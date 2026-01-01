Snowflake Datastreamとは何ですか？

Snowflake Datastreamは、SnowflakeネイティブのApache Kafka互換ストリーミングサービスです。最新のデータに基づいて実用的な意思決定を下せるよう、チームを支援するために構築されています。Kafkaプロトコルに準拠しているため、設定を変更するだけで既存のプロデューサーやコンシューマーを接続できます。また、トピックはガバナンスの効いたSnowflakeテーブルまたはApache Iceberg™テーブルとして、Snowflakeのセキュリティとガバナンスの境界内に取り込まれます。