KI in Sekundenschnelle nutzen – mit Snowflake Cortex

Mit Snowflake Cortex haben Snowflake-Nutzer:innen nun Zugriff auf verschiedene serverlose Funktionen, die alltägliche Analytics und die Entwicklung von KI-Anwendungen beschleunigen. Mit nur einer Zeile in SQL oder Python können Analyst:innen direkt auf ML- und LLM-Modelle zugreifen, die auf bestimmte Tasks spezialisiert sind. Darüber hinaus können sie allgemeinere Modelle für Prompt Engineering und kontextbasiertes Lernen nutzen. Da diese Funktionen vollständig in Snowflake Cortex gehostet und verwaltet werden, haben Nutzer:innen jederzeit Zugriff auf sie und müssen keine teure GPU-Infrastruktur aufbauen und verwalten. Sie können außerdem das einheitliche Governance-Framework von Snowflake nutzen, um den Zugriff auf ihre Daten nahtlos zu sichern und zu verwalten. Im Folgenden geben wir Ihnen eine Übersicht über alle enthaltenen Funktionen.

Kosteneffiziente LLM-basierte Modelle für die Arbeit mit unstrukturierten Daten:

Answer Extraction (in Private Preview): Extrahieren von Informationen aus unstrukturierten Daten.

Extrahieren von Informationen aus unstrukturierten Daten. Sentiment Detection (in Private Preview): Erkennen der Stimmung des Textes in Ihrer Tabelle.

Erkennen der Stimmung des Textes in Ihrer Tabelle. Text Summarization (in Private Preview): Zusammenfassen langer Dokumente für ein schnelles Erfassen des Inhalts.

Zusammenfassen langer Dokumente für ein schnelles Erfassen des Inhalts. Translation (in Private Preview): Übersetzen großer Textmengen.

ML-basierte Modelle:

Forecasting (demnächst allgemein verfügbar): Training anhand historischer Zeitreihendaten und Ableiten von Prognosen – einschließlich automatischer Einbeziehung von Saisonalität, Skalierung und mehr.

Training anhand historischer Zeitreihendaten und Ableiten von Prognosen – einschließlich automatischer Einbeziehung von Saisonalität, Skalierung und mehr. Anomaly Detection (demnächst allgemein verfügbar): Identifizieren von Ausreißern in Zeitreihendaten für Daten-Pipeline-Monitoring und mehr.

Identifizieren von Ausreißern in Zeitreihendaten für Daten-Pipeline-Monitoring und mehr. Contribution Explorer (in Public Preview): Schnelles Identifizieren von Dimensionen, die über zwei unterschiedliche benutzerdefinierte Zeitintervalle hinweg zur Veränderung einer gegebenen Kennzahl beitragen.

Schnelles Identifizieren von Dimensionen, die über zwei unterschiedliche benutzerdefinierte Zeitintervalle hinweg zur Veränderung einer gegebenen Kennzahl beitragen. Classification (demnächst in Private Preview): Kategorisieren von Daten in vordefinierte Klassen oder Label für bessere Empfehlungen auf Grundlage von Datenmustern.

Moderne Modelle für allgemeine Anwendungsfälle:

Complete (in Private Preview): Nach Eingabe eines Prompts gibt die Funktion mithilfe hochmoderner, Open-Source-LLMs wie Llama 2 einen vervollständigten Text zurück. Eine Demo dazu finden Sie hier.

Nach Eingabe eines Prompts gibt die Funktion mithilfe hochmoderner, Open-Source-LLMs wie Llama 2 einen vervollständigten Text zurück. Eine Demo dazu finden Sie hier. Text2SQL (demnächst in Private Preview): Anhand desselben LLMs, das für Snowflake Copilot verwendet wird, wird aus natürlicher Sprache SQL generiert, sodass Kund:innen ihre eigenen Anwendungen entwickeln können.

Diese gebrauchsfertigen Funktionen können sowohl für Analysen als auch zur Entwicklung von Anwendungen in Snowflake genutzt werden. Beispielsweise können diese Funktionen mithilfe von Streamlit und nur wenigen Zeilen Code in einen Chatbot integriert werden. Damit kann jede Person mit Python-Kenntnissen auf sichere Weise und innerhalb von Minuten oder Stunden (nicht Tagen oder Wochen) leistungsstarke LLM-Anwendungen entwickeln.