EM BREVE: VERSÃO PRELIMINAR PRIVADA
Snowflake DataStream
O protocolo Kafka que você conhece. A simplicidade do Snowflake em que você confia.
Consolide o data stack da sua empresa
Trabalhe com confiança em uma única cópia de dados em qualquer mecanismo sem dependência de fornecedor. Todas as fontes Kafka fluem para tabelas Iceberg abertas e nativas do Snowflake.
Governe o fluxo
Proteja os dados, inativos e em movimento, para entrada e saída de um perímetro seguro. Use controles baseados em função (RBAC) para gerar tópicos de forma nativa e governe tabelas com o Snowflake Horizon.
Simplifique os fluxos de trabalho por design
Com mais rapidez, desenvolva streaming em Kafka com recursos integrados de IA, Snowflake CoCo e uma arquitetura com design especificamente voltado para as equipes de dados.
SNOWFLAKE DATASTREAM
Perguntas frequentes
Tem dúvidas sobre o Snowflake Datastream? Nós temos as respostas. Aqui estão algumas das perguntas mais comuns para ajudar você a entender como funciona e a saber por onde começar.
O que é o Snowflake Datastream?
O Snowflake Datastream é um serviço de streaming nativo do Snowflake compatível com Apache Kafka, criado para ajudar as equipes a tomar decisões práticas com os dados mais recentes. Ele fala o protocolo Kafka completo, para que seus produtores e consumidores existentes se conectem com uma alteração de configuração e os tópicos cheguem às tabelas governadas do Snowflake ou Apache Iceberg™ dentro do perímetro de segurança e governança do Snowflake.
Qual é o público-alvo do Datastream?
O Datastream foi desenvolvido para equipes que já usam o Apache Kafka e querem simplificar a infraestrutura de streaming aproximando-a do Snowflake. Se isso soa como sua equipe, envie o formulário de interesse acima.
Como faço para me inscrever?
Em breve, o Snowflake Datastream estará em versão preliminar privada. Isso significa que estamos trabalhando em estreita colaboração com os primeiros clientes para moldar o produto. O Snowflake Datastream continuará a evoluir com base no feedback recebido de clientes como você. Envie um formulário de interesse e nossa equipe entrará em contato para entender melhor o caso de uso da sua organização e avaliar se o Datastream é uma boa opção para a fase em que sua empresa se encontra hoje.