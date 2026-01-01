近日中にプライベートプレビュー開始
SnowflakeDatastream
使い慣れたKafkaプロトコルを活用し、信頼性の高いSnowflake上での簡素化を実現します。
データスタックの一元化
ベンダーロックインなしに、任意のエンジンで自信を持って単一のデータコピーを使用できるようになります。すべてのKafkaソースは、SnowflakeネイティブでオープンなIcebergテーブルに集約されます。
フローのガバナンス
セキュアな境界への移動中のデータ、および境界で静止状態のデータを保護します。ロールベースのアクセス制御によってトピックをネイティブに制御し、Snowflake Horizonでテーブルのガバナンスを確保します。
設計によるワークフローの簡素化
組み込みのAI支援機能、Snowflake CoCo、データチーム専用のアーキテクチャにより、Kafkaストリーミングの開発を迅速化できます。
SNOWFLAKE DATASTREAM
よくある 質問
Snowflake Datastreamに関するご質問に対する回答を用意しています。仕組みや利用開始方法をご理解いただくために、特によく寄せられる質問をまとめました。
Snowflake Datastreamとは何ですか？
Snowflake Datastreamは、SnowflakeネイティブのApache Kafka互換ストリーミングサービスです。最新のデータに基づいて実用的な意思決定を下せるよう、チームを支援するために構築されています。Kafkaプロトコルに準拠しているため、設定を変更するだけで既存のプロデューサーやコンシューマーを接続できます。また、トピックはガバナンスの効いたSnowflakeテーブルまたはApache Iceberg™テーブルとして、Snowflakeのセキュリティとガバナンスの境界内に取り込まれます。
Datastreamはどのようなユーザーやチームを対象としていますか？
Datastreamは、すでにApache Kafkaを運用しており、ストリーミングインフラストラクチャをSnowflakeに近づけることで簡素化したいと考えているチーム向けに設計されています。お客様のチームがこれに該当する場合は、上記のお問い合わせフォームよりお申し込みください。
サインアップするにはどうすればいいですか？
Snowflake Datastreamは、まもなくプライベートプレビューとして提供を開始する予定です。現在は、製品を洗練させるために初期のお客様と緊密に連携を進めています。Snowflake Datastreamは、皆様からの貴重なフィードバックを基に、今後も進化を続けてまいります。お問い合わせフォームをご提出いただければ、担当チームより折り返しご連絡いたします。お客様のユースケースを詳しく確認した上で、現在の状況にDatastreamが適しているかどうかをご相談させていただきます。