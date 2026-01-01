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7 de outubro

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EM BREVE: VERSÃO PRELIMINAR PRIVADA

Snowflake DataStream

O protocolo Kafka que você conhece. A simplicidade do Snowflake em que você confia.

enviar formulário de interesse

Vídeo:

visão geral do Snowflake Datastream

Consolide o data stack da sua empresa

Trabalhe com confiança em uma única cópia de dados em qualquer mecanismo sem dependência de fornecedor. Todas as fontes Kafka fluem para tabelas Iceberg abertas e nativas do Snowflake.

Governe o fluxo

Proteja os dados, inativos e em movimento, para entrada e saída de um perímetro seguro. Use controles baseados em função (RBAC) para gerar tópicos de forma nativa e governe tabelas com o Snowflake Horizon.

Simplifique os fluxos de trabalho por design

Com mais rapidez, desenvolva streaming em Kafka com recursos integrados de IA, Snowflake CoCo e uma arquitetura com design especificamente voltado para as equipes de dados.

SNOWFLAKE DATASTREAM

Perguntas frequentes

Tem dúvidas sobre o Snowflake Datastream? Nós temos as respostas. Aqui estão algumas das perguntas mais comuns para ajudar você a entender como funciona e a saber por onde começar.

O que é o Snowflake Datastream?

O Snowflake Datastream é um serviço de streaming nativo do Snowflake compatível com Apache Kafka, criado para ajudar as equipes a tomar decisões práticas com os dados mais recentes. Ele fala o protocolo Kafka completo, para que seus produtores e consumidores existentes se conectem com uma alteração de configuração e os tópicos cheguem às tabelas governadas do Snowflake ou Apache Iceberg™ dentro do perímetro de segurança e governança do Snowflake.

Qual é o público-alvo do Datastream?

O Datastream foi desenvolvido para equipes que já usam o Apache Kafka e querem simplificar a infraestrutura de streaming aproximando-a do Snowflake. Se isso soa como sua equipe, envie o formulário de interesse acima.

Como faço para me inscrever?

Em breve, o Snowflake Datastream estará em versão preliminar privada. Isso significa que estamos trabalhando em estreita colaboração com os primeiros clientes para moldar o produto. O Snowflake Datastream continuará a evoluir com base no feedback recebido de clientes como você. Envie um formulário de interesse e nossa equipe entrará em contato para entender melhor o caso de uso da sua organização e avaliar se o Datastream é uma boa opção para a fase em que sua empresa se encontra hoje.

* Private preview, Public preview, Coming soon