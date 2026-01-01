O que é o Snowflake Datastream?

O Snowflake Datastream é um serviço de streaming nativo do Snowflake compatível com Apache Kafka, criado para ajudar as equipes a tomar decisões práticas com os dados mais recentes. Ele fala o protocolo Kafka completo, para que seus produtores e consumidores existentes se conectem com uma alteração de configuração e os tópicos cheguem às tabelas governadas do Snowflake ou Apache Iceberg™ dentro do perímetro de segurança e governança do Snowflake.