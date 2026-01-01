1.ICTリスク管理の枠組みとガバナンス

FEのリーダーチームは、社内で管理する重要なシステムとICTプロバイダーに関連するリスクの両方を含むリスク管理戦略を定義する必要があります。この戦略には、ビジネスインパクト分析と、セキュリティインシデントやデータへのアクセスを失った場合のバックアップおよびリカバリ計画を含める必要があります。

2.ICTインシデントレポート

FEは、ICT関連インシデントを監視、管理、記録、分類、報告するための管理プロセスを確立し、実施する必要があります。インシデントの重大度に応じて、DORAは管轄当局（CA）と影響を受けるクライアントおよびパートナーの両方へのインシデント通知のタイムライン、フォーム、報告要件を指定します。

3.デジタル運用レジリエンステスト

FEは、自社のICTリスク管理フレームワークを定期的にテストし、あらゆる脆弱性に対する手順とプロセスの強度を評価する必要があります。これらのテスト結果と特定された脆弱性に対する改善計画は、必要に応じてCAに報告しなければなりません。

4.サードパーティリスクの管理

FEは、自社のICTリスク管理フレームワーク内で、ICTサードパーティリスクをICTリスクの不可欠なコンポーネントとして管理する。FEは、自社のICTサードパーティサービスプロバイダーに機能を外部委託する際の適切な契約上の取り決めについて交渉する必要があります。

ESAは2025年1月に重要ICTプロバイダーの指定を行います。指定されたすべての重要なICTサードパーティサービスプロバイダーは、ESAの直接監督を受けます。

5.情報共有アレンジメント

FEは、サイバー脅威やインテリジェンスに関する情報を交換し、戦略レベル、戦術レベル、運用レベルで個々の知識と実務経験を総合的に活用することが奨励されています。これにより、情報共有体制に参加することで、サイバー脅威を適切に評価、監視、防御、対処する能力が強化されます。