream s'adresse aux équipes qui utilisent déjà Apache Kafka et souhaitent simplifier leur infrastructure de streaming en la rapprochant de Snowflake. Si vous vous reconnaissez dans ce profil, remplissez le formulaire ci-dessus.
Comment m’inscrire ?
Snowflake Datastream sera bientôt disponible en Private Preview. Nous collaborons avec un nombre limité de clients pionniers pour faire évoluer le produit au plus près de leurs besoins. Si vous souhaitez participer à cette phase, remplissez le formulaire ci-dessus. Notre équipe vous contactera pour mieux comprendre votre cas d'usage et échanger avec vous afin de déterminer si Datastream répond à vos besoins actuels.